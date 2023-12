En una conferencia de prensa brindada por el vicegobernador Gustavo Menna junto a diputados del oficialismo, las autoridades de la Legislatura anunciaron que iniciarán una investigación interna para determinar quién envió al Boletín Oficial el listado con 55 reubicaciones de personal - tal como adelanto ADNSUR - que fueron publicadas este martes y dieron lugar a una enorme confusión.

Según informó Menna “consultamos los registros de la Cámara y no había resolución aprobatoria, por lo que eso no podía ser publicado”, e incluso Ricardo Sastre “me ratificó que él no había firmado ninguna resolución”.

“El Boletín Oficial nos admite que fue un error, no se puede publicar algo que no esta aprobado por las autoridades, es como un dictamen o un proyecto” dijo Menna, quien de todos, dijo que el acta paritaria “no es falsa, esa resolución existió, pero no es susceptible de publicación, no ha generado efectos jurídicos, en el boletín pidieron las disculpas del caso” y adelantó que “mañana va a publicar una fe de erratas aclarando esto”.

Ratificó el vicegobernador que “no hay ninguna recategorización, se pretendió hacerlas sin concurso de gente designada hace poco tiempo, de familiares, pero lo cierto es que nosotros creemos en la carrera administrativa, en el respeto al personal de esta Legislatura y las vacantes que deban ser cubiertas se determinarán por concurso como manda el convenio colectivo”.

“Ha habido una mano negra que formó parte de esto”, dijo Menna, quien anticipó una investigación interna y el inicio de un sumario administrativo para determinar el responsable que acercó esta información al Boletín Oficial.

TOMADA DE PELO

Por su parte, el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Daniel Hollman, dijo que “esto es un llamado de atención, es una tomada de pelo, y no va en línea con las cuestiones que venimos manifestando, acá hay un responsable en la Legislatura, no hemos podido averiguarlo todavía”.

Indició que “nuestra primera reacción fue frenar, aunque esto no va en perjuicio de los trabajadores legislativos, pero queremos establecer las reglas del juego, nadie puede tomar decisiones sin pasar por el filtro orgánico que tiene la Legislatura”.

Y afirmó que “vamos a avanzar para conocer de quién son las responsabilidades, nosotros hablamos de un gobierno totalmente transparente y estas actitudes tienen que ver coletazos de un tipo de gobierno que hace 20 años viene con estos desmanejos”.