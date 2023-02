Siguiendo con el estilo frontal con el que el pasado 20 de octubre, día del aniversario de Trelew, Gustavo Mac Karthy lanzó su postulación a la intendencia afirmando: “Vamos a arreglar este quilombo”, este martes por la mañana el conductor del Frente Peronista -ahora aliado con quienes apoyan al libertario Javier Milei a la presidencia- irrumpió con un nuevo video con el que les apuntó a todos.

“Me preguntan por qué voy por afuera. Afuera de dónde. ¿Adentro con quién?", lanzó Mac Karthy en su spot mientras se lo ve conduciendo un vehículo por calles de Trelew.

Inmediatamente agrega: "¿Adentro con los que cierran las internas con candado porque tienen miedo de escuchar lo que vas a decirles?. ¿Ahí adentro?. Voy por afuera porque los vecinos no me preguntan por qué partido voy” justifica tras apuntarle directamente a la dirigencia del PJ.

Y agrega: “Me preguntan qué soluciones traigo. Voy por afuera porque cuando salís te das cuenta que quizás en algo coincidís con el que no piensa como vos. Y desde ahí podés dialogar y laburar juntos. Voy por afuera para que salgas vos también. Para que salgas a disfrutar Trelew y no estés encerrado con miedo a que te roben. Para que salgas de la cárcel del plan. Y el trabajo te devuelva la dignidad que no quieren que tengas”, dispara en lo que se puede interpretar como una fuerte crítica al madernismo.

Además, justifica el presentarse el próximo 16 de abril por el PLICH, eludiendo la interna del Frente de Todos Trelew “porque adentro están: Arcioni, Maderna y Massoni. Y porque mientras ellos se sacan los ojos en las internas, yo estoy afuera, sí: encontrándome con vos”, concluye en el video que tiene una duración de 58 segundos.