RÍO GALLEGOS (ADNSUR) - El diputado nacional y ex intendente de la localidad santacruceña de Gobernador Gregores durante 12 años, Juan Vázquez, defendió la zonificación minera que reglamentó, previa aprobación de la ley respectiva, su provincia en el año 2012, y que tiene un espíritu similar al proyecto de zonificación que intendentes de la Meseta del Chubut impulsan desde hace más de una década para su región, que contiene un alto potencial de minerales.

Vázquez, integrante del bloque oficialista del Frente de Todos, y electo en 2017 como legislador nacional, adelantó que en este año 2020 volverá a integrar las comisiones de Minería, Agricultura, Ganadería y Pesca, y Deportes.

Sobre el tema minero, en declaraciones publicadas por el medio La Opinión Austral y recogidas del programa “La Opinión en Radio” de FM San Jorge, de Santa Cruz, Vázquez expresó que tiene una opinión formada que data de su experiencia como intendente, y de la Ley de Zonificación Minera, que se reglamentó en 2012. “Sobre aquellas zonas que tienen perfil turístico estoy en contra de que se instale un yacimiento”, dijo, en referencia a lugares como la Cordillera.

Si bien dijo que en otros lugares “donde no hay nada” como las mesetas de su provincia, “la minería tiene un impacto visual negativo”, defendió la actividad diciendo que “usamos todos los derivados de la minería, y lo que está permitido por ley debe cumplirse, con los estamentos. Si me decís minería en Los Antiguos, yo diré que no, porque tiene otro perfil productivo, con frutas finas, agua cristalina”, remarcó.

Por otra parte, aseguró que si bien comparte “el mismo signo político del presidente Alberto Fernández”, no dejará de solicitar las obras preponderantes para los santacruceños.

En este contexto propuso que la “política se discuta en el recinto de las cámaras”, pero que hay que atender “a muchos argentinos que la están pasando muy mal”. “Tenemos que redoblar los esfuerzos, unirnos entre peronistas y radicales, piensen como piensen”, dijo.

Valoró que la semana pasada haya habido un encuentro con autoridades en torno a YCRT, porque la cuenca carbonífera “es una de las zonas que ha sufrido mucho” por las políticas nacionales del Gobierno Nacional anterior.

“El haber despedido a más de 2.000 trabajadores del carbón, o los despedidos del petróleo la pasaron muy mal. Esto no va a ser magia, vamos a apoyar y acompañar y sin renunciar a nada”, finalizó.