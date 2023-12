MILEI, SU ADMIRACIÓN POR ROCA Y EL ERROR EN EL RANKING

Javier Milei tuvo en su discurso reiteradas menciones al “inevitable ajuste” (no menos de 5, según el conteo de esta columna), para lo cual justificó la “decadencia” del país con datos no del todo precisos. En un pasaje, por ejemplo, dijo que Argentina era el país más rico a nivel mundial a principios del siglo 20 (pasaje en el que justificó al que considera “el mejor presidente argentino, Julio Argentino Roca”) pero pasó el puesto 180. La afirmación no es nueva y la reiteró a lo largo de la campaña, pero no por repetida empieza a ser cierta.

Según un análisis de ‘Chequeado.com’, el dato es falso. Según la base Maddison, la serie de datos históricos sobre desarrollo económico más confiable y la única con datos anteriores a 1900, “la Argentina comenzó el siglo XX en el puesto 13 entre 45 países relevados (según el PBI per cápita medido en Paridad del Poder Adquisitivo -PPA-) y no en el primero”, había aclarado la citada organización contra las noticias falsas allá por el mes de abril.

Rige una alerta naranja por fuertes lluvias en Comodoro

Las expresiones del nuevo presidente apuntan a justificar otra premisa: “no hay plata”, frase que se convirtió en meme y remera de sus seguidores, para justificar un ajuste que empezará a notarse desde los primeros días de su gestión.

PERDIÓ EN EL RANKING DE JUVENTUD

Durante el acto de asunción, el gobernador Ignacio Torres destacó a quien lo reemplazará en la banca que dejó como senador, Andrea Cristina, de quien destacó su entusiasmo para el trabajo y juventud, ya que, ponderó, “yo fui el senador más joven con 35 años, pero ahora Andy Cristina con 32 me ganó ese lugar”, bromeó, en reconocimiento a la joven contadora que juró el jueves pasado. El ex senador también saludó, en redes sociales, a quien será su reemplazante en la Cámara Alta.

"Pensamos que era el motor": Un avión que volaba hacia Comodoro recibió el impacto de un rayo en pleno vuelo

Al valorar a los legisladores de Chubut, Torres enfatizó también las presencias en el Congreso de la senadora Edith Terenzi, de quien dijo que “es un ejemplo”, como también de la diputada Ana Clara Romero, de quien planteó un objetivo concreto: “Vamos por la presidencia de la Comisión de Energía”, propuso, al destacar el trabajo de la ex concejal por la ley de cuencas maduras. En materia petrolera, claro, también ponderó a “mi amigo el Loma Ávila, que vino con hinchada propia, como siempre”, bromeó, ante la presencia del flamante diputado nacional electo junto a un grupo de seguidores que se hizo notar en el acto de asunción.

SIN TWITTER ES MÁS BUENO

En tren de reconocimientos, Torres también tuvo palabras elogiosas para el senador Carlos Linares, “con quien nos peleamos bastante por Twitter -dijo el joven legislador, que todavía no se adapta a llamar ‘X’ a la red social-. Aprovecho a recomendar que le saquen el Twitter”, insistió.

Una aerolínea "lowcost" extendió la promoción con descuentos en vuelos para jubilados a todo el país

Más allá de la broma, Torres valoró que al presentar su último proyecto presentado como senador, que apunta a promover la descentralización fiscal del país, “el primero que lo firmó y no sólo eso, sino que habló con el presidente de su bancada para acompañar, fue Carlitos, por eso te lo quería reconocer en público”, destacó el mandatario, ante los aplausos de la concurrencia y la sonrisa del senador peronista.

¿LOS DIPUTADOS IRÁN A SESIONAR EN COLECTIVO?

Torres tuvo varios puntos salientes en su discurso, entre los que ponderó el objetivo de que la Legislatura adopte una política de austeridad, como ejemplo para toda la sociedad. “La ley dice que debemos garantizar que los diputados puedan sesionar, pero no dice que tengan que venir en camionetas 4 x 4 con choferes, sino que pueden venir también en colectivo o con sus propios vehículos. Algunos ponen cara de que no les gusta -advirtió, refiriéndose a los legisladores presentes en su discurso de apertura-, pero lo vamos a hacer, para que la Legislatura adopte una política de austeridad”.

Colegios privados en Chubut: ¿Cuánto saldrá la cuota en 2024?

La declaración arrancó no pocos aplausos, al igual que cuando dio otras premisas importantes: “cada peso que se destine a gastos de capital será para Educación”, enfatizó, al tiempo que también tuvo otro pasaje fuerte cuando habló de impulsar una ley “para terminar con el nepotismo” y reiteró el objetivo de promover una enmienda constitucional para eliminar los fueros, convirtiendo a Chubut “en la primera provincia sin fueros del país”.

ÚLTIMA SESIÓN CON DEMORAS EN COMODORO

La última sesión del Concejo Deliberante de Comodoro, con la anterior composición de concejales, se estiró hasta el viernes 8 de diciembre pasadas las 22 hs. Hubo una combinación de factores que llevaron hasta último momento la definición, empezando por las dudas de si el oficialismo tendría los votos necesarios para aprobar el presupuesto y la tributaria anual, pero también porque, según trascendió, hubo desacuerdos con la oposición para terminar de acordar los temas que integrarían el orden del día.

Real Libros, la histórica librería de Comodoro que, luego de 60 años, se modernizó, abrió un espacio con café y libros abiertos

Por eso se llegó al viernes con la sesión prevista para horas de la mañana, pero el inicio se fue demorando hasta poco antes de las 18 hs, según trascendió porque el presidente del bloque JxC, Tomás Buffa, no estaba de acuerdo con la inclusión de algunos de los temas, hasta que un llamado de Juan Pablo Luque habría destrabado los enojos. Según las malas lenguas, en los pasillos se escuchó atender el teléfono de un modo que no pasó inadvertido: “hola Juampi”, creyeron escuchar algunos, tras bambalinas. Salvando las distancias, algunos memoriosos recordaron la frase de Balbín ante la partida de Perón: “Este viejo adversario despide hoy a un amigo”, fue el centro de aquel memorable discurso. Lo cierto es que, rumores al margen, la sesión pudo iniciarse después de aquel contacto telefónico.

Chubut se prepara para la Primera Fiesta de la Hamburguesa: dónde y cuándo será

NO TE QUEDES QUIETO QUE TE DECLARA MONUMENTO

Sin embargo, no fue el único motivo de las demoras. También estaban las dudas respecto de los votos necesarios en el oficialismo para aprobar las iniciativas más polémicas, vinculadas a la tributaria anual y la suba de impuestos en un 150%, además del presupuesto 2024.

Con los 4 votos de la oposición en contra, tal como había ocurrido en la primera lectura, se sabía que en el oficialismo iba a faltar un voto por la ausencia de la ex concejal Natalia Guerreiro, que se encontraba en Buenos Aires, más algunas dudas que circularon por lo bajo en otros. Por eso hubo reclamos internos por falta de comunicación y advertencias de que “si no somos al menos siete las manos, no nos vamos a inmolar”, a sabiendas de los enojos de la gente por el tema impuestos.

Cómo estará el tiempo para este domingo en Comodoro y Rada Tilly

La duda también pasaba por la postura de la ex concejal Liliana Carnevale, quien había expresado su enojo, según se supo, porque una serie de iniciativas suyas no obtuvieron despachos de comisión para ser aprobadas, vinculadas a la declaración de patrimonio histórico municipal de una serie de espacios y casas de comercio.

El interés de la arquitecta por la memoria histórica, a lo largo de sus 4 años de gestión, llevó a algunos a bromear de que “si estabas cerca, no te podías quedar quieto, porque te declaraba monumento”, según se escuchó, no sin mala intención.

Lo cierto es que la llamativa cantidad de ordenanzas (alrededor de 30) que declaró “patrimonio histórico y cultural” a una serie de viviendas o edificios, desde ‘Casa Gorchs’ hasta la “Casa Cánova’, que fueron notorios comercios de las primeras décadas comodorenses, tuvo su contraparte con el voto afirmativo de los 7 concejales peronistas, la arquitecta entre ellos, que terminaron aprobando la tributaria y el presupuesto, con las reiteradas críticas de la oposición.

Un experto en educación expuso los resultados de las pruebas PISA y dijo que Chubut "es una vergüenza nacional"

LA MEJOR O LA MEJORA

La ex concejal hizo una encendida defensa de su trabajo por el cuidado del patrimonio histórico de Comodoro Rivadavia, al cuestionar que en un momento la sesión, mientras ella fundamentaba la serie de iniciativas, quedó sin quórum. También ponderó la tarea realizada junto a autoridades nacionales para la preservación de la memoria de la ciudad. “Me parece vergonzoso”, apuntó, en referencia a la ausencia de concejales en sus bancas. “Lo que hicimos fue para conservar la memoria de la ciudad”, enfatizó, al tiempo que refutó las críticas de que las ordenanzas de declaración patrimonio mencionaba lugares con nombres de casas comerciales. La iniciativa consiste en la colocación de placas con códigos QR con información sobre el lugar histórico de referencia.

Rige un alerta naranja por tormentas fuertes en Comodoro y gran parte de Chubut

Impulsora también del uso del lenguaje inclusivo en los textos normativos del Concejo, la “concejala” (que así se comenzaron a denominar a las representantes femeninas, a partir de aquella iniciativa, remató: “No soy nacida ni criada en Comodoro, pero defiendo su historia como la mejor… o la mejora”, concluyó.

PARECE QUE NO LE GUSTÓ

Las designaciones en el gabinete de Othar Macharashvili terminaron de confirmarse el sábado por la tarde, en especial en lo que refiere a las áreas de Infraestructura y Turismo. Uno de los cargos que generó controversia es el de Desarrollo Social, que motivó la crítica de un aliado del nuevo intendente, el senador Carlos Linares, quien salió a cuestionar la designación de Ángel Rivas: “No se puede poner a un abogado en ese cargo -criticó el ex intendente-, sobre todo en los momentos tan difíciles como los que se vienen”.

Con espectáculos musicales y food trucks, Nacho Torres asume este sábado la gobernación de Chubut

Linares valoró la gestión de Marcelo Rey, quien con un extremo bajo perfil lleva 12 años en el rol, ya que comenzó a desempeñarse en esa Secretaría junto a Néstor Di Pierro, en el 2011, al tiempo que insistió en que esa área requiere un amplio conocimiento del territorio y alta sensibilidad social. Paralelamente, puso en duda el conocimiento de Rivas de este tipo de trabajo, al expresar que, si bien sus padres fueron viejos militantes del PJ, “a él no lo vi nunca por el partido”.

NO HAY GARANTIAS POR LA COMPENSACIÓN A LAS PROVINCIAS

Cómo funcionarán los servicios y comercios en Comodoro este viernes feriado

En otro orden, Linares hizo referencia al debate que viene en el Congreso de la Nación, al plantear que la compensación a las provincias por la eliminación de ganancias sobre salarios y la devolución del IVA, en caso de que esta última medida tenga continuidad, no está claro cómo se hará durante el gobierno de Javier Milei.

“Massa dejó establecida la compensación, pese a que el gobernador Ignacio Torres salió a plantear dudas sobre los aguinaldos, cuando la playa ya estaba -criticó-, pero ahora se debe discutir la compensación hacia delante, para lo que seguramente será necesaria una ley. Hoy no está claro cómo se va hacer esto”.

DEJÁ QUE PAGO YO

El ex gobernador Mariano Arcioni dejó en claro durante el balance de su gestión, en una entrevista con el programa ‘Sin Hilo’, que se emite por canal 12 y ADNSUR, que tenía previsto pagar los aguinaldos antes de culminar su gestión, pero que el gobernador entrante, Ignacio Tores, le pidió que no lo hiciera y que el pago se concretaría durante la nueva gestión.

Comodoro y Rada Tilly podrían tener tormentas, granizo y fuertes vientos en el último fin de semana largo del año

La revelación provocó enojos en agentes públicos que escucharon o leyeron la declaración de Arcioni, ya que una cosa era cobrar los aguinaldos el día 9 de diciembre, como habían dejado trascender desde la gestión anterior y otra muy diferente será recibir ese monto en los próximos días, cuando el nuevo tipo de cambio y las medidas del gobierno de Milei hayan desencadenado un nuevo efecto de suba sobre los precios, especialmente de alimentos, previo a la época de las fiestas de fin de año.