La renuncia de Máximo Kirchner a presidir el bloque oficialista: ¿Cómo impacta en los legisladores chubutenses?

La noticia que sacude al ambiente político nacional es el anuncio de Máximo Kirchner de renunciar a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos, ante sus diferencias respecto a la manera en que el gobierno de Alberto Fernández encaró el preacuerdo en las negociaciones con el FMI.

Esta división de aguas dentro del oficialismo, necesariamente va a generar una toma de posicionamiento interno: cuando se acerque el tratamiento de temas delicados, especialmente cuando llegue la letra chica del acuerdo final con el fondo, habrá legisladores que deberán optar si se quedan en el ala dura del kirchnerismo, más identificada con La Cámpora, o si se mantienen en una posición más cercana al gobierno nacional, identificada con las figuras en este caso de Alberto Fernández y Sergio Massa.

En el caso de Chubut, la pregunta “¿de qué lado estás?” van a tener que responderla llegado el momento tres diputados: el esquelense Santiago Igón, la trelewense Estela Hernández, y la madrynense María Eugenia Alianello. Por supuesto que en esta división de aguas, también habrá que observar con detenimiento de qué modo se ubicará al llegar el tratamiento del tema en cuestión, el senador comodorense Carlos Linares.

Por eso es interesante plantearse a esta altura, en una mezcla de especulación y de información, por los antecedentes de cada legislador y sus posicionamientos históricos, para tratar de anticipar de qué modo podrían llegar a ubicarse en el bloque oficialista en los próximos meses.

Quizás el análisis que aparece a priori como más sencillo por su historia previa es el caso de Santiago Igón. Se sabe que su militancia siempre estuvo, desde sus orígenes, en La Cámpora. Llegó a Esquel proveniente de Mercedes para presidir la Anses hace más de una década y desde allí llegó a ocupar la banca de diputados en 2015, para luego repetir en 2019, siempre en una candidatura impuesta desde el cristinismo más que desde el justicialismo local.

Tiene un estrecho vínculo con Máximo Kirchner y todo su entorno, así como con el ministro Eduardo “Wado” De Pedro. Por su militancia y la lealtad mostrada hasta el momento, es muy difícil que Igón vaya a estar posicionado en un lugar diferente al de su referente político, que justamente es Máximo.

En el caso de Estela Hernández, no tiene referentes políticos. Con una militancia histórica en el Sindicato de Empleados de Comercio, con la que llegó a ser concejal en Trelew y luego diputada provincial, ahora está alejada de quien fuera su compañero de militancia en otras épocas, como es el dirigente Alfredo Béliz.

Hernández llegó a la banca en 2019, en un lugar reservado para una mujer del valle que declinó Florencia Papaiani, y no debe favores a nadie. Según saben sus allegados, valoró la decisión de Máximo Kirchner por ser fiel a sus ideales y sostener sus dichos: al no coincidir con la política del gobierno, le pereció coherente a Hernández que Kirchner diera un paso al costado.

De todos modos, esto no significa que vaya a estar ubicada en su sector político. Si bien tiene muchos reparos al acuerdo con el FMI, la diputada de Trelew quiere leer muy atentamente los términos finales antes de adoptar una decisión. Es probable que no tome un posicionamiento definitivo en el corto plazo.

Respecto a Eugenia Alianello, es la más nueva de todos los legisladores, y aún no puede mostrar una trayectoria para anticipar sus pasos. Sin embargo, hay un dato clave: su referente y quien la eligió para estar en la lista, es el vicegobernador Ricardo Sastre, por lo que es muy probable que adopte sus lineamientos y haga valer su voto para Puerto Madryn.

En ese sentido, y teniendo en cuenta la cercanía de Sastre con el asesor presidencial Julián Leunda, es muy probable que “a la hora de los bifes”, el voto de Alianello sea favorable a las necesidades de la Casa Rosada.

Por último, no se puede dejar de lado al senador Carlos Linares: por más que no integre el bloque de diputados, la división de aguas afecta a todos los legisladores del Congreso. En su caso, es más fácil inferir que si llega la hora de la verdad y hay que adoptar una postura decisiva respecto al FMI, va a hacer lo que le diga su referente en política, que es la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Ocurre que, en el caso de la ex presidenta, aún no se ha manifestado sobre el tema, y es una incógnita aún cuáles serán sus próximos pasos. En las últimas horas, el Presidente Fernández dijo que Cristina no compartió la decisión tomada por su hijo Máximo. Habrá que observar cómo decanta esta cuestión, porque de ello dependerá el éxito en el Congreso del acuerdo, así como los votos de los legisladores chubutenses, y el futuro del gobierno.