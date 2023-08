Rodríguez aclaró además que si bien la última actualización del precio del boleto fue en abril, en ese momento la tarifa se estaba alineando con costos de insumos (combustibles, lubricantes, cubiertas, etc) correspondientes al mes de diciembre del año pasado.

De ese modo, la propuesta de suba de boletos que regirían desde el 1 de octubre se corresponde con la actualización de costos entre diciembre de 2022 y julio de 2023, por lo que “no se tuvieron en cuenta los últimos aumentos de combustibles y todo lo que pasó la semana pasada con la devaluación”, según refirió el funcionario municipal, en diálogo con Actualidad 2.0.

La aclaración sobre el período considerado es importante porque significa que la tarifa seguiría atrasada con relación a los costos reales, lo que se cubre con crecientes partidas del subsidio municipal, que sostiene hoy más del 50% del costo total del servicio.

El Concejo espera dar ingreso este viernes al nuevo contrato de transporte público para Comodoro

“Este año teníamos asignado un total de $1.800 millones para subsidiar el transporte, pero ese fondo ya se agotó en el mes de julio –refirió el funcionario-. Por eso necesitábamos hacer una actualización del precio del boleto, para atenuar en parte el costo del servicio, que no ha dejado de crecer”.

Para ser más gráfico, Rodríguez explicó que sin los subsidios, el costo real del boleto hoy sería de $414, frente a lo que el usuario viene pagando $116 en zona urbana, para pasar a pagar $173,36 desde el 1 de octubre, una vez que concluya el análisis y los procedimientos fijados por la ordenanza.

Ingresó al Concejo el pedido de aumento de colectivo y taxis: a cuánto subirá el boleto y la bajada de bandera en Comodoro

CÓMO SE COMPONEN LOS SUBSIDIOS

El subsidio al transporte tiene 3 componentes principales, que se distribuyen hoy de la siguiente forma. El municipio aporta $300 millones por mes; Nación, suma un total de $84 millones; y Provincia, $16 millones mensuales.

“Estamos esperando que el subsidio nacional y el de provincia se actualicen en el segundo semestre, pero no tenemos la certeza de cuánto va a ser ese aporte –planteó Rodríguez. Esperamos que esos fondos sean más importante, para no tener que superar nosotros los $3.000 millones de pesos en el año, que es un monto muy elevado y no todos los municipios están en condiciones de hacerlo”.

En ese sentido, Rodríguez destacó el esfuerzo del municipio para sostener el servicio de transporte, aun con todas las dificultades y mejoras que puedan esperarse, ya que en otras ciudades la situación ha sido mucho más compleja para poder garantizar el funcionamiento del sistema.