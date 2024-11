Este miércoles por la noche, Javier Milei lanzó duras críticas contra la vicepresidenta Victoria Villarruel y afirmó que ella “no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones del Gobierno”.

En este sentido, el presidente no se guardó nada y manifestó que Villarruel "no participa de las reuniones de Gabinete. Decidió no participar. Hace mucho tiempo que decide no participar en las reuniones de Gabinete”.

Sin embargo, el mandatario fue más allá e indicó que “el diálogo es lo que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles. Ella está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama ‘la alta política’, y lo que nosotros llamamos ‘la casta’”.

Dura advertencia del sindicato petrolero de Santa Cruz al presidente Milei por la salida de YPF

Posteriormente, Milei aclaró que mantiene una relación institución con Villarruel “para cumplir con nuestros roles”.

Por último, las declaraciones de Milei se dieron a conocer tras las duras críticas de Lilia Lemoine, diputada de la Libertad Avanza, quien destrozó a Villarruel y la señaló como "la peor vicepresidente de la historia. Ni el kirchnerismo llegó tan lejos. Qué tipa oscura resultó ser!. Amante de la alta política, 100% casta".

Con información de La Nación y Ámbito, editada y redactada por un periodista de ADNSUR