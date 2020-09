AFRICA - A medida que el número de infecciones en Sudáfrica continúa disminuyendo y el número de casos en la mayor parte del continente africano sigue siendo relativamente bajo, los expertos han propuesto una hipótesis que puede sorprender a muchas personas.

Este es un rincón del mundo, con ciudades superpobladas y saneamiento deficiente, en algunas comunidades no se puede lograr la distancia social: las familias son numerosas y suelen compartir habitación.

Durante meses, los expertos en salud han advertido que las condiciones de vida en las comunidades urbanas empobrecidas de África pueden promover la rápida propagación del coronavirus. El profesor Salim Abdool Karim, presidente del Comité Asesor Ministerial Covid-19 de Sudáfrica, dijo: "La densidad es un factor clave. Si no tienes la capacidad de distanciamiento social, el virus se propagará".

Pero ahora se preguntan ¿y si fuera al revés? ¿Podrían estas condiciones de hacinamiento en África también proporcionar posibles respuestas al misterio que ha frustrado a los expertos durante meses?

En los primeros días de la pandemia, todos los expertos y estudios coincidieron en que África tenía problemas. El virólogo sudafricano Shabir Madhi explicó: "Creo que nuestro objetivo es el desastre, el colapso total". Incluso con los pronósticos más optimistas, los hospitales del país, como parte del sistema de salud más desarrollado del continente, pronto estarían sobrepoblados.

Sin embargo, hoy Sudáfrica parece estar superando de la primera ola de infecciones, con una tasa de mortalidad de covid-19, 7 veces menor que la del Reino Unido.

Aunque Sudáfrica no ha informado del número de muertos, el desempeño del país sigue siendo impresionante, como es el caso en muchas otras partes del continente africano, donde las camas de los hospitales todavía están vacías y los índices de contagio evitan los picos pronunciados que se ven en otros lugares alrededor del mundo.

El profesor Karim admitió que "la mayoría de los países africanos no tienen picos de contagio. No entiendo por qué. Estoy perdido". Y el virólogo Madhi estuvo de acuerdo con él: "Esto es un misterio. Es increíble".

Los expertos han creído durante mucho tiempo que la tasa de infección relativamente baja de África se debe a su población joven. Después de todo, la edad media del continente africano es aproximadamente la mitad que la de Europa. Hay menos africanos de 80 años, por lo que es menos probable que mueran después de contraer el virus.

Tim Bromfield, director regional del Instituto Tony Blair para el Cambio Global, sostuvo que "la edad es el factor de mayor riesgo. La población joven de África está protegida".

Pero a medida que continúa la pandemia y aumenta la evidencia estadística, los analistas parecen cada vez más reacios a proporcionar datos demográficos sobre el éxito del continente africano.

Por otro lado, las primeras y estrictas medidas sanitarias de bloqueo en Sudáfrica y otras partes del continente africano desempeñaron un papel fundamental. También los mensajes claros que se emitieron sobre la importancia de usar máscaras y equipos de respiración.

Por lo general, se han ignorado otras teorías relacionadas con el aumento de la altitud y la temperatura.

Pero algunos expertos advierten que un continente vasto y escasamente poblado como África puede darle tiempo y el virus puede ser más difícil en los próximos meses.

"No me atrevo a decir que África haya pasado su peor momento. No estoy seguro de si esta epidemia se extenderá y se saldrá de control", advirtió Karim.

Otros coronavirus

En los últimos días, los científicos de análisis de vacunas y enfermedades infecciosas del Hospital Balagewanath, en las afueras de Johannesburgo, se preguntaron si el factor que pasaron por alto, tal vez la respuesta a lo que parecen ser un misterio, podría estar en el congelador.

El congelador almacena muestras de sangre humana obtenidas hace cinco años a -180 ° C con la ayuda de nitrógeno líquido. Más específicamente, es un extracto de glóbulos (llamados monocitos periféricos (PBMC) obtenido de una prueba de vacuna previa a la influenza en Soweto, una zona urbana compuesta por un grupo de asentamientos en el suroeste de Johannesburgo.

La idea es que la investigación sobre PBMC puede proporcionar a los científicos evidencia de que estas personas han sido infectadas con muchos otros coronavirus, que causan muchos resfriados comunes y, por lo tanto, tienen cierta inmunidad al COVID-19.

El profesor Madhi señaló que "esta es una hipótesis. Un cierto grado de inmunidad de protección cruzada preexistente ... puede explicar por qué esta epidemia no se ha propagado (tan rápido como el resto del mundo)". Añadió que los científicos estadounidenses recopilan algunos de los datos que parecen apoyar esta hipótesis.

Sin embargo, los científicos sudafricanos quieren saber que a medida que estos virus se propagan de manera más eficaz en comunidades superpobladas, quizás las comunidades más pobres sean más susceptibles a la infección y, por lo tanto, disfruten de una mayor inmunidad al nuevo coronavirus.

Por supuesto, otras partes del mundo, como India, enfrentan los mismos desafíos.

Madasi mencionó que "en áreas densamente pobladas de África, los esfuerzos de conservación pueden ser más intensos. Esto puede explicar por qué la mayoría de las personas (en el continente africano) tienen infecciones leves o asintomáticas ".

"No se me ocurre nada que explique la cantidad de personas completamente asintomáticas que estamos viendo. Estas cifras son absolutamente aterradoras", agregó.

Desafortunadamente, cuando los científicos se preparaban para analizar muestras de PBMC en el laboratorio, descubrieron un problema. Las pruebas de control de calidad han demostrado que la temperatura de congelación en el contenedor criogénico ha cambiado con el tiempo y que la temperatura puede ser demasiado alta para los estrictos estándares necesarios para un experimento tan importante y delicado.

Fuente: La Prensa