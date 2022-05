Una insólita historia que tiene como protagonista a una mujer que intentó ingresar a un boliche con comida en la cartera se volvió viral en redes, luego de haber sido dada a conocer por su protagonista.

Lo hizo a través de Twitter donde Patricia, como se conoce a la usuaria, contó la desconcertante situación vivida a la entrada de un local bailable.

Como es habitual, tras hacer la fila de ingreso y llegar a la puerta, los efectivos de seguridad privada del lugarse dispusieron a hacer el control de rutina para saber si no llevaba nada peligroso consigo.

Compró un contenedor en una subasta y cuando lo abrió encontró millones de dólares en su interior

Fue en ese momento donde se desarrolló la anécdota que se volvió viral. "Me revisaron la cartera antes de entrar al boliche", comenzó su corto relato la mujer.

Y agregó: "Rogaba que no me vean las 2 empanadas que llevé por si me daba hambre".

Rápidamente su posteo se volvió viral, sumando más de 100 mil likes, 4 mil retuits y una gran cantidad de comentarios al respecto, entre los que se destacaban los de quienes contaron experiencias similares que despertaron las risas de la red.