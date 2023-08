Entre el “nachismo” apurado de algunos, el desbande de otros y el ‘mileinismo’ creciente

EL ‘BLOQUE NACHISTA’ DEBUTÓ EN LEGISLATURA

La sesión realizada por la Legislatura el jueves 24 de agosto, que fue la primera luego de la suspensión de actividades, desde fines de mayo, dejó entrever lo que será el futuro ‘bloque nachista’, es decir de legisladores que responderán al gobernador electo, Nacho Torres.

La diputada Andrea Aguilera ejerció una dura postura opositora en torno a la ampliación presupuestaria que pidió el gobierno de Arcioni, a lo que se sumó también el petrolero Carlos Gómez y los diputados que responden a Adrián Maderna, que tal como se preveía asumieron la posición alineada con Torres.

Aguilera es hoy opositora, pero será oficialista desde el 10 de diciembre, ya que fue reelecta dentro del bloque de Juntos por el Cambio y es una de las referentes de Gustavo Menna, el vicegobernador electo. Su cuestionamiento a la ampliación del presupuesto fue llamativo, puntualmente al cuestionar la adición de horas cátedras a la escuela judicial que funciona en la Fiscalía de Estado, en tanto ella misma se desempeña como vice directora de aquella institución.

También fue llamativa la postura de los diputados madernistas, Leila Lloyd Jones y José Giménez, cuando en realidad Trelew está pidiendo aportes provinciales para poder salir de la emergencia que atraviesa, que le ha impedido, entre otros problemas, pagar los sueldos en tiempo y forma el último mes. En efecto, sin esa ampliación de presupuesto, la provincia no hubiera podido transferir los 250 millones de pesos que espera Maderna para paliar la asfixiante situación financiera.

Desde esa perspectiva, la postura del madernismo pareció un poco incoherente, pero en política, según parece, importa menos la coherencia que atisbar, con tiempo y por las dudas, de qué lado empieza a calentar el sol.

A LO MEJOR, NO TUVIERON TIEMPO

La falta de trabajo de los legisladores provinciales, durante los últimos 3 meses, o incluso en un plazo mayor, quedó evidenciada en torno al proyecto de ley de Bomberos, que los servidores públicos esperaban, en vano, que fuera aprobada en la sesión del jueves 24 de agosto.

El proyecto contempla otorgar una determinada cobertura, como pensiones graciables luego de 25 años de servicio, pero como no fue tratado en comisiones previo a la sesión, el jueves no pudo tratarse.

Si bien es entendible que el proyecto requiere modificaciones, además de una asignación de recursos presupuestarios que no estaba contemplada aún, lo que criticaron los bomberos fue que ese trabajo se pudo haber realizado en los meses previos. Es obvio que si los diputados y diputadas hubieran puesto empeño, el proyecto podría haberse corregido mucho tiempo antes, ya que en rigor los bomberos llevan 9 años de espera por esta norma.

DISCUSION EN TONO ELEVADO Y EL APLAUSO DE LA TRIBUNA

La discusión por el proyecto de bomberos tuvo un punto de alta temperatura en la sesión legislativa del jueves, a partir de un cruce entre la diputada Tatiana Goic y el diputado Rody Ingram, que actuaba como presidente por ausencia del vicegobernador. Fue cuando se mocionó un cuarto intermedio para elaborar el dictamen correspondiente y poder aprobar la ampliación presupuestaria que solicitaba el gobierno.

En esa instancia, Goic reclamó a los gritos que también se usara el cuarto intermedio para hacer las modificaciones que demandaba el proyecto de ley de Bomberos, lo que le valió los aplausos de los bomberos que estaban presenciando la sesión.

Ingram le indicó que ya se había votado y no era posible, por reglamento, introducir otro tema luego del pase a cuarto intermedio, pero Goic seguía a los gritos, ya con el micrófono apagado, lo que le valió la respuesta de Ingram, también a los gritos: “Usted conoce el reglamento mejor que yo y sabe perfectamente que lo que pide no se puede hacer –dijo Ingram-. Lo que pasa es que yo no estoy acá, en la presidencia, trabajando para ganarme el aplauso de la tribuna”, disparó el diputado, reprochando a la representante del sector camionero que sólo buscaba quedar bien con quienes estaban presentes en las barras.

Posteriormente, la diputada Goic propuso que se fije fecha para la próxima sesión, del 7 de septiembre, debido a que desde los distintos bloques se expresó el compromiso de trabajar para dar respuesta a la expectativa de los bomberos. Sin embargo, esa moción tampoco prosperó, por lo que si bien habrá trabajo en comisiones para aprobar la ley, la mayoría votó en contra de asumir un compromiso para fijar la fecha específica de aprobación.

EL DIPUTADO QUE PIDIÓ QUE NO LO DEJEN SOLO

En la hora de preferencia, el neo juntocambista Carlos Gómez se permitió bromear con algo que le ocurrió meses atrás, cuando al empezar su alocuión, poco después de que se conociera la alianza entre el sindicato petrolero y Juntos por el Cambio, los diputados de su bloque, Chubut al Frente, se levantaron y se fueron, dejándolo hablar solo. En esa oportunidad, uno de los que permaneció en el recinto, Manuel Pagliaroni, se permitió bromear: “qué pasa, diputado Gómez, ¿nos hacen bullyng a los legisladores de la oposición?”, le había dicho. Esta vez, cuando iba a retomar la palabra en torno a la discusión del tema bomberos, Gómez fue quien recogió el guante bromista: “No se van a ir, ¿no?”, preguntó, a lo que Rody Ingram le respondió, entre sonrisas: “tal vez…”.

EL DESBANDE DEL PJ

Dentro del PJ comenzó a hacerse más evidente la falta de conducción partidaria, ya que cada uno se sigue su juego y esto se reflejó en las posiciones dentro del bloque de diputados, en la última sesión. Ante el proyecto de ampliación presupuestaria, por ejemplo, votaron en contra Adriana Casanovas, Mónica Sazo, Belén Baskov y Mario Mansilla, mientras que a favor lo hicieron Rafael Williams y Carlos Mantegna. También se contó con el voto positivo de Carlos Eliceche, que mantiene un bloque personal, pero alineado dentro del peronismo.

Esas posiciones marcan que en el bloque del PJ ya no hay una línea clara y cada uno vota según su propio criterio, definiendo sobre la marca. Los que votaron a favor, por ejemplo, pudieron obtener algunas prestaciones para sus pueblos o localidades, como equipamiento vial o aportes del tesoro. El dato no es menor, porque los 3 que levantaron la mano a favor fueron los que definieron la votación, ya que sin esos acompañamientos, la ampliación del presupuesto habría fracasado.

El riesgo, en ese caso, era que se cumpliera la advertencia del ministro de Economía, Oscar Antonena, quien había advertido que sin esa herramienta, en septiembre no se habría podido cumplir con el pago de jubilaciones y otras obligaciones con el Instituto Previsional.

SI HAY UNION, QUE NO SE NOTE

En los últimos días, el senador Carlos Linares volvió a criticar al gobernador Mariano Arcioni, tanto en redes sociales como en declaraciones periodísticas. En Twitter, el ex intendente comorense le recomendó al mandatario provincial que mejor guarde silencio, luego de que éste posteara un acto institucional con el ministro del Interior, Wado De Pedro. El planteo no fue gratuito, ya que algunos usuarios le recordaron al comodorense que él, o el partido que preside, conformó una alianza electoral con el gobernador al que critica, precisamente dentro del espacio de ‘Unión por la Patria’ que, de “unión”, tiene poco y nada. Después, los analistas se preguntan por qué crece Milei…

MI PASADO NO ME CONDENA

En medio de sospechas y desconfianzas dentro del seno del gabinete provincial, el ministro Oscar Antonena prefirió no esconder su pasado, en relación al buen vínculo que mantiene con el gobernador electo, Ignacio Torres. El funcionario reconoció que ambas son familias conocidas de Trelew y no negó la buena relación y diálogo permanente con el actual senador, pese a que en las últimas semanas hubo fuertes cuestionamientos internos, luego de que Torres dijera que algunos ministros le transmitían información respecto de las actitudes de Arcioni, para tensionar la transición.

PRÓRROGA DE MANDATOS EN PETROMINERA

La falta de sesiones en la Legislatura provincial llevó al Ejecutivo a prorrogar los mandatos de la actual conducción de Petrominera, ya que no se podía cumplir con el procedimiento habitual del acuerdo legislativo para esa tramitación. De esta manera, la gestión actual, encabezada por el petrolero Héctor Millar, seguirá hasta fin de año seguirá hasta el próximo mes de diciembre, cuando asuma el nuevo gobierno provincial, que deberá presentar su pliego de autoridades.

En ese marco, comienzan las especulaciones en relación a si el acuerdo con el sindicato petrolero, por el que Jorge Ávila encabeza la lista de diputados nacionales, implica también la continuidad de un perfil del sindicato al frente de la empresa estatal, o si habrá alguna modificación en ese plano.

DEBATE POR LA COPA: ¿O PERDEMOS O GANAMOS?

“La posición de Javier Milei es que las provincias sean autosustentables. La eliminación de la coparticipación es un beneficio porque recibiríamos más de lo que damos; sería un cuarto en vez del tercio actual”, dijo César Treffinger, el candidato a diputado nacional de los libertarios por Chubut, al ser consultado por la polémica iniciativa de su referente político en el plano nacional. También se expresó en contra de que Chubut recupere el punto perdido en la década del 80, cedido en un acuerdo del gobierno provincial de ese momento con el de la nación.

En Twitter, el asesor financiero y ex funcionario provincial Daniel Ehnes, uno de los impulsores de la reparación histórica para Chubut en materia de coparticipación, salió a responderle:

“ No –dijo Ehnes-. La eliminación de la Copa en principio haría caer un 45% los recursos provinciales y municipales; para que Chubut reciba por lo que genera debería cobrar IVA, Ganancias, derechos de exportación y tener un BCRA que se quede con el diferencial del tipo de cambio”.

La mención al Banco Central incluye una chicana implícita, ya que hay que recordar que Milei también propone, entre otras cosas, eliminar esa institución.