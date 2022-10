En política muchos se prueban el traje y eligen rivales como en "Los 8 escalones del millón"

¿Cuál mafia? Esa no, la otra

La visita de Patricia Bullrich a Chubut, tal como dijimos en la edición anterior de Bambalinas, no fue casual en el medio de la agitada interna provincial de Juntos por el Cambio y la llegada de ‘Pato’, parece, vino a echar más leña en la hoguera. La relación entre el PRO y la UCR no sólo se tensó por la foto con un candidato a intendente de otro sector en la propia capital provincial, conducida por su aliado político Damián Biss, sino sobre todo por los dichos de la ex ministra, al hablar de su intención de “romper con las mafias” para que “cambiemos Rawson, Chubut y el país”.

Aunque desde el interior de la coalición se buscó bajar el tono a esa polémica expresión, diciendo que las palabras de Bullrich habían sido tergiversadas o que se “sacaron de contexto”, como intentó explicar la diputada Ana Clara Romero, lo curioso es que esa disruptiva frase provino directamente desde la gacetilla enviada por la gente del PRO, para dar difusión al encuentro del domingo 25 de septiembre.

Es decir, el problema no fue de los medios, sino de la propia comunicación interna. ¿Habrá hablado Bullrich, específicamente, de las mafias de Rawson, o fue un agregado de quienes hicieron el comunicado, buscando fogonear la interna que de por sí ya es muy caliente en la provincia y tiene como protagonistas a Biss e Ignacio Torres?

Sobre llovido, mojado

La última lluvia en la provincia provocó rajaduras en el techo del recinto de sesiones de la Legislatura provincial. La lluvia, además, vino bien como argumento para suspender las sesiones de la última semana, aunque tal como se había advertido desde ADNSUR ,esto no se hubiera podido concretar por la escasa cantidad de legisladores en la capital provincial. De todos modos, también es cierto que el techo sufrió las filtraciones y las tareas implicaron el levantamiento de las 9 bancas que habitualmente utilizan los diputados del PJ y el diputado del PRO, Sebastián López, para poder realizar las reparaciones.

Por otro lado, también está pendiente de inaugurar las refacciones que se realizaron luego del incendio en 2019, en el marco de la protesta gremial docente, por lo que recientemente resultó condenado el ex titular de la ATECH, Santiago Goodman. El presidente de Legislatura, Ricardo Sastre, informó que esas obras serán culminadas entre octubre y noviembre, mientras continúa personalmente las gestiones ante el Poder Judicial, para que una parte de la sentencia sea modificada, en lo inherente a las tareas comunitarias que se le exige cumplir a Goodman dentro de la biblioteca legislativa. Se espera que esa parte de la resolución cambie y se asigne dicha tarea en otro espacio institucional, ya que el personal legislativo y los propios legisladores se han expresado en contra, tomando como una provocación esa presencia de quien fue condenado como coautor del incendio intencional.

‘El Linares’ que impulsa a otro Linares y suma ruidos en el PJ

La posibilidad de que Carlos Linares pudiera jugar una candidatura a la intendencia de Comodoro Rivadavia fue anticipada hace muchos meses en este espacio. Aunque el propio senador lo desmintió días después, lo cierto es que esa jugada sigue latente y el propio protagonista la deja correr (“tendremos que bancarnos los archivos”, reconoció públicamente hace unos días, para el caso de que finalmente deba desandar su propia desmentida).

Esta vez el rumor volvió a surgir durante un asado, el lunes 26 de septiembre, en el Centro de Jubilados del Petróleo, que conduce el conocido ex dirigente petrolero Mario Quintero. En ese encuentro, en el que participaba el propio senador y reconocidos dirigentes gremiales, en el que también estaba el viceintendente Othar Macharashvilli y (por la tarde, ya casi a los postres, se vio la presencia del secretario de Gobierno Maximiliano Sampaoli), se comenzó a hablar sobre las posibles candidaturas a la intendencia, hasta que uno de los presentes puso el nombre sobre la mesa.

Fue el dirigente de la UOM, Juan Manuel Linares (no es familiar de su homónimo, el ex intendente: mientras que Carlos es oriundo de Río Negro, el dirigente metalúrgico proviene del Gran Buenos Aires) quien propuso, según se cuenta, el regreso de Linares a pelear por la intendencia de Comodoro, a lo que sumaron su voz otros dirigentes que participaban de la tertulia, para dar paso en los días posteriores a la circulación de ‘flyers’ con la propuesta de “Carlos Linares intendente 2023”, impulsados desde el gremio metalúrgico.

Hasta ahí, nada extraño en los juegos de la política. Desde el entorno del propio Linares le restan dramatismo, pero no descartan la posibilidad: “Nosotros respondemos a una conducción política que es la de Cristina Fernández y si ella el día de mañana dispone que hay que dar esa pelea, lo haremos”, se escuchó decir. “También es cierto que resulta más cómodo quedarse en la banca del Senado, pero tenemos que entender que todos respondemos a una conducción y a una estrategia”.

Si finalmente se concretara esa posibilidad, “por pedido de Cristina”, algunos observadores empiezan a preguntarse: “¿Lo criticarán también a Linares, desde la gestión Luque, como hacen con Ana Clara Romero y Nacho Torres, cuando les endilgan que ganaron una elección para el Congreso de la Nación hace menos de un año y ya empiezan a postularse a intendenta y gobernador?”, se comenta en esos círculos. “¿Le endilgarán a Carlitos la misma crítica?”.

Especulaciones que se disparan por la Intendencia de Comodoro

Hay quienes creen que el nombre de Linares aparece para pulsear en la interna del PJ, por los nombres que no terminan de acomodarse en la grilla de posibles candidatos (con PASO o sin PASO) para suceder a Juan Pablo Luque. “Es más un reclamo para abrir la mesa de discusión política que otra cosa”, dijo otro dirigente. “La dirigencia gremial busca exponer sus inquietudes y está la fantasia de que Juan Pablo resuelve todo entre 3 ó 4, cuando en realidad puede haber una mesa chica pero vinculada a la gestión, no a la discusión política”, dijo uno de los colaboradores del jefe comunal, que suele hacer equilibrio hacia afuera.

Algunos mencionan que la movida en torno a Linares podría responder a un intento para luego posicionar a Othar Macharashvilli, quien en la semana reiteró, no por casualidad, su decisión de jugar la candidatura a la intendencia el año próximo, precisamente un día después de aquel asado con Linares.

Sabido es que el ex intendente no reniega de su gusto personal por la jefatura política de la ciudad, además de que los egos de todos son susceptibles a este tipo de propuestas, pero todavía queda mucho camino por recorrer para conocer una definición.

Al propio Linares se le ha escuchado hablar bien del actual viceintendente y también, con más énfasis aún, de Germán Issa Pfister, quien cuenta con el apoyo de Luque para sucederlo en el cargo. Sin embargo, hay cuestiones que se vinculan a los tiempos y a los posicionamientos ante el electorado, mientras que una de las mediciones del actual secretario de Hacienda reflejaría un alto porcentaje de desconocimiento: ese dato admite también una lectura positiva, porque los encuestadores suelen explicar que es terreno propicio para ganar y posicionarse ante esos sectores con buena imagen. Pero también surge la duda de si alcanzan los tiempos para instalar con fuerza una candidatura que debiera estar consolidada en los primeros meses del año próximo.

“Carlos cree que el mejor candidato es Germán”, dijo uno de sus colaboradores directos, para dar cuenta de una serie de virtudes para aspirar a la Intendencia. Sin embargo, hay otros componentes vinculados a la maceración de una candidatura, que por ahora son bastante amplios y con más preguntas que respuestas, como para mantener abierto un gran abanico de nombres y posibilidades.

Othar y el complejo maradoniano-riquelmiano

Si bien no es nuevo el blanqueo de sus aspiraciones, esta vez el viceintendente apeló a una frase maradoniana para ratificar su postulación a la intendencia de Comodoro Rivadavia: “Othar Macharashvilli va a ser precandidato a la intendencia”, dijo el funcionario local, para romper en carcajada cuando se le señaló que lo hacía al estilo Diego Armando o, más reciente en el tiempo, Juan Román Riquelme. Sólo le faltó decir, en el marco de esa entrevista: “Othar está felí”.

Claro que sus dichos lo alejan cada vez más del entorno de Juan Pablo Luque , a quien lo separa, además de una diferencia generacional, “una cuestión de piel”, según advierten quienes conocen a ambos. “Cuando no hay química, no la hay”, advierten. Y así seguirá en lo que queda del mandato. Las frases del vice tampoco ayudan a los acercamientos: “Soy un oficialista crìtico y lo digo”, reiteró, por si hacía falta, el mismo vice, al hablar de las obras faltantes para evitar inundaciones, días después de que una nueva lluvia azotó a la ciudad y provocó mal humor en el oficialismo.

Sastre elige rivales en la interna de JxC

Hizo mucho ruido la presencia del radical Manuel Pagliaroni en la comitiva que encabezó el vicegobernador Ricardo Sastre hacia Brasil, en un viaje que buscó proyectar negocios, particularmente vinculados a pesca, turismo y otros productos, en uno de los mercados más grandes del mundo. Fue el propio Sastre quien bancó la parada y salió a refrendar que él invitó personalmente a Pagliaroni, buscando dar un mensaje de trabajo conjunto.

El mismo Sastre tuvo palabras duras hacia Ignacio Torres, en una entrevista en el programa ‘Sin Hilo’, de quien afirmó que todavía tiene una interna dura para afrontar y no ahorró elogios para Damián Biss, remarcando además que en ese caso, el del intendente de Rawson, “se trata de una buena persona”.

Las señales positivas de Sastre hacia las figuras radicales tienen el doble propósito de denostar a quien ven como en adversario más fuerte a vencer, por un lado (casi como en el juego televisivo de ‘Los 8 escalones del millón’, donde los ganadores de una pregunta eligen, entre los rivales que no acertaron, a quien consideran con menos chance de ganarles en la siguiente ronda) y en lo que se espera que será la puesta en marcha del objetivo ‘eliminación de las PASO’, de lo que Sastre volvió a hablar y que sería el próximo gran peldaño en la Legislatura.

El eje Madryn-Comodoro

A propósito del vicegobernador Sastre, durante la entrevista que pudo verse por canal 12 y ADNSUR volvió a hablar de una posible fórmula para la gobernación que integre “a las dos ciudades más pujantes de la provincia”, en las que enumeró a Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia. El vicegobernador reiteró su apuesta a consolidar ese eje político y manifestó que “no tendría ningún problema en encabezar una fórmula a la gobernación, acompañado por el intendente comodorense Juan Pablo Luque”.

El viaje de Sampaoli que disparó rumores

Previo al fin de semana hubo mucho ruido en torno al viaje del secretario de Gobierno de Comodoro Rivadavia, Maximiliano Sampaoli, dando cuenta de que habría tenido una fuerte discusión con el intendente Luque y se habría retirado por un par de semanas. Lejos de esas especulaciones, el funcionario municipal había viajado a la provincia de Córdoba, en realidad para participar del cumpleaños número 50 de uno de sus familiares.

“Si es por una discusión con el intendente, tendría que viajar todos los días, porque son discusiones normales dentro de la gestión”, ironizaron, entre risas, desde el entorno del propio funcionario municipal, dando cuenta de que el lunes estará trabajando nuevamente en su despacho. “Salvo que el intendente disponga lo contrario”, agregó, con sorna, el mismo interlocutor, para seguir bromeando en torno a los rumores.

El transporte de Comodoro, la prórroga por un año y el subsidio que sigue creciendo en forma alarmante

El viernes último se realizó en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia una sesión extraordinaria para prorrogar por un año la concesión del transporte público de pasajeros, por lo que antes del 30 de septiembre del año 2023 deberá contarse con una nueva licitación y un nuevo esquema del servicio. La sesión fue breve y no estuvo exenta de críticas desde la oposición, que volvió a fustigar al Ejecutivo por haber esperado hasta el último día para tratar el tema, como expusieron especialmente Tomás Buffa y Digna Hernando, con prácticamente nula respuesta desde el oficialismo legislativo para justificar la demora.

Más allá de que el nuevo plazo comenzó a correr, hay quienes observan con preocupación el crecimiento del costo del subsidio. “Este año, entre el transporte público y también el servicio de recolección se van a terminar gastando 4.500 millones de pesos”, advirtió un observador que conversa con esta columna, cercano al oficialismo. “Y tenemos 6.000 millones de pesos en obras públicas”.

El crecimiento de los recursos municipales para subsidiar servicios públicos es más que preocupante y será uno de los aspectos a observar en el nuevo pliego de condiciones: quienes conocen el tema sostienen que el transporte tiene una rentabilidad garantiza del 12%, lo que es un margen muy por encima de lo habitual, mientras que la recolección de residuos tiene rentabilidad garantizada, aun cuando la gente pague o no pague la tasa de higiene urbana.

A este ritmo, los subsidios podrían tornarse insostenibles, de allí que la discusión para el año próximo debería empezar con la antelación suficiente, antes de que el sistema se torne absolutamente inviable.