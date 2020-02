COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La inflación de la Patagonia medida durante el mes de enero tuvo una merma en línea con lo que ocurrió en todo el país, según el Indice de Precios al Consumidor (INDEC) dado a conocer esta tarde. Para la región el índice fue del 2,5 por ciento, mientras que el total nacional se ubicó en el 2,3 por ciento, mostrando una mejora respecto de los datos de diciembre, cuando los guarismos fueron del 4,2 y el 3,7 por ciento, para región y país, respectivamente. De este modo, según los números oficiales divulgados esta tarde por el organismo nacional, que preside el economista Marcos Lavagna, en la Patagonia el IPC tuvo una mejora más que importante, tras haberse ubicado en el escalón más alto del país durante diciembre. En el primer mes del año, la inflación regional se ubicó en casi la mitad del mes anterior, ya que la caída equivale a un 40 por ciento.



Detrás de los números sigue ocultándose el grave problema que atraviesan muchas familias del país, ya que el rubro con mayor suba fue el de “Alimentos y bebidas no alcohólicas”: en este caso, enero presenta una suba del 4,7 por ciento con respecto a diciembre, en tanto los productos que más subieron fueron carnes y derivados, infusiones, azúcar, dulces y golosinas.



En la Patagonia, los alimentos tuvieron un aumento algo menor, ubicándose en el 3,7 por ciento, mientras el peor índice se registró en el Noroeste, con un 4,7 por ciento. Al observar el acumulado frente al mismo mes del año pasado, los precios de los alimentos acumulan subas cercanas al 60 por ciento (58,8 nacional y 59,2 por ciento para la Patagonia).



El IPC anual , incluyendo a todos los rubros, se ubicó en el 52,9 por ciento para todo el país, mientras que la Patagonia continúa con números por encima de ese promedio, con el 53,3 por ciento.



“Salud registró la variación con menor incidencia en el nivel general de las distintas regiones y una disminución del 2 por ciento a nivel nacional –sostiene el informe-, producto del acuerdo gubernamental con la industria farmacéutica para retrotraer precios a valores de diciembre”.



En la Patagonia, esa mejora en el rubro de salud no fue tan notoria, ya que la merma es la más baja del país, con sólo un 0,9 por ciento.



El rubro “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” también tuvo un guarismo alto en la región, con un 1,9 por ciento, es decir el triple que la suba registrada a nivel nacional, con sólo un 0,6 por ciento.

“La categoría Regulados tuvo una variación mensual nacional del 1,1%, por autorizaciones de aumento en tabaco, transporte público automotor y tarifas de las distintas regiones –añade el informe-. En contraste, los servicios de telefonía e internet, educación, prepagas y combustibles tuvieron variaciones menores al mes anterior”.

“Equipamiento y mantenimiento del hogar” es uno de los rubros que, junto a Salud, muestran una baja de precios, en este caso del 1,3 por ciento, “debido a que los precios de diciembre, a diferencia de enero, incluyeron la asignación extraordinaria y no remunerativa para trabajadores de casas particulares”, explica el informe.

