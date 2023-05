Por 300 pesos la invitaron a una cita en el comedor universitario, escrachó al joven y terminó humillada

Una insólita propuesta se viralizó a través de las redes sociales y tiene como protagonista a una joven estudiante, quien “escrachó” a un muchacho que la invitó a almorzar en el comedor universitario.

@Flormaidan_, escribió: “Hoy en momentos que me mantienen humilde y aclaro que no soy una persona muy exigente, ni mucho menos materialista, pero cómo me vas a invitar a tener una ‘cita’ en el COMEDOR DE LA FACULTAD”.

La estudiante, de 22 años, según su perfil de Twitter, sumó al texto la captura de un chat privado con el pretendiente. En su oferta, el joven escribió: “Por 300pe te sirven sopa, alto plato y pancito”.

“Te invito a almorzar ahí algún día que tengas tiempo. Hoy hicieron GUISO DE FIDEO”, agregó el joven confiando en que su propuesta iba a resultar con éxito.

Tras la repercusión, la chica recibió cientos de comentarios, tanto positivos como negativos, y si bien contestó varios, al final se hartó de las críticas. “Me encanta como se fue de las manos este tweet, si supieran que a mí me chupa 3 huevos todo lo que ustedes opinen jajaja”, retrucó Flor.

Luego, aclaró: “No me parece un plan adecuado para una primera cita, no hay intimidad y es mucho más digno unos mates en el parque con un paquete de galletitas… Y nunca mencioné nada de su situación económica, no me fijé en eso en ningún momento, solo me dio gracia esa invitación”, cerró.