A cuatro días de las elecciones del domingo 14 de noviembre, desde la justicia electoral de Chubut aclararon una información importante, teniendo en cuenta que las noticias a nivel nacional hablaban de algunos cambios en el protocolo para ir a votar. En el caso de nuestra provincia, no habrá novedades respecto a la metodología utilizada en las PASO.

Por otra parte, el dato de última hora indica que el padrón definitivo quedó fijado en 449.238 y que habrá un plus de $ 1.000 para las autoridades de mesa que participen de los dos turnos electorales, así lo indicó en diálogo con ADNSUR, Betina Grosman, secretaria Electoral del Juzgado Federal de Rawson.

Asimismo, sostuvo que “por ahora, se mantienen los mismos protocolos. No sabemos si la Cámara puede cambiar alguna acordada. Algunos puntos pueden llegar a variar. La Junta Electoral liberó el tema de los fiscales porque se van a permitir a 2 fiscales generales (por partido y por escuela) y un fiscal de mesa por partido que se puede reemplazar al momento del escrutinio”, adelantó.

Chubut, la mesa está servida: los que se sientan a la espera del almuerzo del próximo domingo

Grosman aclaró que “hubo cambios en un protocolo nacional para evitar que haya demoras entre un elector y el siguiente. A esto ya lo habíamos previsto porque decíamos que ‘si había que esperar los 3 minutos de demora, no nos alcanza el día’. No nos alcanzarían las horas autorizadas para ejercer el sufragio. Por lo menos, tomamos la decisión que existieran filas de 2 o 3 personas esperando para votar. De esa forma, no cambia nada porque ya lo habíamos implementado en las PASO”.

“Va a haber alcohol en gel en cada mesa, también es bueno que cada persona lleve su propia lapicera. Va a haber elementos de limpieza para realizar la sanitización de los locales”, explicó la secretaria electoral.

Respecto a la expectativa por el nivel de votantes, dijo Grosman que “el bajo porcentaje de votantes del 67% se debió al miedo por las condiciones de la pandemia. Calculo que al haberse comprobado que no hubo pico de contagios en las PASO, la gente se va a animar a ir a votar. Ojalá que superemos el 70%. En las PASO, votó menos la gente en la zona sur y en el interior que en la zona del Valle”, comparó.

Funcionarios nacionales en Chubut: "Es campaña, las gestiones de la provincia las hacemos en Buenos Aires"

AUTORIDADES

Según Grosman, para este domingo “se estima que el escrutinio puede ser más ágil aún porque son 5 agrupaciones políticas. En nuestra provincia, tenemos 3 categorías: senadores nacionales, diputados nacionales y representantes populares para el Consejo de la Magistratura. Esto no incide en el tiempo para llenar las actas y planillas. Es todo muy sencillo”, aseguró.

Respecto a la organización, dijo que “estamos cubriendo todas las escuelas con delegados. La gran mayoría de las mesas están cubiertas con 2 autoridades. SI la autoridad de mesa actúa en las PASO y en las generales, va a recibir un plus de $1000 más. En total, serían $9000 divididos en $4000 en la primera elección y la capacitación y otros $4000 con la presencia y la capacitación. Si la persona es la misma, hay un plus de $1000”, precisó.

“Chubut es la provincia que puede lograr que en la Argentina haya un equilibrio de poder"

Agregó que “la gran mayoría de las mesas estuvieron compuestas por 2 o 3 personas. Son pocos casos de quienes pidieron reemplazo para las elecciones del 14 de noviembre”, destacó. Y en ese sentido, aclaró que “Comodoro Rivadavia es el foco de las dificultades porque estuvieron con una sola persona. Por eso, estamos abocados a completar la ciudad y Rada Tilly. Esperemos que el domingo 14 de noviembre tengamos todo completo”, señaló.

“Hubo cambios en la votación en la escuela de Río Senguer porque sabemos de la voladura del techo y no queremos aumentar la complicación de esta escuela. En consecuencia, se trasladó a la escuela secundaria de Río Senguer”, confirmó finalmente la secretaria electoral.