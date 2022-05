Un cazador de tesoros cambió su vida para siempre luego de encontrar millones de dólares en el interior de un contenedor viejo, en una secuencia que quedó filmada en vivo en un popular reality de TV.

Si bien no se conoce su nombre, se sabe que le compró la propiedad a Dan Dotson, el reconocido subastador del reality norteamericano Storage Wars, quien usó sus redes sociales para comunicar la noticia.

“En un momento se me acercó y me dijo que su esposo trabajaba con un hombre que me había comprado una unidad por 500 dólares y encontró una caja fuerte adentro”. relató.

Y agregó: “Y supongo que la primera persona a la que llamaron para abrirlo no pudo o no lo hizo. Llamaron a una segunda persona para abrirla, y cuando lograron hacerlo, se encontraron que la caja fuerte, que suelen estar vacías, en este caso no lo estaba”.

Dejó la universidad para vender contenido erótico, sus padres la echaron de su casa y ahora ella les paga las cuentas

En base a lo revelado, el hombre encontró dentro de la caja fuerte 7, 5 millones de dólares en efectivo, y tras enterarse de lo ocurrido el antiguo dueño del contenedor se dirigió hacia el lugar con sus abogados para reclamar por la propiedad del mismo.

Los abogados, reveló Dotson, le habrían ofrecido al nuevo dueño de los millones una recompensa de 600.000 dólares para recuperar el dinero, pero el hombre rechazó la oferta.

Ante la insistencia de los abogados aceptó 1.2 millones de dólares con la condición de que devolviera los 6.3 millones de dólares restantes de la caja fuerte, los cuales según la dueña del “Bargain Hunters Thrift Store” podrían estar relacionados con la mafia.

"Si encontrás una suma de dinero como esa, seguro hay razones para que no esté guardado dentro del banco”, dijo.