El joven que escracharon por la muerte de Gonzalo rompió el silencio: "No tengo miedo, pero sí mucha bronca"

Luego de ser acusado y escrachado en las redes sociales por el asesinato de Gonzalo Güenchur, Tiago Colivoro rompió el silencio con ADNSUR y habló de la terrorífica situación que vivió en medio de falsos rumores que lo vinculaban como el responsable de la muerte del joven de 17 años.

El joven que se desempeña en el fútbol de salón habló de cómo llegó a enterarse de todo lo que estaba ocurriendo y de la gravedad del asunto muchas horas después de lo acontecido en las afueras del colegio Ceferino Namuncurá este martes por la mañana.

“Ahora estoy bien y con bronca por todo lo que pasó. Estaba asustado y lo más lindo es que no tenía celular, no sabía nada. Cuando me enteré me resultó raro por toda la gente que habló mal, le hicieron pasar un duro momento a mi familia y también a la gente que me quiere”, lamentó Tiago quien fue duramente acusado en las redes.

"No dormí en toda la noche por miedo que vengan a mi casa a buscarme o hacerle algo a mis viejos.

El joven contó cómo fue que se enteró de los rumores que lo vinculaban al crimen que dejó conmovidos a todos los comodorenses. “Yo no tengo celular, estaba con mi viejo a eso de las seis de la tarde y mi señora me mostró un audio que decían que las cámaras decían que fui yo el que mató a Gonzalo. A la hora que pasó todo yo estaba durmiendo, ellos estaban conmigo y quedé en shock. No le di importancia porque no fui yo y estaban hablando boludeces”, indicó.

Pero la situación fue aun peor al enterarse que lo estaban escrachando en redes sociales, algo que recuerda lo sucedido hace algunos años atrás en el barrio Fracción 14. “Un amigo me contó que me estaban escrachando en Facebook y cuando lo vi cambió toda la cosa: sentí miedo. Yo estaba como si nada en la calle, mirá si me pasaba algo. Mis viejos no pudieron dormir en toda la noche, tuve miedo por mi hija y que le quieran hacer algo”, dijo, con la voz a punto de quebrarse.

“Llegué llorando a mi casa y mis viejos me sugirieron que haga la denuncia. Pensé que me iban a meter preso si iba a la comisaría, pero yo sabía que no tenía nada que esconder”, comentó, respecto de lo que fue un martes eterno en Comodoro.

En este sentido, también se refirió a la rápida viralización de una fake news, algo que muchas veces puede terminar muy mal. “A la gente le digo que se guarden los comentarios, no le deseo el mal a nadie, que se fijen bien la próxima vez y se hagan cargo. Con el perdón no se hace nada hoy en día”, lanzó.

Por último, habló brevemente de lo sucedido esta mañana cuando atraparon al presunto asesino de Gonzalo Güenchur. "Me quedé más tranquilo cuando dijeron que habían atrapado al asesino esta mañana", finalizó.