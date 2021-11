Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tras su paso por Trelew llegó este viernes por la mañana a Comodoro Rivadavia donde realizó un recorrido junto a los candidatos de Juntos por el Cambio, a tan solo nueve días de las elecciones generales.

El dirigente nacional destacó que Chubut tendrá realmente un rol "protagónico” en estas elecciones legislativas 2021, porque de los cinco senadores que se necesitan desde Juntos por el Cambio, dos son chubutenses. “Chubut es la provincia que puede lograr que en la Argentina haya un equilibrio de poder y que no haya como hay hoy, una autoridad única en el Senado como es Cristina Kirchner que hace lo que quiere”, afirmó en rueda de prensa.

Y confirmó las intenciones del partido de presentar candidatos en las elecciones provincias de 2023. “Desde Juntos por el Cambio vamos a aspirar a la gobernación en 2023,y a las intendencias de la mayor cantidad de ciudades posibles, pero los candidatos los elige la gente y vamos a promover que haya PASO desde las intendencias hasta los concejales. No elegimos a dedo”, dijo, Y aclaró que “barajar” nombres aún falta mucho tiempo.

Sobre las expectativas para las elecciones del 14 de Noviembre tras los buenos resultados obtenidos en las PASO, Larreta afirmó: "Yo no veo razones para que cambie. La gente votó en contra del gobierno por los problemas que sufre. La inflación estamos igual peor, la creación de empleo no ha mejorado, no han vuelto las clases y la inseguridad en muchas zonas del país no ha mejorado. Las razones por las que votó la gente están igual o peor".

" Ningún país con la inflación que tiene la Argentina crece", porque lo que aseguró que para volver a crecer se necesita un plan a largo plazo para que se vuelva a invertir y promover la competencia que ayuda a ponerle un techo a los precios. "Nunca funcionó un control de precios", afirmó.

SIN CLASES

Sobre el ida y vuelta con la sociedad chubutense, el dirigente nacional indicó que uno de los temas que se planteó fue el educativo. "La preocupación de hace años sin clases, es devastador para los chicos, para las familias y para todos”, opinó.

Y recordó cuando quisieron cerrar las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires por la pandemia de Covid19 y el gobierno porteño se negó. “No hubo mayor contagio. Los que cerraron las clases este año fue innecesario en muchos lugares del país y en Chubut , donde ya venían cerradas de años anteriores. La prioridad es que vuelvan a abrir las escuelas en Chubut y en todo el país”, concluyó.