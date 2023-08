Aguilera: “El gobierno de Arcioni patea deuda y pide el ingreso de 80 personas en planta”

“Lamentablemente, como viene ocurriendo en esta Legislatura que funciona de manera tan irregular, el proyecto de ampliación presupuestaria recién tendrá ingreso en la sesión de mañana, para su envío a comisiones, pero el ministro de Economía concurrió hoy a explicarlo y pretende que lo tratemos sobre tablas”, cuestionó la diputada opositora.

“Es una absoluta falta de respeto hacia la ciudadanía y hacia los diputados que se exija este tratamiento de apuro –añadió, en diálogo con Actualidad 2.0-. Estamos hablando nada más y nada menos que de la deuda provincial, con una ampliación presupuestaria que está anclada en ingresos que no son tales”.

Aguilera además integrará la cámara en el próximo período, ya que fue parte de la lista de diputados que acompañó al gobernador electo, Ignacio Torres. Por eso, su análisis apuntó especialmente al proceso de transición entre ambos gobierno, en sintonía con los reclamos que viene planteando su jefe político.

LA AMPLIACIÓN SE BASA EN INGRESOS QUE NO SON SEGUROS

Al evaluar el proyecto presentado por Economía, señaló que la ampliación de 147.000 millones de pesos tiene 3 patas. Una es la transferencia de deuda por 17.000 millones de pesos para el año próximo, lo que, según citó la propia legisladora, “en términos vulgares esto es patear deuda para el año próximo”, sentenció.

“Aunque el término técnico sea el ‘roleo’ –enfatizó-, en el que se pagan los intereses y se vuelve a colocar letras para el año próximo, en la práctica es patear para delante, como viene haciendo este gobierno en forma constante”.

La otra pata de ingresos se vincula “a un compromiso del gobierno nacional, por 14.000 millones de pesos, algo sobre lo que no hay garantías, más allá del acuerdo que pueda tener el gobernador con el ministro Sergio Massa”, advirtió Aguilera.

Y por último, todo el resto de la ampliación se compone por un incremento de ingresos propios, como la recaudación de impuestos entre los que se cuenta el Inmobiliario Rural, además de la suba de regalías que se proyecta por reciente devaluación del peso y el incremento del tipo de cambio oficial.

“Esta suba de ingresos puede producirse pero también hay riesgo de que no, porque depende de variables que no maneja la provincia, como el precio internacional del petróleo –criticó Aguilera-. Además, no hay que olvidar que la provincia también tiene deuda en dólares y al subir el tipo de cambio, aumentan también los servicios de deuda”.

MÁS PRESUPUESTO PARA INCORPORAR PERSONAL

Por último, cuestionó que la ampliación del gasto provincial contempla también un incremento de la planta de personal, a partir de la suba de horas cátedras en la escuela de abogados del Estado y la incorporación 80 agentes en el Ministerio de Desarrollo Social.

“Esto no debería darse en el marco de un proceso de transición, porque no sólo le está transfiriendo al próximo gobierno toda la carga de deuda, que ya le transfirió con el BOCADE, sino que además aumenta la planta de personal, que cada vez cuesta más sostener, ya que hoy la mayor parte de los ingresos se destina a cumplir con las obligaciones salariales”.

La diputada también desestimó los dichos del ministro Antonena, quien advirtió que si no se aprueba la ampliación presupuestaria no se podrían afrontar pagos de haberes u otras deudas el mes próximo:

“Es la amenaza permanente que hace el ministro, cada vez que quieren obtener la aprobación legislativa –respondió-. Si fuera así, sólo habla de la improvisación del gobierno para afrontar sus gastos, que necesita permanentemente rolear deuda para cumplir sus obligaciones”.