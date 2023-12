El vocero presidencial, Manuel Adorni, habló este miércoles en el marco de las conferencias diarias a horas del anuncio de las primeras medidas económicas del gobierno de Javier Milei.

“Las consideramos inevitables para evitar la catástrofe, la hiperinflación y que los índices actuales de pobreza sean una muestra gratis de lo que podría convertirse la Argentina”, afirmó sobre la decisión de avanzar en estas medidas “urgentes”. Nuestro norte más urgente es el déficit 0”

Y en este marco, aseguró que “el paquete de medidas urgentes apunta al equilibrio de las cuentas públicas. Esto tiene que quedar claro”.

"Nos encaminamos a una hiperinflación y el objetivo es hacer lo imposible para evitar la catástrofe"

“No se puede gastar más de lo que ingresa y eso no es negociable, porque sabemos que eso deriva en una crisis de deuda o en una crisis de inflación", reconoció.

A continuación, manifestó que al hacerse cargo del gobierno ”encontramos a un paciente intensiva a punto que se muera y no podemos dejar que se muera, sino vamos a ver niveles de pobreza nunca antes visto", sostuvo.

"No hay que tenerlo miedo a la verdad, sino a no actuar en consecuencia con la verdad. No vamos a mentir hoy, ni más adelante", dijo al señalar sobre que las medidas no serían las que quisieran tener que implementar. “Hace 72 horas que el presidente de la Argentina es Javier Milei”

Las medida de ayer tiene dos grandes pilares, atacar el gasto publico y la mejora en los ingresos fiscales, dijo tras precisar en números cuáles serán los porcentajes de recuperación que tendrá el Estado tras su aplicación.

Adorni reconoció que “Necesitamos credibilidad y no se puede conseguir gastando más de lo que tenemos. Y la medidas son de la ”no opción", entendemos que eran las correctas y el telón necesario para la obra que se viene que es el plan de reformas para la nueva Argentina"

“Nos apena tener que tomar medidas por el desastre, la irresponsabilidad y por el desinterés de la cosa publica. Lo vamos a lograr, den por hecho que la argentina va a cambiar”, concluyó.