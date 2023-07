Un padre descaradamente “cariñoso” está siendo duramente criticado en las redes sociales luego de plantar un beso en la boca de su hijo de 5 años.

"Dame un beso", instruye el padre británico Tom Leeds a su hijo pequeño, Roman, en un clip de TikTok, donde el padre y el hijo se inclinan para un beso de "piquito" rápido y agradecen a los más de 308 mil seguidores de Leeds por elogiar su llamativo color de ojos.

Ante las críticas, Tom decidió responder, enfatizando que seguirá mostrando afecto a su hijo mientras este se lo permita. Dirigiéndose a los espectadores, abordó los comentarios anteriores diciendo: “Me preocupa que te moleste. Voy a besar a mi hijo, mi hijo de cinco años, en los labios todo el tiempo que considere necesario y mientras él me lo permita, sí, porque lo amo muchísimo y es mi mejor amigo. Un día él no querrá que lo haga y probablemente no querrá tener mucho que ver conmigo. Así que, por ahora, seguiré como estoy”.

Aunque la mayoría de los comentarios mostraron apoyo hacia este padre afectuoso, Tom tuvo que abordar algunas preocupaciones adicionales. Sin embargo, su determinación en mostrar cariño a su hijo se mantuvo firme, dejando claro que su amor y relación con su hijo son lo más importante para él.

Y como respuesta a los comentaristas que afirman que besar a su hijo era insalubre y podría causar caries, Leeds dejó que Roman tomara la iniciativa de aplaudir.

"No sean tontos", dijo el niño con una risa dirigida a los críticos.