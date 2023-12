Apenas una hora después haber asumido, los 27 diputados que integran la nueva Legislatura tuvieron su primera prueba de fuego, accediendo a una sesión de urgencia pedida por el gobernador Ignacio Torres para poder contar con la herramienta que le permita tomar juramento este sábado por la tarde a todos los miembros del nuevo gabinete.

En la sesión -que en algo inédito se agregó como anexo a la preparatoria luego de un cuarto intermedio- se trató sobre tablas ese proyecto que estaba en comisión enviado por Mariano Arcioni en el marco de la comisión, y que establece 8 ministerios y 10 secretarías, pero la oposición no acompañó el artículo 31.

Además en la sesión se votó sobre tablas el proyecto de resolución para modificar el reglamento interno respecto a la integración de las comisiones, que seguirán con 9 miembros pero ahora 5 serán de la mayoría.

Luego del pedido del apartamiento del reglamento pedida por el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Daniel Hollman, el diputado de la Izquierda, Santiago Vasconcelos planteó el inicio de la polémica, al asegurar “empezamos muy mal, o con mucha claridad de lo que se va transformar esta Legislatura. Si el mismo día de la sesión preparatoria aprovechan en un acuerdo clarísimo entre Juntos por el Cambio junto con el peronismo para poner sin discusión en comisión de los diputados de esta Cámara”.

“Incluso tampoco teníamos los proyectos, salvo que se filtraron por los medios. Hay dos ministerios que bajan a secretarías sin que se explique el Plan Motosierra” expresó, y afirmó que “estamos ante un gobierno que quiere que la Legislatura funciones como un aprobadero de leyes y el peronismo está siendo cómplice”.

Señaló que la ley “en su artículo 31 implica la precarización laboral de los trabajadores del estado. es muy negativo que comiencen así las sesiones”.

A su turno, la oficialista Jaqueline Caminoa propuso el tratamiento sobre tablas la Ley de Ministerios porque “es necesario que hoy se pueda tomar juramento a los funcionarios y secretarios que van a tener rango ministerial. Necesitamos poner en marcha un gobierno y esperamos que nos acompañen”.

Luego agregó “vamos a comenzar una gestión después de 20 años y necesitamos los cambios” y aclaró ante las objeciones que “no vamos a bajar el rango de salud, sino que vamos poner gente proba, necesitamos una herramienta que nos permita empezar a marchar”.

Debate

En respuesta a Vaaconcelos, Gustavo Fita (Arriba Chubut) dijo “respecto al Plan Motosierra, nosotros no tenemos ningún acuerdo oscuro y hemos pedido la modificación de la ley que cambia el número de integrantes de las comisiones, incluso para que su partido no se quede sin representación”.

“Compartimos su planteo del artículo 31 de la ley de ministerios, y la vamos a acompañar porque el gobernador necesita tener una ley para empezar a gobernar, y es su responsabilidad. Vamos a hacer una oposición constructiva, no destructiva”.

Desde el Plich, Andrea Toro cuestionó que “no hemos tenido la posibilidad de ser notificados como corresponde y esto se votó fuera del reglamento. Nos enteramos buscando en redes sociales y en la página de la Legislatura el proyecto”.

También criticó que “como tiene como objetivo mejorar la eficiencia de la administración pública, el personal es el recurso más importante, y el articulo 31 alude a los cambios de personal que se generen al entrar en vigencia esta ley”, y advirtió que “los agentes que ingresen podrían tener doble función”.

“Hay un perjuicio al personal involucrado en los cambios, y como se estarían afectando derechos constitucionales, no vamos a acompañar desde este bloque”, indicó.

Luego retomó Vasconcelos al asegurar que “los peronistas están colaborando en el cierre del ministerio de salud y de ambiente y el pase a secretaría. Están otorgando un cheque en blanco. Y están siendo colaboradores que indica que va a haber varios regímenes laborales en el mismo ministerio, y habrá agentes bajo convenios que no les corresponden”.

A modo de justificación, Hollman explicó que “es indispensable llevar adelante esta ley, principalmente porque es facultad del ejecutivo poder trabajar con un organigrama que sea adecuado para llevar adelante su gestión. El proyecto fue presentado por el ejecutivo saliente y acordado durante la transición”.

Palos en la rueda

A su turno, Emanuel Coliñir (Arriba Chubut) dijo que “todos necesitamos que se entienda que estamos permitiendo un elemento de gobernabilidad. No hay pactos oscuros en el marco de una legislatura que cuenta con diputados que asumimos hoy y queremos que le vaya bien al nuevo gobierno”.

Indicó que en el justicialismo “tuvimos un candidato a gobernador y entendemos que nuestro lugar es el de aportar para que este gobierno le vaya bien, como vamos a ser tan irresponsables de dejar al gobierno sin ministros y secretarios”.

Aclaró que “no me siento satisfecho de la poca profundidad de la explicación de la ley de ministerios. Vamos a hacer una aclaración del artículo 31. Vamos a marcar diferencias, pero en un marco de respeto y con intenciones de generar consensos, no en un manto de sospechas de acuerdos espurios”. Y cerró “en el presupuesto vamos a ver si existe ajuste o no, no a partir de la denominación”.

Por su parte, Tatiana Goic (Arriba Chubut) dijo que “el peronismo nunca va a poner palos en la rueda, y espero que a este gobierno le vaya bien, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que asi sea”.

“Me preocupa que se haga uso de la palabra democracia desde la irresponsabilidad, este recinto es la expresión del voto de la gente” dijo en alusión a Vasconcelos, aclarando “entendemos que no ganamos y el gobernador entrante necesita las herramientas. La democracia marca que nuestro proyecto no ganó”. Y concluyó “nos quedamos sin ministerio de salud, nunca lo hubiera hecho el peronismo, pero no ganó”.

Por su parte, Jaqueline Caminoa, expresó que “no va a haber ministerio, pero va a haber salud. Las misiones y funciones son las mismas que han tenido esas áreas desde la creación de la provincia”.

Compromisos

El presidente del bloque de Arriba Chubut, Juan País marcó “una contradicción y una incoherencia. Recuerdo que como candidato, el gobernador electo hablaba de un achique de la cantidad de estructuras, que iba a gobernar con 6 ministerios y nos encontramos con un proyecto donde la estructura es muy similar, y mas allá de la diferencia de rango, mantiene 18 organismos”.

“Esperamos coherencia y que cumpla en los proyectos lo que ha dicho en la campaña. Es un síntoma no saludable que la estructura de ministerios sea adaptada a los hombres”, sostuvo Pais, y remarcó “no es inocuo el cambio, porque este recinto puede convocar a los ministros. El cambio en salud es porque el encargado no cumple los requisitos. Creemos fundamental que el gobernador electo tenga las herramientas para gobernar”.

Luego señaló que en materia de remuneraciones “sobre el artículo 30, la Constitución de gobernador ministros y secretarios son fijadas por ley, pero aquí se pretende una delegación de facultades, sin tope y sin mínimo”. Por ello, dijo que “vamos a estar observando las publicaciones del Boletín Oficial que hagan las reglamentaciones pasen el test de gobernabilidad. El gobernador debe tener el salario mas alto, pero debería decirlo el texto de la ley”.

Luego pidió “que se vote en particular el articulo 31 porque no lo vamos a acompañar. Ese articulo es inconstitucional y transgrede un principio esencial de igual tarea igual remuneración. No se puede pretender que esta Legislatura convalide esta modificación que perjudique a algunos trabajadores”. Este artículo se votó aparte, y tuvo 17 votos a favor de Juntos por el Cambio y Daniel Casal, y 10 en contra del Pich, Arriba Chubut y el Frente de Izquierda.

Reglamento

En la parte final, Andrea Aguilera (JxC) pidió tratar “sobre tablas la reforma del reglamento interno, porque varió en 2017 la composición original de las comisiones, y es nuestra intención que vuelva a tener rango constitucional. Si bien el planteo era de 7 miembros, hemos acordado mantenerlo en 9 miembros”.

“La razón es la integración de mayorías y minorías, que estaban alteradas. A quien le corresponde la mayoría en la cámara le debe corresponder en las comisiones”, dijo en alusión al nuevo texto.

Por su parte, Vasconcelos explicó que no lo comparte, porque “la actual integración de la comisión subsana parcialmente lo que tiene de antidemocrático este régimen, que establece que quien gana tiene 16 bancas, y los 11 restantes se dividen entre la oposición. No hay un principio de proporcionalidad”.

“La integración subsana este desfasaje con la voluntad popular. Este sistema buscó implementarlo Gerardo Morales en Jujuy con represión. No es pecado discutir con la Constitución Provincial”, afirmó.

Coincidió Pais, quien expresó que “la máxima autoridad en esta provincia es la asamblea constituyente, y a 30 años de 1994 estar discutiendo esto no tiene demasiado sentido, sí es tiempo de revisar algunas cuestiones y convocar a una nueva convención constituyente o una enmienda constitucional”.

“Existió una razón y la gobernabilidad a quien ejerce la más alta magistratura, aunque ha sido un gran dolor de cabeza a gobernadores que han ganado elecciones y su lista fue perdedora.

Necesitamos que todas las fuerzas que integran esta Cámara tengan representación”, concluyó antes de que el tema sea aprobado. La parte final fue el detalle de la integración de cada nombre de los diputados que van conformar cada una de las comisiones.