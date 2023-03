El candidato a intendente de Trelew por el PLICH (Partido por la ‘Libertad Independiente Chubutense’), Gustavo Mac Karthy, afirmó que no es un oportunista que se cuelga de la alta imagen de Javier Milei, a quien no conoce. Explicó que cerró un acuerdo a nivel municipal y que en todo caso, hay un acuerdo para las elecciones provinciales y nacionales entre el diputado nacional y César Treffinger, a quien agradece la oportunidad que le dio y no descarta apoyar en futuros turnos electorales.

En una entrevista con el programa “Sin Hilo” que se emite por Canal 12 en simultáneo con ADNSUR, Mac Karthy explicó que “hicimos un acuerdo programático con la alianza PLICH y otras alternativas políticas y sociales que tienen que ver con el peronismo que nos ayudan para ser el mejor proyecto para la ciudad”.

Dijo que ese acuerdo programático fue “pensando únicamente en Trelew” por lo que “no conozco a (Javier) Milei, y tampoco pueden decir que fuimos oportunistas, porque Milei tiene una intención de voto muy alta en Trelew. El acuerdo con Milei lo tiene Treffinger porque entendió que no podía correr el riesgo de competir con una boleta corta en la elección de gobernador y presidente”, explicó. Insistió en que “el acuerdo de Treffinger es para otro turno electoral. Ahora no se elige ni presidente ni gobernador. Ahora sólo se elige intendente y concejales”, indicó el candidato a intendente.

De todos modos, evitó fijar posición sobre qué hará más adelante, al sostener “no hago ‘futurismo’ para anticipar si voy a apoyar a César Treffinger como candidato a gobernador. El acuerdo programático está firmado por todas las agrupaciones. Se habla sólo para que Trelew salga adelante. Sólo se habla de la elección a intendente en Trelew del 16 de abril”, aclaró.

Igualmente aportó una pista al reconocer que “soy agradecido a Treffinger y Toro quienes me permitieron ser una opción para los trelewenses. Tampoco sé si a los candidatos del PJ les interesa nuestro sector. Hace tiempo que no hablamos”, en referencia en lo que pueda ocurrir cuando se cierre un acuerdo provincial.

Sobre la fecha en que se votará en Chubut, sostuvo que “llama la atención que todavía no haya un llamado oficial del Gobierno provincial sobre la convocatoria a las elecciones. Si fuera un precandidato, estaría exigiendo que precisen la convocatoria. Cuando el Código Electoral fija los 180 días, apunta a dar una previsibilidad en el proceso a los partidos políticos”, evaluó.

Para Mac Karthy, “el Gobierno juega con los tiempos tal vez por el deseo del gobernador de ser candidato a diputado nacional. Quizás quiera asegurarse el acompañamiento de los integrantes del Frente Electoral. No es bueno para la Democracia que se dude sobre la fecha de las elecciones”, interpretó.

MASSONI Y EL CUCHILLO

Mac Karthy reconoció que “costó tomar la decisión de competir por fuera del PJ” y repasó que en diciembre “Maderna esperó que se eliminen las PASO y 10 días después convocó a este proceso electoral. Nosotros intuíamos que esto podía pasar” y en consecuencia “fuimos abriendo el paraguas y generando reuniones con diferentes partidos políticos. Fuimos tratando de conformar una alternativa electoral que nos permita estar presentes en el ‘cuarto oscuro’ en las elecciones del 16 de abril”, recordó.

Campaña versus Proscripción

Sostuvo que “hacía más de 12 años que no había elecciones internas en los partidos donde empiezan a influir los propios aparatos. Nosotros teníamos enfrente al Gobierno que tenía a su propio candidato, al aparato del gobierno municipal con su propia candidata. Todos esos aparatos estaban preparados para meterse a jugar en la interna del Frente de Todos”.

Aseguró que en su espacio “teníamos la certeza que nos iban a sacar del medio”, porque “se filtran las informaciones y las conversaciones. Nos esperaban con el cuchillo entre los dientes para que uno ponga la cabeza en esa interna”, graficó.

Además recordó que “el PJ terminó haciendo una alianza con los dos partidos del Gobierno (Frente Renovador y Chusoto). Para nosotros era una contradicción porque no mostrábamos coherencia luego de oponernos al Gobierno provincial durante 6 años. No nos quedó más remedio que considerar otras alternativas”, admitió.

Expresó luego su agradecimiento con Andrea Toro y con César Treffinger porque nos permitieron ser una opción para los trelewenses. Si no hubiese sido por la voluntad de ellos, quizás estaríamos en la misma situación que Federico Massoni quien, siendo uno de los potenciales candidatos con mayor adhesión de la gente, se quedó afuera”, consideró.

En ese sentido, especuló que “la desaparición de Federico Massoni del escenario electoral equipara las chances de varios candidatos. Tenemos chances de recibir el voto de Massoni. Estamos tranquilos y confiados en la recepción que tenemos por la gente. Estamos condiciones de gobernar frente con el madernismo enfrente”. “Lo percibimos en la gente y ya conocemos la municipalidad. El voto peronista nos va a acompañar porque nos conoce”, aseguró Gustavo Mac Karthy en diálogo con el programa de TV ‘Sin Hilo’ que se emite –en simultáneo- por canal 12 y ADNSUR.