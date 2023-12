El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a la situación del país tras la puesta en marcha de las primeras medidas económicas por parte del Gobierno de Javier Milei.

"El ajuste del tipo de cambio que nosotros hemos hecho de $360 a $800, si no tuviera la credibilidad que efectivamente tuvo, ¿Qué hubiera pasado con el tipo de cambio libre? Estaba $1100, se hubiera ido a $2000, $2500. Lejos de pasar eso, ha caído de $1100 a $980, y hoy estamos en la brecha más baja, del 20%, igual a cuando Alberto Fernández asumió en diciembre del 2019. Si no hay medidas consistentes atrás, eso no puede pasar", aseguró sobre los cambios en el dólar oficial. “Todas las medidas que estamos tomando, quédense tranquilos que nos van a llevar al camino correcto”, afirmó.

En diálogo con La Nación+ , el funcionario de la cartera económica también habló de la situación inflacionaria y la suba de precios. "No es solo la inercia inflacionaria, sino toda la inflación que estaba metida debajo de la alfombra" y ratificó que los próximos meses serán de "inflación dura".

"El control de precios no funciona nunca. Van a ser meses de inflación dura. Pero hay que dar tranquilidad a la gente, porque todas las medidas que estamos tomando van a ser para revertir ese proceso. La inflación va a tender a ceder y las cosas se van a encaminar", consideró.

Por otro lado, habló del ajuste dentro del Estado y al respecto, señaló que "se concentró en reducción del gasto público, desde la reducción de ministerios, secretarías, autos, transferencias discrecionales a las provincias, gastos administrativos".

Sobre la respuesta a las medidas anunciadas, Caputo afirmó que "tenemos absoluta confianza que lo que estamos haciendo va a ser para mejor. Por primera vez en mucho tiempo en Argentina vamos a resolver la madre de todos los problemas. Va a haber un período duro y el contrato nuestro es decir la verdad, por lo tanto, no vamos a ocultar esto".

"Ese momento duro no es producto de las medidas que hemos tomado y las que vamos a seguir tomando, sino de todos los desmanejos que se han hecho en los últimos años", recalcó.

"Todas las medidas que estamos tomando, quédense tranquilos que nos van a llevar al camino correcto porque han funcionado en todos lados del mundo. La única razón por la que acá no han funcionado es porque nunca hemos tomado las medidas correctas", aseveró.

"Pueden quedarse tranquilos que en el mediano plazo vamos a estar encaminados a ser un país mejor, con menor inflación, más crecimiento, y vamos a reemplazar planes sociales por trabajo", finalizó.