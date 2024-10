LUGAR VACANTE

La semana que pasó, fue noticia a nivel nacional la renuncia de Eduardo Rodríguez Chirillo a la Secretaría de Energía de la Nación, cargo en el que será designada María Tettamanti, una mujer cercana al macrismo.

La gestión de Javier Milei no perdió mucho tiempo en cubrir la vacante, ya que se trata de un área clave, de la que depende toda el área de tarifas y subsidios de servicios de electricidad, y todo el desarrollo y la inversión en Vaca Muerta.

La repercusión del tema hizo acordar a algunos avispados que esta área en el caso de Chubut, está vacante y sin cobertura hace 7 meses, desde la renuncia del anterior subsecretario, Eugenio Kremer, en el pasado mes de marzo.

El área quedó a cargo del titular de la Secretaría de Infraestructura, Nicolás Cittadini; en su momento se dijo que sería algo momentáneo, a la espera de encontrar el perfil adecuado, para lo cual se hablaba de una especialista que estaba trabajando en Europa.

Sin embargo, pasado más de medio año, no hubo novedades al respecto y el lugar sigue sin cubrirse, en un momento en el que se está por enviar a Legislatura el proyecto de la Empresa Provincial de Energía y se viene la discusión por la renegociación de las represas hidroeléctricas.

ACEPTADO

Finalmente, el abogado Lucas Papini, actual Fiscal de Estado Adjunto de Chubut -asumió en diciembre a propuesta del gobernador Ignacio Torres, con acuerdo legislativo- fue aceptado por el Consejo de la Magistratura para poder participar en el concurso como nuevo fiscal.

Este abogado tiene exactamente la misma edad que el gobernador, es oriundo de la misma ciudad, y pretende concursar para el cargo de fiscal de la Agencia de Delitos contra la Administración Pública, que conduce actualmente Omar Rodríguez dentro del Ministerio Público Fiscal.

En las sesiones del Consejo de la Magistratura de agosto y septiembre, su caso se había analizado con mucho detenimiento, ante la objeción de algunos consejeros para aceptar su participación en el concurso, respecto a la acreditación de antecedentes que cumplan con los requisitos para el cargo, especialmente la antigüedad.

En septiembre el Consejo resolvió pedir más información documentada al abogado, para que acredite de manera más fiable los años de ejercicio de la profesión, antes de aprobar o rechazar su participación en el concurso. Finalmente, Papini aportó la documentación, que fue analizada en la última sesión en Comodoro, y después de una votación de 8 a 3, su currículum fue aceptado para concursar por el cargo.

Según la página oficial del gobierno, Papini nació el 17 de enero de 1988 en Trelew y se graduó como abogado en la Facultad de Derecho de la UBA, en 2016. Hasta diciembre de 2023, cuando fue designado Fiscal de Estado Adjunto del Chubut, fue consultor legal del Programa de Nacional Unidas para el Desarrollo.

Es abogado litigante del Centro para una Justicia Igualitaria y Popular, de CABA, donde presta asesoramiento y representación jurídica gratuita a sectores vulnerables. Realizó numerosos posgrados tanto en el país como en el exterior y participó, de manera frecuente, en cursos y congresos de actualización.

Cuenta con experiencia académica en la Universidad Nacional de La Pampa, en donde integró la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas.

NUEVO GERENTE

Con la llegada de Matías Bourdieu como interventor a la Cooperativa de Trelew, pareciera que las intervenciones se pusieron en agenda y llueven los pedidos, como ocurre con la Cooperativa 16 de octubre en la cordillera y también con el caso de Rawson, donde todo el arco político del oficialismo se une por el mismo pedido.

Ya lo hizo el intendente Damián Biss y ahora fue el turno del presidente del Concejo Deliberante, Dulio Monti, luego de que ese cuerpo declarara la emergencia en los servicios públicos a nivel local y congelara por 180 días todo aumento de tarifas.

Luego de esta sesión, el Consejo de Administración resolvió designar a Néstor Feu, quien es el presidente de la Cámara de Comercio local, como nuevo gerente general, en un intento por lograr un acuerdo político y una búsqueda de consenso y gestión ante la crisis de la entidad.

Feu, vinculado al justicialismo, había apoyado a la actual lista hace un año atrás cuando ganaron las elecciones de delegados, y desde su lugar en la Cámara, había sido muy duro con los aumentos determinados por la entidad. Habrá que ver qué ideas se le ocurren para buscar salir de la situación financiera agobiante de la prestadora.

OJO CON EL DEDITO EN EL CONCEJO

Al parecer, es un instrumento que suele utilizarse, a juzgar por los dichos del concejal Omar Lattanzio, en la última sesión del Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia. “La verdad que yo no iba a hablar, pero vio cuando… un poquito del dedito -dijo el edil, elevando el índice de su mano derecha en forma vertical, con una inevitable sonrisa- y ya salto yo, enseguida”, afirmó, ante algunas carcajadas de fondo.

La hilaridad venía a cuento de la discusión planteada por el concejal Martín Gómez, quien lo había chicaneado porque su precandidatura a diputado nacional por el partido ‘Ahora Vos Chubut’, tal como se anticipó en esta columna la semana pasada.

“Vaya a saber uno con qué partido político, con qué nos va a sorprender esta vez”, chicaneó Gómez, en referencia a los cambios partidarios de Lattanzio. Luego se predispuso a destacar “el logro del gobernador”, sin olvidar “el pedido de la diputada Ana Clara Romero”, con relación a la eliminación de aranceles para la importación de polímeros.

A la vuelta de esa alocución, Lattanzio recogió el guante y admitió que le ofrecieron ser precandidato por ‘Ahora Vos’, dentro del sector libertario, en contraposición a César Treffinger.

“Que me digan que fue idea de la diputada Romero bajar los aranceles de los polímeros, cuando no sabía ni lo que era el polímero este hombre, pero como salió en primera página y lo firmó el abuelo, que vendría a ser el gobernador, porque ‘la mamá’ -en referencia a Romero- le pide al padre y como ahora lo anunció el gobernador, que vendría a ser el abuelo, salen a hablar de algo que hasta ayer no sabían ni de qué se trataba”.

Todo muy claro.

EL AIRE ES GRATIS

La presidente del bloque Despierta Comodoro, Luciana Ferreira, devolvió las críticas a Lattanzio y lo acusó de hablar “porque el aire es gratis”, por su referencia a los parentescos y las chicanas que había mencionado cuando dijo que no tenía “un estudio jurídico ni empresa de transporte que me banque una campaña”, desafiándolo a que “diga lo que tiene decir, en lugar de hablar sin decir nada”.

Ferreira además devolvió las críticas al oficialismo, ya que Arriba Chubut criticó con dureza a los opositores por su no participación en la reunión con autoridades universitarias, tema en el que los legisladores del Pro aseguran que los justicialistas embanderan “un posicionamiento político”. Así lo expresó la concejal Gimena Bórquez, del mismo bloque, cuando criticó a la rectora Lidia Blanco por su participación en un acto en el Congreso con el entonces presidente Alberto Fernández, quien la destacó en su discurso y ella “respondió con los dedos en ‘V’”.

Según Ferreira, para cumplir su trabajo el oficialismo debería avanzar en la aprobación del proyecto ‘Ficha limpia’, en sintonía con lo ocurrido en Legislatura, donde recientemente se aprobó una ampliación de esa ley a partir de un proyecto del diputado justicialista Juan Horacio Pais, para que la prohibición de ejercer cargos públicos a personas con condena penal se extienda también a colaboradores designados por funcionarios de cargos electivos.

“Se cumplió la condición que ustedes pusieron, de que primero se trate en Legislatura y después lo tratarían acá -dijo la edil opositora-. Está claro que ustedes no piensan hacer un mínimo esfuerzo para acabar con la corrupción, cuando deberían ser los primeros después de la causa de emergencia climática. ¿A qué le temen?”.

PANQUEQUISMO AD HONOREM

Otro capítulo del ya clásico enfrentamiento Gómez-Lattanzio se dio cuando el primero cuestionó la ausencia del secretario de Gobierno, Sergio Bohe, ante la convocatoria para interpelación, el jueves último.

“Cuando venga Bohe, el concejal Lattanzio se podría sumar al oficialismo para defenderlo porque oficia en un rol patético de las inquietudes del oficialismo, vaya a saber uno a cambio de qué, porque debe tener sus retribuciones. Una vez más da vueltas en el aire y cae en ‘Arriba Chubut’, por eso preguntaba por qué partido se va a presentar”, disparó Gómez.

Fue en ese punto que Lattanzio dejó de lado los formalismos y apeló al lenguaje de barrio, saliéndose del reglamento para hablarle directamente al concejal precedente:

“Don Gómez, de todas las pavadas que dijo, quiero que me aclare qué quiso decir, que recibo coimas, dinero. Yo te puedo aceptar todo lo que quieras decirme, pero no voy a aceptar de tu boca, ni de ninguno que esté acá adentro, es que yo me llevo un centavo aparte de lo que los vecinos me pagan como concejal”.

“No me referí en términos monetarios a su panquequismo -aclaró Gómez-, no se persiga, tranquilo. Su panquequismo está sustentado en la negociación política permanente”.

El concejal Pablo Bustamante sumó un sincericidio: “La cantidad de cosas que se están diciendo explica las pocas ganas de los vecinos de ver esto. Hace como una hora se tornó en una payasada esto, con chicanas de acá para allá”.

EL GATO, EL LEÓN Y UNA “ARCHI-ENEMIGA”

Entre los argumentos de la discusión política del Concejo comodorense, se sumó también la posición del presidente del bloque ‘Arriba Chubut’, Marcos Panquilto, quien defendió al edil libertario y aprovechó para cuestionar a la diputada Romero:

“Es cierto que Lattanzio puso un león en su banca, pero en las causas justas acompaña, como en la reunión que tuvimos con la universidad y él hizo las preguntas que consideró necesarias para aclarar. Los que están funcionando con Milei son ellos y por eso lo critican -afirmó-. Porque Macri es Javier Milei y Ana Clara Romero es Macri”, cuestionó, acusando a la diputada nacional de ser “enemiga de la industria, de los jubilados y de los estudiantes universitarios”, en referencia a sus posturas en el Congreso de la Nación.

El debate sobre la Universidad atravesó a toda la sesión, pero muchas de las dudas de la oposición se podrían haber despejado, sobre todo ante el repetido argumento de la “falta de controles”, con las consultas directas a la auditora interna, que concurrió a reunirse con concejales el jueves, previo a la sesión, pero a la que los ediles de Despierta Comodoro no asistieron por razones de agenda.

TRANSPORTE A LA VISTA

Uno de los temas que deberá tratar en breve el Concejo de Comodoro es el vinculado al transporte público de pasajeros, ya que el 31 de octubre próximo vence el contrato de concesión de la empresa Transportes Diadema. En los pasillos legislativos se manifestó la extrañeza porque, ante la inminencia de la caducidad del contrato, el Ejecutivo todavía no manifestó qué camino seguirá ante la caducidad del vínculo, que implicaría que desde el 1 de noviembre el mencionado servicio no pueda prestarse.

Sin embargo, desde áreas del gobierno municipal se tendría resuelto enviar el proyecto de prórroga en los próximos días, aunque debería tratarse en sesión extraordinaria, ya que se hicieron las dos sesiones ordinarias correspondientes al mes de octubre (jueves 3 y jueves 17 de octubre, respectivamente).

La intención del Ejecutivo sería prorrogar el servicio por algunos meses, hasta mayo del año próximo, en coincidencia con el vencimiento de la prórroga de Patagonia Argentina, a fin de licitar ambos servicios en forma conjunta.

Una vez más, el Concejo trabajará contra reloj.