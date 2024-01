En un clima de cruces picantes entre diputados del oficialismo y la oposición del que no estuvo exento el vicegobernador Gustavo Menna, la Legislatura realizó la primera sesión del año, que fue de carácter extraordinario, dando ingreso a comisión a todos los temas enviados por el Poder Ejecutivo para ser tratados en el período de receso de manera urgente, y ahora la expectativa pasa a la sesión del próximo viernes.

En la sesión se aprobó el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales para girar a la Sala de Acusar la denuncia de Héctor Alberto Resnik para que se de inicio al juicio político al ministro de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, Daniel Báez.

La diputada Andrea Aguilera explicó que la denuncia cumple las condiciones de admisibilidad, y desde el bloque de Arriba Chubut se votó la abstención, según explicó el presidente Juan Pais, hasta que no haya una expresión al respecto del Consejo de la Magistratura.

Ahora el nuevo pedido de juicio político se sumará a la investigación anterior de la Sala de Acusar contra el mismo Báez por otra denuncia presentada por el abogado Alfredo Pérez Galimberti.

Por otra parte, en la sesión la Cámara votó una resolución que elevó los gastos de bloque de 300 mil a 500 mil pesos mensuales por diputado, algo que fue rechazado por el diputado del Frente de Izquierda, Santiago Vasconcelos.

El diputado indicó que “se está votando a favor elevar lo que perciben los diputados de esta Cámara. Se plantea subir los gastos de bloque de 300 mil por diputado a 500 mil pesos, por lo que un diputado va a percibir alrededor de 2,5 millones por mes por sus tareas., mientras que el gobernador a los estatales les ofrece un 10 por ciento en tres cuotas, y los docentes no van a cobrar 200 mil por cargo”.

“Yo vivo con menos de un cuarto de lo que se está percibiendo, esto no lo hago por beneficios personales. No podemos luego votar que se elimine el presentismo a los docentes y votar que un diputado cobre 2,5 millones”, explicó.

DEBATE NULIDAD

En el inicio mismo de la sesión, se dio un extenso debate planteado por el bloque de Arriba Chubut acerca de la validez de la convocatoria, e incluso hubo una advertencia de una posible nulidad realizada por la diputada justicialista Tatiana Goic.

“Esta sesión es nula, carece de legalidad. Están convocando en periodo de receso, le están dando la facultad al gobernador que la Constitución no le da. Se debe pedir una extraordinaria con un temario específico y debe ser tratado en la sesión”, explicó la legisladora peronista.

Esto motivó la respuesta del presidente de la casa, Gustavo Menna, quien afirmó que “el gobernador citó en el marco del artículo 131, y habilita una ventana temporal, tal como a nivel nacional ha realizado el Presidente con el Congreso. La fijación de los días de sesión le corresponde a este poder, y lo ha hecho la comisión de receso”.

Por su parte, el diputado Vasconcelos coincidió en que “esta sesión no debe suceder, hacemos una impugnación política, no hay problema de interés público sino de oportunidad política del oficialismo. Quieren aprovechar el período de receso de los docentes que intentan descansar, e intentan atacar las condiciones de trabajo de los docentes”.

Agregó que en el oficialismo “también intentan un proyecto de precarización laboral en salud, e intentan imponer temas que no son de interés público, sino de una minoría muy poderosa”.

Por su parte, la diputada de Despierta Chubut, Andrea Aguilera, replicó que “el articulo da plena facultades al gobernador a convocar, el procedimiento ha sido el correcto, el decreto establece el período a realizar las sesiones. En períodos anteriores, se ha confundido con las sesiones especiales, que son con un día y un tema específico”.

A su turno, el comodorense Gustavo Fita indicó que “nunca nos llegó el radio con la comunicación de que estaba siendo convocada la sesión, sino que se anunció primero por los medios, y luego a la comisión de receso. Pero no fue convocada como debe ser”.

Y agregó que “se busca manipular convenios colectivos en plena paritaria. Están actuando autoritariamente como hace el Presidente de la Nación”.

Esto fue respondido por Menna, quien aclaró que la Legislatura hizo la convocatoria por medios electrónicos “más allá de la nostalgia de algunos que recuerdan épocas en las que iba la policía a los domicilios”, lo que motivó la airada respuesta de Fita al vicegobernador de que no tiene potestad para hacer uso de la palabra según el artículo 36 del reglamento, que sólo le da potestad de ordenar la sesión.

LAS BARRAS

Fue el momento de mayor intervención del público asistente en las barras, que aplaudió al oficialismo y gritó en contra de diputados opositores. En ese marco, la oficialista Aguilera cuestionó que “si no le gustan los temas, lamentablemente en esta provincia cambió el gobierno, y se va a hablar de lo que no se habló en cuatro años que estuvo cerrada la Legislatura. Se va a hablar de salud, de educación, de desarrollo y todo aquello que interese a los ciudadanos”.

A su turno, Jacqueline Caminoa agregó que estos temas “sí con urgente, hay que ir al interior, y ver a la gente, ver a los chicos que no tienen comedor, que no hay médicos, hay que tratar los temas que hacen falta. En el interior no hay plan B, es salud pública y educación pública”.

El momento de la chicana llegó con Sixto Bermejo, de Despierta Chubut, quien planteó “quizás algunos colegas hayan tenido que suspender sus vacaciones. La democracia se defiende en este ámbito, y las iniciativas se discuten aquí, no por decreto. Es un sin sentido pedir que no sucedan las sesiones, estamos aquí para debatir sobre esos temas”, ante el aplauso de las barras.

Por su parte, Tatiana Goic respondió que “la diputada Aguilera habla como una comentarista del período pasado, cuando fue legisladora y nunca levantó la voz. Yo sí pedía que se traten estos temas en las sesiones. Acá las formas importan, si no se llevan puesta la Constitución. Ustedes que presiden todas las comisiones no llamaron una sola vez”. A su vez, reclamó a Menna que “no corresponde que haya insultos a la persona de cada diputado”.

POLÉMICA

El presidente del bloque oficialista, Daniel Hollman, cuestionó que “llama mucho la atención este tipo de planteos, la realidad es que estamos sentados todos los diputados porque estamos dispuestos a trabajar. Tenemos un montón de temas que son prioritarios para esta gestión. Es un sin sentido discutir sobre esto”.

Y ante los gritos del público, Fita sostuvo que “por más que se hayan traído hinchada, le pido (a Menna) que ordene, la demagogia barata no se puede hacer acá adentro. Nos quieren hacer callar y no nos vamos a callar. No hay nada ordenado o serio”.

Luego dijo al bloque de la mayoría que “se encierran en sus oficinas con los ministros y no quieren que nadie se entere cuando vienen de visita. Después se sacan fotos recorriendo la provincia y andan diciendo que son los únicos que trabajan”.

Y afirmó que “después presentan proyectos entre gallos y medianoche para modificar una ley de hidrocarburos cuando iban por las regalías de los municipios, y se excusaron diciendo que no estaba mal escrita”.

En estos tramos, Menna pidió varias veces a las barras que se respete a los diputados, y amonestó a Fita por tratarlos de “hinchada”, a lo que argumentó “hay que alentar la participación de los vecinos”.

A COMISIÓN

A continuación, el repaso tema por tema de los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo que pasaron a comisión, y que si obtienen dictamen, pueden ser tratados en la sesión del próximo viernes 26 de enero.

🔸Proyecto de Ley N°006/24, por el cual declara la emergencia sanitaria en todo el territorio de la Provincia del Chubut.

🔸Proyecto de Ley N°007/24, por el cual crea el adicional salarial “Profesionalidad Docente”, destinado al personal docente de todos los niveles y modalidades, dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia.

🔸Proyecto de Ley N°008/24, por el cual establece un procedimiento de transparencia, control y participación ciudadana en los procesos de licitación pública de la obra pública en la Provincia del Chubut.

🔸Proyecto de Ley N°009/24, por el cual sustituye el artículo 1° de la Ley I N°481, referida a los permisos de exploración y contratos de concesión de Áreas de Petrominera Chubut Sociedad del Estado.

🔸Proyecto de Ley N°010/24, por el cual sustituye artículos de la Ley XVII N°102, que establece el marco regulatorio de la actividad hidrocarburífera de la Provincia del Chubut.

🔸Proyecto de Ley N°011/24, por el cual aprueba el Acta Acuerdo para la Finalización de la Ampliación de la Capacidad de Transporte del Gasoducto Cordillerano-Patagónico, suscripta entre las Provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén.

🔸Proyecto de Ley N°005/24, por el cual aprueba el Acuerdo de Modificación del artículo tercero del Tratado de la Patagonia de fecha 26 de junio de 1996, suscripto entre los Gobernadores de las Provincias de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, La Pampa y Chubut.

🔸Providencia N°006/24-HL., referida al Pliego del Dr. Edgardo Guillermo Hughes Jenkins, propuesto por el Bloque de Diputados Arriba Chubut, para ocupar el cargo de Síndico de Petrominera Chubut Sociedad del Estado.

🔸Providencia N°007/24-HL., referida al Pliego del señor Rubén Darío Crespo, propuesto por el Poder Ejecutivo para ocupar el cargo de Director Titular en Petrominera Chubut Sociedad del Estado.

🔸Providencia N°008/24-HL., referida al Pliego del señor José Pedro Ferreira Taviansky, propuesto por el Poder Ejecutivo para ocupar el cargo de Síndico Titular en Petrominera Chubut Sociedad del Estado.

🔸Providencia N°010/24-HL., referida al Pliego del señor Eduardo Alberto Obreque, propuesto por el Poder Ejecutivo para ocupar el cargo de Director Titular en Petrominera Chubut Sociedad del Estado.

🔸Providencia N°014/24-HL., referida al Pliego del señor Leonardo Diz, propuesto por el Poder Ejecutivo para ocupar el cargo de Director Titular en Petrominera Chubut Sociedad del Estado.

También ingresó a comisión el Proyecto de Ley N°001/24, presentado por los diputados Aguilera, Hollmann y Otero, del Bloque Despierta Chubut, por el cual establecen el año 2024 en la Provincia del Chubut, como el “Año de Conmemoración del 30° Aniversario de la Reforma de la Constitución de la Provincia.