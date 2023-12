Sergio Wisky quien asumió al frente de la Secretaría de Salud de Chubut, estuvo en el programa ‘Sin Hilo’ -que se emite en simultáneo por canal 12 y ADNSUR- donde desarrolló los principales ejes que impulsará en la Salud Pública provincial.

El nuevo funcionario, quien nació en El Maitén y fue intendente de El Bolsón y diputado de la provincia de Río Negro, dijo que su objetivo es achicar una estructura burocrática en el estado para que llegue una mejor calidad de atención y servicio a los pacientes.

“Lo que nosotros tratamos de hacer es que no haya intermediario, es decir, cuando vas a un proceso asistencial. Lo que nosotros nos interesa es que la persona esté bien atendida. En algunos casos, las Áreas Programáticas son burocráticas”, dijo al explicar la decisión de eliminarlas.

“En algunos casos claves, las vamos a sostener pero van a ser áreas zonales que van a depender y van a estar en función con el director del Hospital Zonal que es lo lógico”, aseguró Wisky, y detalló que “una parte del área programática se va transformar en dirección de atención primaria y se van a separar del Hospital Zonal”.

Sostuvo que esto se debe a “nunca terminan de consolidarse los centros de atención primaria”, porque los directores apuntan los recursos a atender lo urgente y no a la prevención.

Y sobre los planteos de los diputados de la oposición sobre bajar el rango de ministerio de su área, dijo “ante la dicotomía de secretario versus ministro, lo único que no hago es refrendar los decretos del gobernador, después el resto sigue igual”, señaló.

DESIGNACIONES

Por otro lado, anticipó que se van a revisar todos los ingresos de los últimos meses porque se ven a simple vista casos sospechosos con apellidos que se repiten. “Hay que rever todas las designaciones porque - en el último año y medio- entraron casi 1.700 personas que es un 20% más de cargos que hay en el sistema”.

“Vamos a priorizar lo profesional como los médicos los enfermeros o los técnicos de rayos. Vamos a ver lo administrativo y lo general porque hay familias completas que han ingresado”, lamentó Wisky.

Respecto al recurso humano, dijo que actualmente “tenemos 1700 enfermeros, 1000 médicos y otros 700 profesionales de otras profesiones como bioquímicos, psicólogos entre otros”, precisó, y dijo que el Convenio Colectivo debería evaluarse porque no tiene como prioridad al paciente y “nivela para abajo”.

“La pirámide de toma de decisiones está en la base. Hay que tratar de hacer que esa toma de decisión esté sustentando a la base que no dependa del modelo del ministerio”, señaló Wisky respecto a las reformas que se vienen en el organigrama.

“Tenemos que apuntar a mejorar para tener los mejores enfermeros, choferes de ambulancia, mantenimiento para que las cosas nos duren más. Hay que lograr que el medicamento sea lo más accesible posible para las personas y que haya mamografía para todas las mujeres. Tenemos que tener un sistema inteligente que tiene que adelantarse”, enumeró.

ATENCIÓN PRIMARIA

Como postulado, dijo el Secretario de Salud que “el eje central de nuestra gestión está centrado en la atención primaria de la salud con cuidado centrado en la persona y en la comunidad”.

“La atención primaria de la salud es una progresividad de la atención de complejidad baja a complejidad más alta hasta la derivación a Buenos Aires o donde sea para una complejidad mayor”, explicó Wisky.

“El cuidado tiene que ser integral para que la persona sea atendida no solamente por el dolor del cuerpo sino psicológico, social y también espiritual. El sistema tiene que estar muy empático para tratar de sumarle un valor agregado a su conocimiento para que la persona se vea bien”, añadió.

Indicó que “el entorno laboral no es solamente los salarios es decir si estás en un lugar adecuado si tenés buena luz, si los pasillos son amplios y la infraestructura es muy importante. Después está el reconocimiento porque hay gente que no se siente reconocida. Trabajan bien, le ponen toda la garra, atienden mucha cantidad de gente y hay pares que no son iguales y cobran lo mismo”, alertó.

DIGITALIZACIÓN

Wisky valoró los avances en materia digital y sostuvo “La historia clínica que es clave porque es el documento de salud que tienen las personas y no hay que olvidarse que esos documentos personales y por la historia y porque la ley lo permitía. Nosotros nos quedamos con la historia clínica en el hospital, pero es del paciente”.

“Siempre hay que entender eso y acá se va la movilidad de lo digital, le va a permitir que se cumpla un derecho que es tener el documento de salud propio”, aclaró.

“Hay un sistema digital que está madurando y te empieza a hacer notar cosas sobre los pacientes que se atendió y el tiempo le dedica a cada uno. Eso empieza a aparecer y es muy importante. Eso sirve para poder reconocer a aquella persona que le mete garra y que nosotros no nos estamos enterando porque no había información de eso”, subrayó.

HOSPITAL DE TRELEW

Respecto al hospital de alta complejidad de Trelew, indicó que “son 15 millones de dólares de inversión en el equipamiento estimadas en el Hospital de Trelew. Va a haber un tomógrafo, un resonador y un equipo de hemodinamia y hay que equipar los 4 quirófanos”.

“Lo más importante esto es que el recurso humano esté preparado para un nuevo ambiente porque va a tener va a ser un consorcio. Nuestra idea es hacer de Rectoría no para decirles cuántas personas tienen que tener sino que ellos van a tener un presupuesto, lo van a asignar para el recurso humano y nosotros no nos vamos a meter”, adelantó.

Explicó que “dentro del consorcio, tenemos dos actores claves como la Salud Pública y Seros. Nosotros podemos corrernos de estar comprarle las cosas al hospital solamente agrupar las compras como ese vamos a juntar todos los hospitales para que hagan una compra agrupada de los medicamentos”.

“Educación y Trabajo son las dos vacunas para que la gente se enferme menos. La idea es que la gente lo vaya a conocer al hospital. Son 15.000 metros cuadrados. Queremos que la gente se lo apropie para que sea un centro de servicio médico potenciado y vamos a ir diseñando cosas para que también sea un área que genere trabajo”, completó el flamante Secretario de Salud del Gobierno provincial, Sergio Wisky.