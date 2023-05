Un estudiante universitario decidió compartir una experiencia insólita y sorprendente que vivió con una compañera de estudios, a quien había invitado a preparar un decisivo recuperatorio. Sin embargo, todo terminó de la peor manera.

El protagonista es Nazareno, que como todo buen caballero, le propuso a la joven reunirse con el fin de estudiar juntos y llegar de la mejor manera al examen. La respuesta que recibió fue completamente inesperada.

“ESTAS MINAS EXISTEN EN SERIO”, expresó indignado tras revelar la inverosímil respuesta que recibió al proponerle a su compañera estudiar juntos.

“Estaba conversando con una compañera de cátedra de Introducción al Derecho y le propuse estudiar juntos. La chica respondió de manera extraña y me envió su lista de requisitos. Disculpen por el lenguaje, pero nadie insulta a mi adorable perrita Athena”, añadió.

“Si te parece, podríamos encontrarnos en la biblioteca, en un bar o en el McDonald’s. Me resulta más fácil repasar de manera interactiva”, le escribió el estudiante, a lo que su compañera respondió: “Ay, no, perdón, pero no”.

En est sentido, la alumna universitaria le explicó a Nazareno la razón por la cual dijo que no y le envió una insólita lista para “salir con ella”. Estos resultaron ser demasiado exigentes, el que más molestó al autor del tuit fue uno en particular: “Debe tener una mascota”, escribió, añadiendo al lado: “Tienes una, pero no es de raza, así que no cuenta”.

Al igual que todos en Twitter, Nazareno se indignó completamente al leer ese comentario sobre su perra. Sin embargo, inicialmente pensó que se trataba de una broma, por lo que le dio el beneficio de la duda

“¿Lo dices en serio?”, preguntó él, a lo que su compañera respondió sin vacilar: “Sí, ¿te parece gracioso?”. Ante esta respuesta, el joven viral se enfadó aún más y le expresó todo su disgusto.

“Te propuse estudiar juntos. No le agradas a todo el mundo. Vete a la maldita... de tu hermana, nadie habla mal de Athena. Puede que no sea de raza, pero no es una perra arrogante como tú. Baja de tu pedestal”, cerró con bronca y dolor.