COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La conversación ya no empieza bien. En lugar de un "hola", el intercambio de mensajes empieza con un reclamo: "No me querés decir nada?". Las capturas de pantalla de la conversación que aparentemente una pareja de novios mantiene por WhatsApp se viralizaron rápidamente, porque lo que empieza como una broma termina con una insospechada confesión.

En sus mensajes, la mujer plantea que sabe algún "secreto" de su novio, algo que pasó durante la fiesta de fin de año que el joven compartió con sus amigos.

Pero lo que se esperaba era que a partir de lo que ella creía iba a ser una broma por el Día de los Santos Inocentes terminara con una confesión: su novio se fue de la fiesta con la ex novia.

Las capturas de pantalla del celular de la joven fueron compartidas en redes sociales y se viralizaron rápidamente. En los comentarios, no fueron pocos los que lamentaron tanto la suerte del novio y como la manera en que ella se entera de la "traición". Sin embargo, algunos comenzaron a poner en duda la veracidad de la conversación, indicando que el chat podría estar "armado" y ser la broma que alguno le estaba jugando a los usuarios de redes.

Por qué se hacen bromas el 28 de diciembre

El día de los Santos Inocentes es una fecha en que la mayoría aprovecha para hacer chistes y bromas. Sin embargo, su origen es mucho menos risueño y rememora el pasaje bíblico que cuenta la matanza de los niños menores de 2 años ordenada por el Rey Herodes.

El Evangelio de San Mateo cuenta como unos sabios (después comúnmente conocidos como los "reyes magos") llegan a Jerusalén en busca del futuro Rey de Israel que acababa de nacer. Entonces el rey Herodes, que no quería perder su trono ni su corona, les pidió a los sabios que le indicaran el lugar donde había nacido ese nuevo rey. Como éstos se negaron, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años.

En la Edad Media, la conmemoración que hacía la Iglesia Católica de la matanza del Rey Herodes coincidió con una tradición pagana conocida como la Fiesta de los locos, una jornada llena de fiestas y desenfreno, celebrada principalmente en Francia.