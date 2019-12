RAWSON (ADNSUR) - El ministro de Hidrocarburos, Martín Cerdá, se reunió en Capital Federal con el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, y destacó la necesidad de reinstalar la discusión respecto a la Ley 5001 y al debate de fondo sobre la diversificación y el interés de los intendentes de la Meseta en avanzar sobre esta industria.

Cerdá dijo que en el encuentro "nos transmitieron la mirada federal que Nación tiene respecto a la minería y eso es lo que enriquece la visión sobre el tema”.



Además, el ministro destacó la necesidad de generar una agenda de trabajo respecto a esta actividad extractiva para revalorizar los recursos provinciales y manifestó: “Tenemos que ver cómo potenciar lo que ya estamos haciendo en la actividad minera como la piedra, el pórfido y las arenas. También tenemos cuestiones de concesiones petroleros bajo el Código de Minería. Tenemos una oportunidad para ver cómo podemos mejorar en ese aspecto”.



Según detalló Jornada, en relación al proyecto de Zonificación y la Ley 5001, expresó: “Es una discusión que hay que dar. Chubut tiene la oportunidad de ver qué hacemos con esa Ley. En base a las oportunidades que tenemos en cuanto a recursos mineros en la provincia, nos puede llevar a cambiar la matriz productiva. Tiempo atrás, algo se empezó a plasmar cuando intendentes de la zona de la Meseta comenzaron a solicitar que esa ley se tendría que rever y que apunte a un sector específico sin tocar cuestiones como los márgenes de la Cordillera y sectores sensibles como podría ser Península Valdes -añadió-. Hay un sector en particular como Gastre, Gan Gan y Paso de Indios que necesitan hacer algo para que estas comunidades y pueblos tengan desarrollo. Debe ingresar en un ámbito legislativo y se tendrá que empezar a discutir qué queremos de nuestra provincia y qué haremos con los recursos”.



El titular de Hidrocarburos reconoció las alternativas de producción que podrían darse a partir del avance de los proyectos mineros. “Podría generarse una opción que nos permita desarrollar otras cuestiones productivas. Somos una provincia con recursos y eso puede darnos el puntapié inicial para ser generadores de otros factores Se podría crecer en empleo y los chicos podrían tener otra calidad de educación y un futuro para ver dónde trabajarán”.



“Hay que mirar –afirmó Cerdá- el beneficio que se puede dar, no solo hay que pensar en cuanto puede dejar un proyecto en términos de renta o regalías. Se debe ver más allá y analizar cómo se pueden desarrollar comunidades en base a una actividad. No digo nada nuevo, la discusión debe darse. Los jefes comunales ya están intentando llevarla adelante”.



El ministro reconoció que el año fue satisfactorio para el petróleo a pesar del impacto negativo de las últimas medidas de la administración Macri. “Las inversiones se cumplieron y en algunos casos se superaron. Nos queda todavía el sabor amargo de que las medidas que llevó adelante el gobierno anterior, nos tuvo con algunos meses de incertidumbre”.



A fines de 2018 hubo un incremento del 6% y en 2019, los números alcanzaron un 2 a pesar de observarse una suba en la curva de producción. “Tampoco hay que hacer un análisis tan chico y pensar que por un decreto ocurrió todo esto. Se podía haber terminado con algún punto más de producción, lo cual hubiera generado un mayor ingreso de regalías”, finalizó.