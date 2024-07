Entre avivadas y chistes serios, algunos miden quién mete la chicana “más larga”

NACHO CORTÓ UNA AVIVADA Y CASAL GANA PESO EN LOTERÍA

La semana pasada se confirmó la salida de Luis María Aguirre del Instituto de Asistencia Social, algo que no debería haber sorprendido, porque estaba previsto que a mitad de año iba a asumir la presidencia el gerente general, Ramiro Ibarra. Sin embargo, algo pasó en el medio, porque la salida de Aguirre no fue elegante. Más bien trascendió que el gobernador Ignacio Torres le pidió la renuncia.

Las versiones indican que al gobernador le habría molestado una "avivada" de Aguirre de querer quedarse de prepo un mes más para cobrar ese salario, algo que no habría gustado nada. La cuestión es que Aguirre no se fue en buenos términos y ahora es una incógnita si va a asumir el lugar que le tenía reservado en Esquel el intendente Matías Taccetta.

Más allá de esto, la nueva conducción tiene a Ibarra como presidente y la novedad es que el segundo cargo en importancia, el de la gerencia general, será ocupado por otro hombre del espacio del diputado Daniel Casal.

Ya habíamos comentado que el comodorense Alfredo Politano -hombre de Casal- había llegado a la gerencia de Recursos Humanos. Ahora es el turno de Daniel Cóppola, quien se venía desempeñando como asesor del diputado en la Legislatura, luego de trabajar en el último tiempo en forma cercana a Laura Mirantes.

Como se ve, un ex diputado del Plich, que llegó a la lista de la mano de César Treffinger, y que se convirtió en un “nachista” de paladar negro.

MITAD EN CHISTE, MITAD EN SERIO

El último miércoles, mientras se presentaba el paquete de leyes electorales, el gobernador Nacho Torres metió un comentario picante en su discurso. Agradeció a los representantes de los partidos políticos presentes, y luego bromeó “varios de ellos ya se van a estar sumando a nuestra fuerza política”.

Luego de las risas incómodas, dijo que era un chiste, y siguió hablando. Pero a juzgar por las caras, tuvo mucho de acertado: por ejemplo, en primera fila, estaban los presidentes del PJ, Carlos Linares, del Chusoto, Máximo Pérez Catán, del Frente Renovador, Alejandro Sandilo, y del Provech, Daniel Silva.

Este último ya tiene un acuerdo con el gobierno, y se va a sumar al frente provincial en 2027. Sandilo -junto a otro dirigente de su espacio como Ariel “Tapado” Molina”- ya ha expresado que hay una tendencia en el massismo local que no pondría objeciones a un acuerdo.

Y el mismo Pérez Catán declaró después del acto que es muy posible que Chusoto sea de la partida dentro del frente nachista. Si a esto se suma el salto de varios peronistas, queda preguntarse ¿Quién quedará en la vereda de enfrente? Da la sensación de que, con un PJ muy golpeado, el principal rol opositor en Chubut lo ocupará La Libertad Avanza.

NEGATIVA POR EL 8 X 1.000

El informe publicado por ADNSUR el domingo 30 de junio, respecto a una investigación judicial por una denuncia sobre el desmanejo de los fondos provenientes de la tasa del 8 por mil que recauda la Secretaría de Trabajo, dio mucho que hablar, y generó inmediatas repercusiones.

Una de las instituciones que se hizo eco, fue la Federación Empresaria Chubutense, que nuclea a empresas privadas de la zona, justamente los empleadores que deben hacer frente a ese tributo por tener empleados registrados en blanco.

La objeción al tributo no es nueva, viene desde hace años, pero ahora se sumó un nuevo argumento: se convirtió en una caja política con un manejo poco claro de los subsidios, que no tienen por qué ser solventados por el sector privado.

Así lo plantearon los representantes de la Fech que concurrieron el martes a la reunión en la comisión de Hacienda por la Ley de Emergencia Comercial que iba a tratarse el jueves. En el diálogo con los legisladores, hubo un planteo de si ese artículo de la ley de Trabajo podría ser derogado.

De todos modos, parece que la respuesta de los diputados fue rotunda: de ninguna manera están dispuestos a avanzar en la eliminación de ese fondo, que en más de la mitad se usa para pagar el sueldo al personal de la secretaría, y que -entienden- tiene un fin loable en capacitaciones, más allá de que algunos actores puedan haberlo utilizado de forma incorrecta.

OTRO CRUCE DE LINARES Y MACHARAHSVILI

El acto del 1 de julio, Aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón, motivó un discurso crítico del presidente del PJ, Carlos Linares, en el acto realizado en el Consejo de Localidad. Fue en ese ámbito donde criticó a la gestión del intendente Othar Macharashvili y dijo que el municipio debería ser “más peronista”

“No sé a qué se refirió Carlos, nosotros estamos para gestionar este municipio y lo hacemos desde un proyecto político en el que él es parte, de ahí en más, queda en una valorización de él. No tengo la misma opinión, creo que la gente debe decir cómo se está trabajando y en qué tiempos. Estamos más atentos a lo que la gente dice y no lo que los dirigentes dicen”.

NO QUISO CRITICARLO, PERO LE TIRÓ UN PALITO

La presidenta del bloque PLICH en la Legislatura, Andrea Toro, volvió a referirse al distanciamiento con quien había sido referente del espacio y alianza que llevó a ese espacio a ganar 3 bancas en la Legislatura (aunque luego se separó en dos, con la salida de Daniel Casal).

“Con César no hubo un quiebre, simplemente dejamos de comunicarnos desde diciembre”, indicó la diputada, en una entrevista en la que también expuso los motivos de su rechazo a la postulación del abogado Javier Raidán para sumarse al Superior Tribunal de Justicia.

“Se cortó el teléfono y cada uno va por su lugar -insistió, sobre la discontinuada relación con el actual diputado nacional, pero intentó no ser agresiva con su exaliado-. No sé qué está haciendo César por la provincia de Chubut, qué está haciendo por los ciudadanos chubutenses, sé que está formando La Libertad Avanza en toda la Argentina, pero no cuestiono su cambio de ideología política. Supongo que habrá modificado la carta orgánica de su partido, porque ahora también es liberal, pero nosotros tenemos las relaciones intactas con el sector libertario y vamos a estar a disposición de lo que necesite Diego Brandán”, señaló, en relación al lineamiento impulsado por otro de los libertarios de Chubut, que perdió la pelea por el sello de la L.L.A frente al diputado nacional.

FUERTE PELA POR EL CANNABIS MEDICINAL

En el Concejo de Comodoro hubo una fuerte polémica en la última sesión del jueves pasado, que derivó en cruces de acusaciones varias, entre oposición y oficialismo, a partir de un desacuerdo con el proyecto que regula el uso de cannabis medicinal en la ciudad. El proyecto iba a ser aprobada en esa sesión, pero a último momento hubo un pedido del oficialismo para que regrese a comisión, a fin de que fuera tratado en una reunión plenaria de todos los concejales.

“Es un proyecto pensado para la salud de los comodorenses, para que se produzca en la ciudad y nos sorprende la actitud del oficialismo -criticó Martín Gómez-. Ejercen el poder de esta manera, rompiendo cualquier intención de acuerdo y los principales perjudicados son los usuarios que necesitan este producto”.

En realidad, no había negativa, sino un pedido para que todos los concejales, que no integran la comisión en la que se trató el proyecto, pudieran ponerse al tanto del mismo y hacer algunos aportes. El compromiso de la bancada oficialista fue que la iniciativa saldrá aprobada en la sesión del 18 de julio.

La respuesta no conformó al volcánico Gómez, que salió al ataque en la sesión y en sus redes sociales, al criticar que el Concejo avanzara con la aprobación del proyecto de Ariel Montenegro, para declarar al 19 de octubre como el “Día de los Comerciales”, dejando de lado otras prioridades. “Cuándo van a trabajar en temas de fondo como los que están pendientes”, planteó.

REVOLEO DE COLCHONES

El debate fue subiendo de tono y temperatura, ya que se repitieron las críticas desde el bloque opositor Despierta Comodoro, ex JxC. La réplica llegó de parte del presidente de Arriba Chubut, Marcos Panquilto, quien endilgó a los opositores que “se sacaron fotos llevando nylon y leña con recursos de los comodorenses. Hicieron un call center acá en el Concejo Deliberante, si usted pasaba le regalaban un colchón, porque fue una locura que el gobierno nacional mandara un Hércules con 400 colchones fue una locura, porque acá no había emergencia. Vamos a hacer un pedido de informes para saber a quién se entregaron esos colchones”.

A su turno, la concejal Ximena González replicó la crítica y negó que su bloque hubiera participado la entrega de los colchones que llegaron desde Nación. Además, recogió el guante sobre el pedido de informes, al recordarle que la solicitud debía enviarla al secretario de Desarrollo de su mismo signo político, Ángel Rivas.

“Nosotros acercamos ayuda a los vecinos ‘con la nuestra’”, insistió González.

Por su parte, Omar Lattanzio se sumó a la pelea y criticó también a los ediles juntocambistas, al recomendarles que si van a llevar ayuda social a los barrios no hagan fotos mientras entregan una bolsa de leña, además de criticar a la referente de ese sector, Ana Clara Romero, lo que le valió que en varios pasajes lo acusaran de haberse pasado a las filas del oficialismo. “No tenemos por qué sacarnos una foto aprovechándonos de las necesidades de la gente”, apuntó.

Gómez reiteró el desafío para que muestren las fotos aludidas, al tiempo que insistió en que “juntos por el parche” no le cambió la vida a los comodorenses, reiterando sus dardos por la falta de obras de fondo “pese al millonario presupuesto”, al tiempo que trató de “camaleón” a Lattanzio por sus cambios de espacio político. “Yo también soy bueno poniendo apodos”, advirtió después Lattanzio, exigiendo que no se pierda de vista el respeto.

QUIÉN LA TIENE MÁS LARGA

Por si hacía falta cortar con tanta dulzura, la concejal oficialista Mariela Aguilar se sumó al debate para defender las obras en ejecución del municipio, al describir las redes de gas y otras obras que también mencionó Ariel Montengro, como respuesta a la demanda de la UOCRA local.

“Seguimos hablando de demagogia, seguimos hablando de quién la tiene más larga”, criticó la concejal, en referencia al tema que había disparado el enojo inicial, vinculado a la demora del cannabis medicinal. “Nosotros también bajamos proyectos cuando ellos nos pidieron para incorporar algunos temas, como el de Agricultura Familiar”, indicó la edil, pero “ahora no quieren acompañar porque la actitud caprichosa la tienen ellos”.

Claro que la agenda legislativa no se agotó en ese constructivo debate. Uno de los proyectos aprobados el jueves fue el referido a la modificación de la ordenanza que crea el ‘Banco de Alimentos’, un mecanismo para que los productos con fechas cercanas a su vencimiento, sean entregados por supermercados para su distribución en comedores y merenderos de la ciudad.