Milagro Sala contra Alberto Fernández: "¿Por qué no le piden la renuncia del PJ?, el país se está hundiendo"

Milagro Sala se encuentra detenida como desde hace 8 años. En un nuevo aniversario de su detención, la líder de la Tupac Amaru apuntó contra el gobierno de Alberto Fernández, asegurando que muchos exfuncionarios pudieron hacer algo para resolver su situación.

Sala fue detenida el 16 de enero de 2016 por participar de un acampe frente a la Casa de Gobierno de Jujuy, luego de una causa armada por el entonces gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Milagro Sala hizo un pedido de autocrítica hacia el peronismo desde su prisión domiciliaria en Jujuy.

“Me hago cargo de lo que voy a decir, si Milei llega es porque muchos sectores políticos no le supieron poner el pan en la mesa a los que menos tienen”, dijo.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

Y añadió en diálogo con Página 12 que: “Algunos se indignan porque el pueblo votó a Milei y por qué no pensamos qué hicieron los sectores políticos para que Milei llegue. Estoy hablando de Alberto y de todos los que gobernaron con Alberto. Había varios sectores. Hagamos un mea culpa. Algunos nos quedamos callados. Decíamos que había que cuidar al Gobierno. Y fuimos cómplices. Otros no supieron poner el pan en la mesa a los que menos tienen”.

Por eso, se preguntó: “¿Por qué no le piden la renuncia a Alberto Fernández (de la presidencia del PJ)? El país se está hundiendo. ¿Dónde están todos esos candidatos que decían que iban a dignificar a Argentina y que iban a trabajar para que haya menos pobres? ¿Dónde están todos ellos? A lo mejor están estresados, deben estar por ahí con la familia. Y bueno. Pero, sin embargo, en todo esto, en las malas decisiones políticas de algunos, no las han pagando ellos. Lo está pagando el pueblo, que es el que está sufriendo el avasallamiento”, finalizó.

Cambios en el reintegro de $ 700 para AUH y jubilados

Milagro Sala contó que pasa estos días “tirando”. Que cada año que pasa es mayor y mayor la tristeza. En este punto, recordó cómo durante este último tiempo le tocó vivir la muerte de su compañero de vida, Raúl Noro y de su hijo, hace un año.

“Los primeros años se hacían muchas actividades para los presos políticos, después se tomó como que es algo normal que estemos presos. No nos preguntaron cómo nos sentimos, qué pasa por nuestras cabezas. Y yo me pregunto a mí misma y me respondo que muchos nos soltaron la mano y terminaron de creer lo que dice Gerardo Morales, que somos culpables”, afirmó en tono crítico.

EL DURO MENSAJE A MILEI

Milagro Sala fue contundente en su apreciación ante el reciente gobierno de Javier Milei: “Decíamos que Menem era lo peor de lo peor. Y estamos viviendo algo peor que eso”. Para la dirigente de la Tupac Amaru es claro que “Mauricio Macri no solo está cogobernando”, sino que “es uno de los creadores” de La Libertad Avanza.

Alberto Fernández sobre minería: "Logramos que en la meseta de Chubut se explote oro y plata"

“Vino a terminar lo que no pudo hacer. Y mirá lo que está haciendo. En menos de un mes avanzó lo que Macri no pudo en cuatro años. Vino más preparado, con el cuchillo en la mano a terminar de herirnos a los argentinos. La ley ómnibus, si ellos no la quieren bajar, que la revean completa. Porque es un retroceso en la democracia de casi 40 años”, finalizó Milagro Sala.