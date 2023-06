En redes sociales ya hemos visto de todo, sin embargo, no deja de impresionarnos el contenido que día a día se hace viral, como lo fue esta ocasión, en el que un caso de ‘toxicidad’ quedó captado en cámaras y se compartió por todas las redes sociales.

Un joven se quedó profundamente dormido en pleno cine y su novia aprovechó la situación de una manera que nadie se esperaba.

El clip, compartido en TikTok por la usuaria @Giocamacho1, nos muestra una escena que desafía toda lógica cinematográfica. Mientras la película llega a su fin y las luces se encienden en la sala, el joven protagonista siguió sumido en un sueño profundo, completamente ajeno a su entorno.

Durante el video, se puede apreciar como el joven se queda completamente dormido con su celular en las manos, por lo que su pareja no lo duda ni por un instante y aprovecha la situación para comenzar a revisar sus mensajes.

Ante esto, un joven se encargó de grabar todo lo ocurrido, para después publicar en redes sociales con una leyenda que decía “Ese compa ya está muerto, nomás no le han avisado”.

El video se propagó rápidamente, acumulando más de 400 mil reproducciones y 17 mil ‘me gusta’. Los comentarios no se hicieron esperar, y las reacciones son variadas y llenas de asombro. Algunos encuentran la situación sumamente graciosa y aplauden la ingeniosa actitud de la novia, mientras que otros expresan cierta preocupación o incredulidad ante la escena.

“No debería estar con él si desconfía”, “Camarón que se duerme…” “Así descubrí que me engañaban”, “Excelente tip, lo tomaré en cuenta”, “Por qué el que graba no hace nada”, “Si yo fuera ella, me transfería todo su dinero a mi cuenta” y “Les podría asegurar que estaban viendo a la Sirenita”, son algunos de los comentarios que se leen en redes.