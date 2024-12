En medio de la tensión con Javier Milei y tras un nuevo capítulo por el caso Kueider, Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación, utilizó sus redes sociales para aclarar su situación en el Gobierno.

De esta manera, ratificó su compromiso con La Libertad Avanza y aseguró: "Soy parte del espacio que gobierna nuestro país".

Cabe recordar que la relación entre el presidente y la vicepresidenta de la Nación no es la mejor. En las últimas semanas, Milei reconoció que Villarruel no participaba en las reuniones de gabinete y, por otra parte, aseguró que estaba “más cerca de la casta”.

Asimismo, la cuestionó tras la polémica sesión en el Senado, donde fue expulsado el senador Edgardo Kueider, quien fue encontrado en Paraguay con 200 mil dólares sin poder justificarlos. En ese marco, el presidente, que estaba en Italia cuando eso sucedió, señaló que la sesión fue “inválida”.

“En el momento en que yo entro de viaje, automáticamente se produce la acefalía; entonces, queda a cargo del Ejecutivo la Vicepresidenta. Si preside la sesión del Congreso, está trabajando en el Legislativo, pero al mismo tiempo es Presidenta de la Nación interina. Eso violenta la división de poderes. La sesión es inválida”, había señalado Milei.

EL POSTEO DE VILLARRUEL RATIFICANDO SU COMPROMISO EN EL GOBIERNO

“Me acuerdo como si fuera ayer cuando éramos solo dos diputados con el presidente Milei contra el kirchnerismo, que es el mismo que está ahora porque no cambiaron ni un nombre. Nos hacían la vida imposible, nos destrababan e intentaban denigrarnos en cada oportunidad que tenían; pero a pesar de eso nos acompañamos sabiendo que el destino de la Argentina era brillante”, comenzó diciendo.

“Nos hacían la vida imposible, nos destrataban e intentaban denigrarnos en cada oportunidad que tenían; pero a pesar de eso nos acompañamos sabiendo que el destino de la Argentina era brillante”, agregó.

De esta manera, reveló que “ante comunicados recientes de algunos partidos políticos que se arrogan la representación de mi persona y mis ideas, quiero expresar que hoy no hay lugar para la ‘moderación’. No estoy participando de ningún armado político y, cuando lo haga, lo haré donde el presidente Milei me lo pida”.

“Soy parte del espacio que gobierna nuestro país, desde su misma fundación y aquí me quedaré defendiendo las convicciones que nos llevaron a encontrar un camino común al presidente Milei y a mí”, concluyó.

Con información de Rosario 3, redactada y editada por un periodista de ADNSUR