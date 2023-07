Un video que se publicó en TikTok se robó la atención de todos, al ver a una mujer desesperada a bordo de un avión, tras ver a un pasajero “fantasma”.

Tal es el caso lo pasado con una mujer, quien sufrió una crisis nerviosa en un vuelo de American Airlines en la localidad estadounidense de Dallas, y fue captada mientras exigía frenéticamente bajarse del avión, ya que según su versión, en la parte trasera del avión había alguien que no era real.

“Les digo que me voy a la m* y hay una razón por la que me voy a la mierda y todo el mundo puede creerlo o no creerlo”, denunció la mujer que vio a este pasajero como un “ente”. Todo sucedió cuando estaba por partir del aeropuerto internacional de Dallas-Fort Worth.

"Me importa un carajo, pero te lo digo ahora mismo: ese hijo de puta de atrás no es real", enfatizó, mientras señalaba la parte posterior del avión. Y añadió: “Y puedes sentarte en este avión y puedes morir con ellos o no”.

El hecho retrasó el vuelo por tres horas ya que según el usuario que viralizó las imágenes, la mujer “no fue arrestada y pasó por seguridad después de que todo el avión tuvo que desembarcar".

Lo cierto, es que las imágenes fueron viralizadas por el usuario @texaskansasnnn y desató un fuerte debate en las redes sociales. El video acumuló más de 20.000 visitas y se volvió a publicar con el popular hashtag de TikTok #drunkonaplane, reuniendo más de tres millones de visitas.