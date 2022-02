Luego de la sorpresiva renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de Diputados del Frente de Todos, el presidente Alberto Fernández hasbló hoy y aseguró que la vicepresidenta Cristina Kirchner "no está de acuerdo" con la decisión de su hijo.

Los dichos del presidente se dieron a escasos minutos de que se conociera la noticia, y durante una entrevista previamente pactada con el canal C5N. "El presidente soy yo", marcó Fernández con contundencia en relación a la decisión de acordar con el Fondo pese al rechazo de gran parte de la coalición oficialista, y luego de confirmar que "Cristina tiene matices" con el tema.

"En este escenario un default era un problema enorme, era salir del partido. Es como si estuviéramos jugando un partido de fútbol y me sacan de la cancha. Y no me mandan ni a la platea, me mandan a entrenar. Es un problema muy serio", justificó el mandatario.

Y sumó: "Esta lógica de los organismos multilaterales de crédito imponen cumplir ciertas reglas. Hay que preguntarse si estoy contento de ser deudor del Fondo y la verdad que no lo estoy. Lamento mucho la decisión que tomó Mauricio Macri".

En ese sentido, insistió en que "el default no es una alternativa", y que "esto era un paso necesario que dar. No hay nada que festejar, me eligieron presidente para solucionar problemas y este era el mayor problema".

"Máximo me contó sus diferencias el miércoles y me llamó hoy, me contó su decisión, le dije que no era necesaria", concluyó.