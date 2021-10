El candidato a senador por el PICH, César Treffinger, dijo que pese al bajo nivel de conocimiento de sus candidatos y sólo 35 días de campaña, el resultado que obtuvo el Partido Independiente de Chubut en las PASO los alienta a redoblar el esfuerzo para dar la sorpresa en las elecciones del 14 de noviembre. Con unos 20.000 votos, la fuerza partidaria obtuvo un 7 por ciento de los sufragios válidos, lo que significó una buena base para intentar dar otro salto en las generales. También insistió en su propuesta de trabajar ad honorem en el Senado de la Nación.

“Nosotros planteamos una alternativa diferenciadora, que la gente supo valorar pese a que llegamos al 12 de septiembre con sólo un 30 por ciento de conocimiento en la provincia y sólo 35 días de campaña –analizó el candidato-. Con respecto a ese punto de partida, sacamos un resultado muy interesante, por lo que nos compromete a redoblar esfuerzos, estamos muy enfocados en competir fuertemente, porque la familia chubutense ha valorado esta propuesta que de hecho es lo único nuevo en tablero electoral de Chubut”.

“La mayoría de los chubutenses quiere algo distinto”

Consultado sobre cuál es el voto que ha logrado captar el PICH, Treffinger respondió que esto se define a partir del armado de la plataforma electoral.

“Primero hicimos una investigación donde vimos que 7 ú 8 de cada 10 chubutenses querían algo distinto, entonces armamos una propuesta a la medida, donde los cuatro candidatos titulares y cuatro suplentes nunca han sido políticos ni funcionarios públicos –valoró-. El trabajo de investigación detectó las necesidades de cada localidad de Chubut, para desarrollar las temáticas que están disponibles en nuestro sitio web, con 12 propuestas para que la gente las analice y conozca. Además está la hoja de vida de cada uno de los candidatos, para que sepa quiénes somos. Es la diferencia cuando uno quiere ser transparente y hacer las cosas bien, dar la información precisa a los ciudadanos para que conozca las propuestas y transformarlos en proyectos para discutir en el Congreso de la Nación.

Treffinger insistió en que los resultados de las PASO “fueron buenos, porque además tuvimos sólo 30 por ciento de las fiscalías, hubo escuelas donde nos faltaron boletas y no pudimos fiscalizar. Ahora estamos mucho más preparados para garantizar que el 14 de noviembre nuestra fiscalización sea óptima y que los ciudadanos con intención de votar a la lista 151 no tengan ningún tipo de percance ni complejidad”.

El candidato mostró su entusiasmo para trabajar “en los 20 días que tenemos por delante para dar a conocer nuestra propuesta, por lo que seguimos recorriendo la provincia para dialogar con todos los ciudadanos”.

Un senador ad honorem

El candidato también fue consultado por el proyecto de “reparación histórica” para recuperar el índice de coparticipación federal de impuestos, que impulsa el gobierno provincial.

“En este contexto se debe tomar como una declaración electoralista, es una pena que no lo hayan hecho en los últimos 31 años cuando a Chubut le sacaron el equivalente a 8 años y 3 meses de la herramienta económica que necesita para funcionar. Hasta hace 6 meses no podían pagar los sueldos y hoy con el barril de petróleo a 82 dólares tampoco actualizan los salarios, entonces cuándo lo van a hacer?”, se preguntó.

Treffinger insistió en su propuesta de que si es electo senador trabajará ad honorem: “Yo me involucré en política para recuperarla como una herramienta al servicio de la sociedad, por sobre todas las cosas de la familia chubutense, no necesito trabajar en política ni tener un cargo. He trabajado en 7 empresas, en 4 industrias donde me formé desde hace 30 años. No tolero las injusticias y no me gusta ver tanta gente en la clase política que ha tomado como oficio o un trabajo el hecho de lograr un cargo público, usando favoritismos y privilegios. La sociedad espera que alguien ponga a la familia chubutense por delante y nosotros lo estamos haciendo, por eso está claro que no estoy buscando un ‘trabajo’ o un cargo porque no lo necesito, voy a trabajar ad honorem porque hay una vocación de servicio y hay que buscar personas que no tengan la aspiración de vivir de la política. Si logramos representar bien a Chubut, vamos a mandar a algún inoperante o corrupto a sus casas”.