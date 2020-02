RAWSON (ADNSUR) - Pasadas las 13 horas de este martes culminó en Rawson la reunión entre el gobernador Mariano Arcioni, funcionarios del gabinete y el bloque de Chubut al Frente. Tras la reunión, el diputado Juan Pais resaltó que "lo importante es sesionar cuanto antes porque el paquete de medidas va a influir en la recaudación". Informó que "fue una reunión muy positiva y necesaria. Todos manifestaron su intención de mantener un bloque de 16 diputados", dijo y aclaró que no hubo pedido de disculpas de Arcioni a algunos diputados. "El gobernador dijo que no se refirió a ninguna de las personas que salieron a criticar esas medidas en particular", explicó el legislador.

Aseguró que "los ministros respondieron todas las inquietudes planteadas por los proyectos de ley. Fue una reunión necesaria y es conveniente que se repita porque creo que nos pone en una mejor condición para el tratamiento de cualquier medida".

Agregó: "La relación del bloque sigue igual; siempre nos mantenemos unidos. Sigue siendo un bloque de 16 diputados que está para aportar gobernabilidad y apoyar las medidas que envíe el Ejecutivo para intentar salir de esta crisis en la que está inmersa la provincia".

“#Chubut Finalizo hace minutos en Casa de Gobierno la reunión entre Mariano Arcioni y los Diputados provinciales”— Radio Chubut on Twitter Link Radio Chubut on Twitter

"Todos manifestaron su intención de que el bloque siga siendo de 16 diputados y que estamos todos para sumar y aportar desde nuestro lugar lo que necesita la provincia", remarcó. "Fuimos electos para apoyar las políticas de Gobierno. Por primera vez desde hace mucho tiempo quien gobierna tiene un bloque de 16 diputados. No debemos dejar pasar esta oportunidad. Es fundamental acompañar las políticas del gobierno".

Por otro lado, Pais se refirió al pedido de disculpas que esperaban este lunes algunos diputados. "No vi ningún pedido de disculpas. El gobernador Arcioni dijo que no se refirió a ninguna de las personas que salieron a criticar esas medidas en particular".

Sobre la posibilidad de sesionar, dijo que "una opción es la convocatoria a extraordinarias. Es importante sesionar cuanto antes porque el paquete de medidas va a influir en la recaudación. Todas las medidas tienen un fin económico en mayor o menor medida y el efecto lo veremos una vez que se aprueben".

En tanto, Roddy Ingram dijo que "el gobernador planteó la necesidad de tener un bloque fuerte y unido. Los diputados, todos, hemos hecho algunas críticas constructivas; en ningún momento fue para discusiones. Lo veo muy bien y veo altamente positiva este tipo de reuniones del Poder Ejecutivo con el Legislativo sabiendo cada uno el rol que nos compete".

Sobre la posibilidad de que haya en breve una reunión con Adrián Madena y Ricardo Sastre dijo que "lo planteó el diputado Gómez. Habrá que evaluar quién va a participar. Yo también planteé reuniones con la oposición", comentó. "Debemos trabajar todos para sacar a la provincia de esta situación ecomómica. "Todo planteo que haga el Ejecutivo va a caer en la Legislatura", dijo Ingram.

Este martes cerca del mediodía comenzó el encuentro entre el gobernador Mariano Arcioni, los funcionarios que integran el gabinete provincial y todo el bloque de Chubut al Frente, incluidos los legisladores que responden al vicegobernador Ricardo Sastre y el intendente de Trelew, Adrián Maderna.

Allí estaba previsto debatir sobre el paquete de medidas enviado hace 20 días a la Legislatura y que sigue a la espera de tratamiento debido a resistencias de los legisladores a y medidas de fuerza del personal.

Ayer lunes, algunos de los legisladores que integran el bloque oficialista se reunieron y cuestionaron al Gobierno por no convocar al diálogo, además volvieron a solicitar disculpas públicas del mandatario y sus funcionarios, tras los “dichos desafortunados” que días atrás pronunció el gobernador Mariano Arcioni, cuando calificó de miserables a los diputados que hicieron alianzas para llegar a un cargo político.

En el que fue el primer encuentro del bloque luego de las duras manifestaciones del Gobernador, participaron nueve (de los 16) legisladores: Juan Pais, Graciela Cigudosa, Pablo Nouveau, María Cativa, Gabriela de Lucía, Leila Lloyd Jones, Ángel Chiquichano, Miguel Antín y Mariela Williams.