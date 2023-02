Este martes, Juan Pablo Luque, intendente de la ciudad de Comodoro Rivadavia, se refirió a las candidaturas a gobernador y también le respondió a Néstor Di Pierro.

“Hasta que no tengamos el calendario electoral nosotros seguimos trabajando con la habitualidad que la hacemos permanentemente y tratando de poder buscar la mayor cantidad de gente que acompañe”, reveló Luque.

En este sentido, sostuvo que “lo que nosotros planteamos como proyecto, tiene como primer lugar, buscar tener una provincia mejor” y “mejorarle la vida a la gente”.

“Hay gente que viene mostrando que tiene ese ímpetu de poder mejorar lo que hoy tenemos como ciudad y como provincia. Y hay gente que lo único que busca es permanecer en el poder y no permitir que nuevas generaciones quieran mostrar algo diferente. Así nos ha ido en la provincia y en la ciudad durante muchísimo tiempo. Por suerte hace 8 años que la ciudad tiene una realidad distinta", remarcó Luque.

Tres barrios de Comodoro serán beneficiados con la construcción de 128 viviendas y 400 nuevos lotes con servicios

Sobre la declaración de Di Pierro

“No me preocupa, cada uno puede tener la libertad de pensar lo que quiera. Yo por suerte no necesito que nadie me apadrine”, aseguró.

Y en cuanto a la experiencia, dijo: "La puedo mostrar en los hechos concretos que creo que hice en mi ciudad. Me parece que algunos se dedican mas la rosca y otros, se dedican más a trabajar y a cambiar la realidad de una ciudad.

“Hace falta recorrer Comodoro para darse cuenta cómo administramos nosotros los recursos. Cómo podemos tener la tranquilidad de llevar adelante un plan de obras, como el que hacemos, con políticas deportivas como llevamos adelante. Tener una ciudad que está en permanente crecimiento. Tenemos mucho para mostrar y esta todo a la vista”, explicó

Por otro lado, agregó: “A algunos probablemente les resulte mas cómodo tratar con algunos dirigentes que con otros. Yo soy de los que cree que hay que generar nuevos proyectos ,por mas que a algunos les moleste y es lo que la gente termina sintiéndose mas contenida por un sector de la política, que ha hecho mucho para que la gente lo crea”, señaló.

La renovación de autoridades de la CGT generó un conflicto entre gremios de Comodoro, que tiene como protagonista central a Gustavo Fita

Qué había dicho Di Pierro

El pasado domingo, el ex intendente de Comodoro y actual presidente del club de fútbol Chacarita, fue consultado sobre las candidaturas y la formula de Ricardo Sastre y Juan Pablo Luque.

"El que tiene hoy experiencia para gobernar es Ricardo. Los jóvenes deben esperar su momento, y acompañar hoy pensando en gobernar a futuro", manifestó Di Pierro.

“Yo lo veo a Ricardo (Sastre) como un tipo que tiene sobrada experiencia para conducir la provincia, es un dirigente con mucho rodaje. Si yo tuviera que tomar una decisión, incluso teniendo mi corazón en Comodoro, se trata de seleccionar la mejor opción. Y Ricardo es un tipo conocedor de Chubut, sabe lo que hace falta para salir adelante” advirtió.

Y finalmente, sobre Luque aseguró: “A Juan Pablo lo veo como un joven que viene empujando. Lo conozco, es de Comodoro y fui yo quien lo llevó a la política con Carlos Linares”.