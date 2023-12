La gestión de Ignacio Torres se juega mucho en marzo: el modo en que sea evaluado el inicio del ciclo lectivo en las escuelas será la primera prueba ante la sociedad chubutense de su capacidad de gobernar, en un tema que fue de los más sensibles de la campaña electoral, ante el consenso general de que no se pueden seguir perdiendo días de clase.

Por ello, desde la mesa chica que encabeza el gobernador junto al nuevo ministro de Educación, José Luis Punta, ya se vienen llevando adelante reuniones con los gremios de la educación anticipando una negociación que va a ser dura y que va a empezar de manera formal en paritarias desde el inicio del mes de enero, en pleno receso de verano.

Hasta ahora hubo encuentros informales con varios gremios, y ya se les anticipó que además de la negociación salarial, se buscará llegar a un acuerdo para establecer lo que se conoce en Mendoza como el “item aula”, aunque en Chubut tendría un nombre diferente, que apuntaría a la calidad educativa, porque estaría atado a la capacitación.

Para saber de qué estamos hablando respecto al modelo Mendoza, el Ítem Aula se estableció por un decreto de Alfredo Cornejo de 2016, luego validado por una ley provincial, que establece que el docente cobra un 10% adicional en su salario sólo si no falta más de 3 veces justificadas por mes y hasta 10 veces en el año no acumulables.

Consiste en un incentivo a no faltar a clases, ya que es un plus salarial que sólo cobran los que cumplen con los días de clases. Algo similar ocurre por ejemplo en el actual convenio de Luz y Fuerza: los trabajadores que cobran el premio de la BAE son aquellos que cumplen anualmente con el presentismo y no llegan tarde.

La medida fue denunciada por los gremios docentes de la provincia cuyana, que lo consideraron una flexibilización que vulneró derechos, ya que si un docente falta cuatro días o más, el Ítem se pierde, además del descuento por presentismo, que no existe en Chubut como concepto, ya que fue eliminado a pedido de los sindicatos hace años y se considera un triunfo de los trabajadores.

Los detractores del Item Aula cuestionan que la medida atenta contra las Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, ya que esto implica que un docente se ve obligado a asistir al trabajo estando enfermo, y que vulnera el régimen de licencias, agregando al sueldo un “componente de presión psicológica y laboral”.

Agregan que va en contra de la Ley de Asociaciones Sindicales, ya que amedrenta al trabajador para que no falte por huelga o movilización. Sin embargo, está vigente, no ha sido revertido judicialmente, y es mirado con buenos ojos por otras provincias, que lo observan como una buena medida para solucionar el problema de los paros.

De hecho, el gobierno de Mariano Arcioni lo tuvo en carpeta y nunca se animó a aplicarlo, quizás por falta de apoyo político. Incluso lo mencionó José Grazzini al asumir en 2022 como una posibilidad declarando la emergencia educativa, pero quedó en un borrador.

Puntos en discusión

La idea del plus a los docentes que no falten al dictado de clases está ya planteada sobre la mesa y el objetivo es avanzar, tal como se habló por parte de Torres y Punta con los gremios. El tema es el cómo se implementa este adicional en Chubut.

Hay dirigentes gremiales que hablaron con esta columna, y que en principio no lo ven con malos ojos, porque entienden que existe un abuso por ejemplo del artículo de “Razones Personales”, con docentes que suelen pedirlo pegado a un feriado para tomarse un fin de semana extra largo.

Pero hay luchas sindicales que se han logrado con los años, y un régimen de licencias por enfermedad o por estudio que es lo que se va a tratar de mantener. Esto significa que lo que aún se debe negociar es qué se considera una falta injustificada: no es lo mismo faltar para ir a hacer trámites que por el cuidado de un familiar.

Todavía no está claro qué porcentaje del básico implicará este plus por presentismo, si estará atado a capacitación, y si se corre el riesgo de perderlo por cuántas faltas y por qué motivos. Seguramente será una ardua negociación con uñas y dientes de ambas partes.

Lo que la administración Torres pretende es que, más allá del descuento del día no trabajado por un paro como existe actualmente, ya no sea lo mismo no ir a dar clases: que haya un incentivo para no faltar porque a fin de mes hay un redondeo más interesante del salario.

Pérdida irrecuperable

En la última sesión de la Legislatura, una diputada de máxima confianza desde la primera hora del gobernador, como Sonia Cavagnini, hizo un resumen de lo que llamó la “tragedia educativa” de Chubut. Es una palabra a tener en cuenta, porque proviene de la docencia, conoce el tema, y es una referente para Torres en la materia.

Dijo la legisladora de Rawson que “los chicos de Chubut hace 6 años que viven condenados a no tener clases, y hay alumnos que no saben leer y escribir” a lo que mencionó como prueba que “las pruebas Aprender de 6° año desde 2018 a 2022, marcan que cayó de 81 a 58 % la estadística”.

También señaló que “las pruebas PISA publicaron que estamos en el orden 66 de 81 participantes, y que 7 de cada 10 niños no alcanzan los niveles básicos en matemáticas”. Y mencionó un dato alarmante: dijo que “desde 1983 Chubut perdió sistemáticamente 87 días de clases al año”.

Luego puntualizó Cavagnini que “el golpe de gracia en Chubut respecto a la decadencia parte en 2018, cuando en el calendario se fijan 180 días de clases mínimo, y ese año fueron 78 días. En 2019 también fue caótico, hubo acampe frente al ministerio, y se lograron apenas 61 días de clases”.

Agregó que “en 2020 tuvimos la mala suerte de la pandemia y prácticamente hubo 6 días presenciales, y sin conectividad en el interior los chicos no tuvieron un solo día. En 2021, siguió la burbuja y se contabilizaron apenas 20 días de clases, y pocas escuelas pudieron acceder a buena educación”.

Dijo además que el mismo Torres conoció casos de familias que con buenos ingresos optaron por irse de la provincia del Chubut priorizando la educación de sus hijos. De este modo, la diputada describió la preocupación por el tema para el actual gobierno, que dan un indicativo de por qué se busca cortar con esta pérdida sistemática de los últimos años.

Verano caliente

Se anticipa una polémica muy fuerte por el tema, tanto entre el gobierno y los gremios, como en la misma Legislatura, donde está el diputado Santiago Vasconcelos, del Frente de Izquierda, que es dirigente de Atech, y presentó un proyecto de ley para que se le devuelvan todos los días de paro descontados en los últimos años a los docentes.

La gestión de Torres no sólo continuará descontando los días de paro, sino que busca una salida por la positiva, y ve con buenos ojos el sistema de incentivo salarial que aplica en Mendoza el gobernador Alfredo Conejo, un aliado político muy cercano al gobernador de Chubut.

Es probable que este sistema sea adaptado a nuestra provincia con algunas particularidades. Será un punto más en medio de una negociación salarial que parece no tener techo: ni los mismos gremios saben qué porcentaje de aumento van a pedir luego del atraso que se observa desde 2021 y para colmo, con la última devaluación producto de las medidas anunciadas por la Nación.

Por lo pronto, ya se habla de la primera semana de enero como fecha de convocatoria para el inicio de las paritarias docentes: son las que van a abrir el calendario y serán el debut del nuevo gobierno en materia de negociación salarial.

La fecha tiene lógica, y obedece a que ya en febrero empieza el calendario de las escuelas con jornadas especiales en el interior provincial. Será un verano caliente, con una negociación difícil y con puntos polémicos. La gestión de Torres se jugará allí mucho de su capital político inicial: buena parte de la credibilidad del electorado se pondrá en juego con el inicio de clases, algo que los gremios saben muy bien y que van a explotar hasta la última gota.