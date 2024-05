La llamaron por telefóno para decirle que había ganado una compra en un supermercado y la estafaron con $300 mil

Selena fue contactada vía celular por estafadores que le hicieron creer que había ganado una compra de $100.000 en La Anónima, la convencieron de descargar una aplicación “por procedimiento" de la gestión, duplicaron su pantalla y le robaron $300.000.

En diálogo con ADNSUR, la daminificado recordó “ese día recién había llegado a mi casa de dejar a mi hija en el jardín y la verdad estaba cansada, tenía sueño, fue a eso de las 2 de la tarde, me llamaron primero por llamada común y no les atendí ahí, después me contactaron por Whatsapp”.

“Yo veo en Whatsapp que la foto de perfil era de La Anónima, me dio curiosidad y atendí, la verdad me hablaron con tanto respeto, como si fuese una persona buena, me dijeron que había ganado una orden de compra por 100.000 pesos, por una promo que estaban haciendo de los 115 años de la anónima y yo me creí todo lo que me dijeron básicamente”, relató.

CÓMO FUE EL PROCEDIMIENTO DE LA ESTAFA

Lo primero que le hicieron hacer fue “buscar una hoja y un lápiz para notar”. “Yo me tenía que presentar supuestamente a La Anónima, para ir a reclamar mi premio, me empezaron a decir cómo se llamaba el hombre que me estaba hablando, que tenía que anotar su nombre, su código, un número y que tenía que llevar mis cosas como DNI y cosas”, detalló.

Luego, le dijeron que -para que me puedan darle el dinero para ir a comprar- “no me podían pedir ni CBU, ni número de tarjeta. Entonces yo dije:' Ah, bueno, está bien, no? No me van a pedir nada raro, son confiables y me hicieron instalarme una aplicación de mi celular", continuó.

“Me dijeron que era para grabar la llamada y para que esté todo políticamente correcto, para que pueda ingresar la plata a mi celular, porque me preguntaron a qué cuenta me gustaría que dejemos la plata, me dijeron Mercado Pago, Ualá y yo dije Mercado Pago porque es la aplicación que más uso”, precisó.

Selena instaló la aplicación “Teamviewer TeamSupport” mientras continuaban hablándole en altavoz el celular. “Cuando abro la aplicación, ahí me dijeron: Bueno, perfecto, te vamos a pedir que ingreses nuevamente al chat de WhatsApp y que abras el link así ya automáticamente se te ingresa la plata en Mercado Pago. Entonces abro el link y en vez de que me ingrese la plata, se me descontaron $300.000”, lamentó.

Y explicó que “con esta aplicación grababan mi pantalla grababa, y desde alguna otra pantalla podían controlar mi celular”, indicó.

“Me sacaron 300.000 pesos, eran literalmente todo lo que tenía en mi cuenta de Mercado Pago, que es lo que me pasa el papá de mi hija, la manutención y más plata que yo ya tenía del mes pasado”, mencionó.

La damnificada luego se acercó al supermercado mencionado y le informaron que ellos no contactan por teléfono a la gente para anunciarle los premios a los clientes.