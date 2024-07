El Pacto de Mayo busca llevar adelante una serie de reformas políticas estructurales contemplando un acuerdo de diez puntos que reconstituye las Bases de la Argentina. Y si bien la fecha estaba estipulada - en un inicio justamente para que se firme el 25 de mayo - las negociaciones con los gobernadores para que adhieran se terminaron dilatando en el tiempo.

No obstante, en las últimas horas, el presidente de la Nación, Javier Milei confirmó que el Pacto de Mayo se firmará en los primeros minutos del 9 de Julio junto a los gobernadores y dirigentes políticos que decidan participar en Tucumán.

"En la vigilia del 8 hacia el 9 de julio vamos a firmar el Pacto de Mayo. Agradezco fuertemente a todos los que nos acompañan en este momento", confirmó en diálogo con TN.

Y sobre el nivel de adhesión por parte de los mandatarios provinciales, el mandatario deslizó que “hay una convocatoria” amplia a asistir.

“El que quiera venir va a venir, el que no quiera venir no va a venir. No voy a obligar a nadie, todas las fuerzas que integran el arco político están invitadas”, concluyó.