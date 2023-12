BUSCAN EL ‘BRAZO’ (Y EL CEREBRO) DETRÁS DE LA ‘MANO NEGRA’ DE LEGISLATURA

Continúa la intriga en Legislatura alrededor del caso de la “mano negra”, que derivó en la publicación, en el Boletín Oficial, de un listado de recategorizaciones de empleados, que no había sido refrendada por autorización de la Cámara.

El tema, que fue primicia de ADNSUR, desató una investigación interna en la que se busca establecer quién es el, o los responsables detrás de la maniobra irregular, lo que se evidenció cuando desde el área de Boletín debieron salir a reconocer que se había tratado de un error. Además del papelón, es un hecho grave, porque se estaba dando legitimidad a una nómina de ascensos de empleados, sin sustento legal.

Lo que se sabe hasta ahora, en medio de versiones cruzadas, es que el listado fue llevado para su publicación por un cadete, que llevó la nómina por pedido de alguien de la Legislatura. Todos los cañones apuntarían al gremio de APEL, pero se espera confirmación de parte del de la gente que l recibió para imprimir, a saber, qué dijo el empleado o qué firma llevó como aval para el pedido de publicación. Según trascendió, el cadete podría estar vinculado con alguna persona que pertenece al gremio y habría ido de parte del gremio.

Recategorizaciones en Legislatura: el Boletín Oficial cometió un error y hablan de una “mano negra”

Hay que recordar que el secretario general del gremio, Ángel Sierra, es el secretario de la comisión paritaria que firmó esa acta. La legislatura ha prometido sumarios internos y que irá a fondo con la investigación y sanciones a los responsables de esta de esta maniobra.

Claramente, la gestión de Gustavo Menna como presidente de Legislatura empezó con pie de plomo y marcando una diferencia muy fuerte con la anterior administración, caracterizada por una “relación carnal” entre la presidencia y el gremio legislativo, con amplios entendimientos.

El plan “anti paro docente” que trabaja Nacho Torres: el adicional por dar clases que ya se negocia con los gremios de Chubut

Basta recordar los ingresos que se produjeron el año anterior, además de la enorme cantidad que se buscaba perpetrar este año, para la que había ya un listado tentativo, pero que no llegó a concretarse. Eso fue reconocido, ya que el acta paritaria de la polémica no contemplaba ingresos, sino solamente las cuestionadas recategorizaciones sin concursos y que llegaron a publicarse en el Boletín Oficial, pese a no contar con la resolución respaldatoria. Bueno, al fin y al cabo, no parecería necesario convocar a Sherlock Holmes para desentrañar el misterio.

SON TAN INDEPENDIENTES QUE SE INDEPENDIZAN DE SÍ MISMOS

A propósito de Legislatura, el bloque de los libertarios que responden a César Treffinger en la provincia debutó con fractura, ya que tal como adelantó ADNSUR el mismo día de la sesión preparatoria, el bloque que respondía al PLICH (Por la Libertad Independiente de Chubut) se dividió.

Asumieron los funcionarios que acompañarán a Sergio Wisky al frente de la Secretaría de Salud del Chubut

Son tan fanáticos de la independencia, que ese mismo día el diputado Daniel Casal presentó nota anunciando que conformaría un bloque individual, escindiéndose del PLICH, para conformar un bloque se llamará ‘Familia Chubutense’, en línea con un slogan reiterado de Treffinger en sus múltiples campañas.

A Casal todavía no se le conoce la voz, ya que no habló en la primera sesión ni en la segunda. Sí lo hicieron los restantes integrantes del reconfigurado bloque PICH (Partido Independiente de Chubut), es decir Andrea Toro y Marcelo Rubia. De Casal se sabe es que es un hombre de Comodoro, proviene de la actividad financiera y es amigo de Treffiinger, además de que fue afiliado del peronismo local durante muchos años, hasta que se unió al partido de ‘Ciudadanos por Chubut’.

"Van a ser meses de inflación dura pero las medidas que estamos tomando van a ser para revertirlo"

Hasta aquí no ha hecho uso de la palabra en las dos sesiones que tuvo la Legislatura, pero ha dado que hablar (a otros), e incluso ha votado con el oficialismo todas las iniciativas, mostrándose, extrañamente, poco ‘independiente’ en esos casos.

PIDIÓ POR LA PAZ ALERTANDO POR POSIBLE DERRAMAMIENTO DE SANGRE

Ya que hablamos de Andrea Toro, protagonizó un extraño debate en la hora de preferencia de la sesión del jueves, cuando tuvo un enfrentamiento con legisladores de otros bloques. En principio hubo expresiones de los nuevos diputados y sobre todo desde el bloque del PJ, para plantear la preocupación por las medidas económicas anunciadas por el ministro Luis Caputo y el gobierno de Milei, en particular por el impacto en Chubut y sobre los trabajadores y los jubilados. Hubo varios mensajes en esa línea y el diputado de izquierda, Santiago Vasconcelos, dijo que ese sector convoca a una marcha para el 20 de diciembre en todo el país, en una fecha emblemática, ya que fue el inicio de las movilizaciones que derivaron en el derrocamiento de Fernando De La Rúa.

"Nos encaminamos a una hiperinflación y el objetivo es hacer lo imposible para evitar la catástrofe"

Frente a ese planteo del legislador de izquierda, la diputada Toro pidió la palabra para aclarar que, si bien ella fue en la boleta de Javier Milei, no son del mismo partido y no pretendía defender su gestión, pero sí cuestionó que “se convoque a movilizaciones que podrían terminar con derramamiento de sangre”.

Eso fue tomado por una amenaza por parte tanto de Vasconcelos, como también por Tatiana Goic, quien dijo que el planteo de Toro ya estaba preanunciando una represión. A su turno, Toro trató de aclarar que de ninguna manera se refería a eso, sino que su mensaje era “un pedido de paz y que se evitaran situaciones violentas”.

Si bien quedó aclarado, el tema de los anuncios de Caputo generó un fuerte ruido entre los legisladores, mientras que la diputada terminó pidiendo “dénle tiempo al nuevo gobierno, para llevar adelante las medidas que la gente votó con el 56% de apoyo”.

El Gobierno adelantó que anulará la Ley de Alquileres

¿SE PERDIERON 800 MILLONES POR MALA GESTIÓN DE GRAZZINI?

Una de las definiciones que trascendió en los primeros días de gestión del gobernador Ignacio Torres es el inicio de la investigación por mala ejecución de gastos o despilfarro de dinero en el Ministerio de Educación, durante la gestión de José Grazzinii, hombre que tenía contacto con la gestión entrante y estuvo a punto de sumarse a las filas del nuevo gobierno, pero al final no hubo acuerdo. Eso sí, el ex ministro provincial no se quedó afuera y recaló en la Legislatura, como asesor de la diputada Vanesa Abril, ex subsecretaria de Información de la provincia.

Al parecer, el gobierno entrante habría detectado que, por negligencia o impericia del ministro de Educación anterior, nunca se terminó gestionando ante Nación para cobrar el dinero del fondo compensador docente. Son cerca 800 millones de pesos que la provincia terminó pagando de sus propios recursos a los docentes, a cuenta de un supuesto recupero que se produciría si Sergio Massa era elegido presidente de la Nación.

El detalle del decreto de Nacho Torres: se caen todos los ingresos al estado de los últimos 6 meses y se dan de baja todos los contratos

Tras el resultado electoral, no hay ninguna herramienta que certifique aquel compromiso, pese a que si se hubiera gestionado correctamente. la plata debería haber llegado a la provincia para pagar en tiempo y forma a los docentes, que a su vez iniciaron una demanda judicial por ese tema.

Mala administración es lo que, aseguran, están encontrando en el Ministerio de Educación actual y que aparentemente van a salir a denunciar de manera pública en los próximos días el hecho.

EL PATOVICA QUE ENCERRÓ A LOS PERIODISTAS

Una perlita de la sesión de apertura de Ignacio Torres fue lo que se vivió en el palco de prensa, donde históricamente se concentra un inmenso porcentaje de personas que no son periodistas, o que no tienen vinculación con la prensa. En muchas ocasiones, a ese palco asisten invitados y hasta futuros funcionarios.

Se va a reconducir el Presupuesto actual y una Ley de Emergencia dará superpoderes al gobernador para reasignar partidas

Lo habitual es que cuando el gobernador termina su discurso, raudamente salen de ese lugar los periodistas para intentar realizar entrevistas con los protagonistas. En esta oportunidad, lo extraño fue que cuando finalizó el discurso de Torres, a algún ‘cráneo’ de servicios de (des) inteligencia o de otra área (no se sabe porque nadie se hace cargo) se le ocurrió ordenar que se impidiera la salida del palco. La misión fue cumplida por un guardia de seguridad al que nadie quiso hacer enojar, obviamente, pero el grandulón impidió la salida de los periodistas, que quedaron retenidos en el palco, hasta que Torres estuvo en el exterior del recinto.

Nadie entendió el motivo de tan torpe decisión y el celo extremo por la seguridad del gobernador, que venía de realizar una paella y que después terminó hablando ante la gente en el exterior sin ningún tipo de inconveniente. Salvo que alguien del entorno del gobernador hubiera pedido que no haya periodistas a la salida, porque no quería hablar con la prensa, otra explicación no hay.

Chubut: Las Comisiones Permanentes de la Legislatura tuvieron sus primeras reuniones formales

Nadie se va a hacer cargo de esto, pero lo concreto es que se generó un aglomeramiento en ese palco, cuya salida quedó trabada por el patovica de seguridad y quedaron todos apretujados, periodistas y funcionarios e invitados especiales, en medio de insultos y empujones. Tras 10 minutos, fueron liberados y todos salieron preguntando quién había dado una orden semejante. Incluso hasta el nuevo subsecretario de Información Pública, Cristian Aliaga, estaba allí, presa de esa decisión que tampoco entendía. Intentó llamar y preguntar, o pedir para que liberen el trabajo de los periodistas, pero no tuvo éxito, al menos en lo inmediato.

OTHAR QUIERE TAPAR LA GRIETA, PERO SE LA VUELVEN A CAVAR

El mensaje inaugural del intendente Othar Macharashvili en Comodoro Rivadavia tuvo varios gestos transversales hacia la oposición, ya que hubo alusión directa al gobernador Ignacio Torres, a quien le dijo “usted no va a estar solo” en relación a los temas vinculados a educación y salud pública.

Plan de inicio de clases: la Legislatura convocó a comisión al ministro Punta y al secretario Cittadini

El mensaje quedó refrendado en una frase de su discurso, que arrancó los esperables aplausos: “a partir de hoy, la grieta la dejamos atrás”, dijo el hombre del sombrero, que luego posteó esa frase en sus redes sociales, en una foto en la que aparece abrazado con Torres y la diputada nacional Ana Clara Romero.

Como para cortar con tanta dulzura, la ex concejal Viviana Navarro salió a refutar esos dichos. Primero posteó “Qué mal te veo”, lo que luego fue reemplazado por una reflexión más profunda y reivindicativa de la grieta: “No somos lo mismo. Pocos tenemos que ver con quien apoya a la derecha”, dijo la volcánica ‘cieloazul’ desde su cuenta de ‘X’.

El ministro de Economía Luis Caputo volvió a grabar el anuncio de las primeras medidas económicas

LO VALORAN DESDE LA OPOSICIÓN

A propósito de los buenos vínculos cosechados por el flamante intendente con referentes de la oposición, quien lo recibió con honores en sus redes sociales fue la ex concejal Graciela Saffirio, quien terminó la gestión enojada con la conducción partidaria a partir de sus alianzas con sectores del peronismo, pero reivindicó la figura de quien presidió el Concejo durante el período en el que ella ocupó la banca:

“No tengo dudas de que harás un gran trabajo -dijo la abogada radical, luego de desearle éxitos-. Conozco tu honestidad y compromiso”.

"Vamos a duplicar el plan de AUH y aumentar en un 50% la tarjeta Alimentar", confirmó Caputo

SOMBREROS PARA TODOS (Y TODAS)

Una más del intendente comodorense, que sumó puntos para esta sección. El miércoles 13 de diciembre, cuando se aprestaba a dar su discurso durante el acto conmemorativo por el Día del Petróleo, anticipó que el año próximo, “si se hace en este mismo lugar, vamos a poner un toldo, ya se los anticipo. Un toldo, o sombreros para todos”, dijo el intendente, haciendo gala de uno de sus modelos, que lo cubría del sol en el cálido mediodía, en el patio del Centro de Jubilados de YPF. La propuesta tuvo aceptación, entre sonrisas y expresiones de apoyo.

LUQUE PERDIÓ LA ÚLTIMA BATALLA

El viernes hubo reuniones del bloque ‘Arriba Chubut’ en el Concejo Deliberante, donde el ex intendente Juan Pablo Luque terció para revertir el destino de la presidencia de la bancada, que estaba acordado que fuera Marcos Panquilto.

El concejal es uno de los dos, junto a Ariel Montenegro, que repiten mandato y ya se había previsto que asumiría ese rol, por iniciativa de Maximiliano Sampaoli, valorando la experiencia legislativa del concejal en los 4 años anteriores. Hay que recordar que Panquilto formó un bloque independiente en la última etapa del período legislativo anterior, cuando expresó sus desacuerdos con la gestión del intendente Luque. Tal vez por eso ahora el ex jefe comunal buscó dejar en ese lugar a un hombre más cercano a su confianza, como el ingeniero Ezequiel Cufré.

Sin embargo, finalmente se mantuvo el primer criterio y Panquilto será el presidente. “No hubo disputa, fue sólo una propuesta de Juan Pablo y se coincidió en que era mejor que la conducción siguiera en manos de alguien con experiencia en el Concejo”, reconocieron fuentes que participaron de esos encuentros, restando dramatismo a la situación.

EN JUNTOS POR EL CAMBIO SIGUE BUFFA

Por su parte, también el bloque de Juntos por el Cambio definió la conducción del bloque, que seguirá en manos del radical Tomás Buffa, lo que fue acordado con alguien que sigue teniendo directa injerencia en el manejo de ese bloque, la diputada Ana Clara Romero. También se acordó que la presidencia será rotativa, pro lo que el año próximo ese rol podría recaer sobre una de las personas más cercanas a Romero, Luciana Ferrerya Mickiewicz.

Romero, que finalmente desistió de volver a ocupar una banca en el Concejo y seguirá desempeñándose por otros dos años en la Cámara de Diputados de la Nación, dejó su lugar al concejal suplente, Pablo Omar Bustamante.

¿SE LO DIRÁ A LA SALUD PÚBLICA?

No pasó inadvertido a los avezados observadores políticos la frase que identifica el perfil del nuevo secretario de Salud, Sergio Wisky, en su perfil de Whatsapp. ‘I And I will try to fix you”, clavó el doc junto a su imagen de perfil, citando la línea melódica del tema de Coldplay que se llama, precisamente, ‘Arreglarte’.

¿A quién le estará enviando ese mensaje? ¿Le estará diciendo a la salud pública provincial, que él intentará arreglarla? El esfuerzo y la intención, además del apellido y la función, junto con la hermosa canción, ya aportan motivos suficientes para el brindis: ¡Salud!

SIEMPRE SE PUEDE ESTAR PEOR

El humor, en tiempos como los que corren, acaso sea el combustible necesario para transitar el próximo verano. Una sonrisa cotiza menos dolorosa que un litro de nafta, ni hablar de un kilo de asado, ni qué decir un noble cuarto de salame para la picada previa con queso y salchichón.

Y si de humor se trata, la noticia convertida en meme nos exime de mayores comentarios. No hay remate posible, ni mejor introducción que leer directamente el comentario al pie. Como para no olvidar, por si hiciera falta, que siempre se puede estar peor. Hasta la semana próxima: