Lo que abunda… ¿no daña o hace ruido?

“Lo que abunda no daña…”, dice un viejo refrán, ya en desuso, pero que bien podría revisarse a la luz de la reciente abundancia de referentes nacionales de Juntos por el Cambio en Chubut, que en un solo día concentró a Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri. Mientras la visita del jefe porteño estaba organizada con anterioridad, la visita del ex presidente el mismo jueves, hacia la zona cordillerana, sorprendió hacia dentro y afuera, ya que generó una tensión adicional y llevó a la dirigencia y candidatos a desdoblar esfuerzos para brindar marco adecuado. El ruido fue inevitable, en especial para los propios candidatos de Chubut, que de por sí cargan con la expectativa de ser uno de los enclaves que podría dejar sin quórum en el Senado al peronismo, en una situación inédita desde 1983. ¿Hay celos de Mauricio, frente a la estrella creciente de su ex vice jefe de Gobierno y aspirante a la Presidencia en 2023? El propio Horacio, en su estilo componedor, dijo que la relación con el ex presidente es muy buena y que mantienen diálogo permanente. “Cuando no es mal ni cizaña…”, decía una abuela para completar aquel viejo refrán.

Macri y los puertos chubutenses

No pasó inadvertida la presencia de Macri en la zona cordillerana a partir de algunas declaraciones realizadas a Red43, donde eligió cuestionar especialmente a los puertos de Chubut. “Cuando la vi por primera vez a esta provincia pensé qué oportunidades de desarrollo y empleo que tiene esta provincia, pero está trabada por un sistema operativo mafioso, empezando por los puertos, que la producción de los chubutenses se tiene que ir al puerto de Buenos Aires, porque los de acá son los más caros porque hay unos vivos que se abusan. Lo dije siendo presidente y lo reitero ahora, porque mi compromiso es decir lo que pienso”, dijo en esa entrevista. Más de uno se quedó pensando hacia dónde apuntaba la crítica por elevación.

La pulseada por Torres

Otro capítulo de la silenciosa pulseada que mantuvieron Macri y Larreta en Chubut se vincula precisamente al candidato a senador por ese espacio, Ignacio Torres, cómodo ganador en las PASO y proyectado, según las encuestas, con un resultado similar para el 14 de noviembre. ADNSUR reflejó las diferentes percepciones de ambos referentes: “voy a dar mi apoyo icondicional para que Nacho Torres sea gobernador en 2023”, lanzó Mauricio. “Valoro mucho a Nacho, pero al candidato no lo voy a poner yo, ni Macri, sino la gente”, respondió por su parte Horacio.

Treffinger se tiene fe

“Según nuestras encuestas estamos terceros, en crecimiento y peleando el segundo lugar para entrar al Senado”, dijo César Treffinger, el candidato a senador por el PICH, que llamó mucho la atención en los últimos días. El empresario no sólo logró ser foco de comentarios con sus ataques a Ignacio Torres durante el debate organizado por la Universidad, luego de que ambos blanquearan un encuentro mantenido para acordar un trabajo conjunto de cara al 14N, que fue reflejado por esta columna en su momento. En los últimos días, además, el aspirante a ser senador ad honorem señaló que recibió muchos llamados de sectores políticos para sumarlo a su espacio, a fin de aprovechar la intención de votos que, según sus relevamientos, está atrayendo su espacio. “Sólo faltó que me llamara Mario Das Neves”, fue la cuota de humor negro, en referencia a que todos los espacios buscan cerrar acuerdos con él.

El voto “semáforo” en Legislatura

En la Legislatura hubo un nuevo debate por el sistema de votación interno en la casa de las leyes, ya que la oposición expresaron su cuestionamiento a que en el sistema actual, que es transmitido oficialmente por facebook, no aparecen los nombres de los diputados para precisar quién vota a favor o en contra de cada iniciativa, que queda marcada en rojo o en verde, según sea negativo o afirmativo. En la discusión hubo propuesta para volver a votar a mano alzada, como era anteriormente, pero la idea no prosperó. Finalmente, se acordó que seguirá con el mismo sistema de colores, mientras que quienes siguen el debate podrán saber qué votó cada uno en base a la ubicación de sus bancas en la Cámara.

Los votos que faltan para el Superior Tribunal

En la última sesión quedó fijada la fecha del 2 de diciembre para la sesión especial para tomar las entrevistas a los postulantes al Superior Tribunal de Justicia. Aunque la fecha excede el plazo legal de los 30 días fijados desde el ingreso de los pliegos, un diputado le dijo a ADNSUR que “al fin y al cabo, tampoco el gobierno cumplió con los plazos legales a la hora de enviar la propuesta, porque las vacantes llevan más de un año sin cubrirse”. El plazo permite un mayor margen de negociación, una vez superadas las próximas elecciones, para que la oposición pueda sumar el cuarto nombre para cubrir todas las vacantes y llegar a un acuerdo que permita contar con los 18 votos necesarios, ya que hoy ninguno de los 3 postulantes propuestos contaría con el aval de esa mayoría calificada para incorporarse a la corte provincial.

El vicegobernador transpira la camiseta… de su club

La última sesión de la Legislatura de Chubut fue presidida por el diputado Rody Ingram, ante la ausencia del presidente natural de la Cámara, Ricardo Sastre. ¿El motivo? Otros asuntos reclamaban la presencia del vicegobernador. Es que el mismo día se jugaba la final por el ascenso de su querido club, Deportivo Madryn, para subir desde el Federal A la Primera Nacional, que es la segunda categoría más importante del fútbol argentino. Fue así que Sastre viajó a Buenos Aires para presenciar el partido y celebrar el ansiado triunfo, por lo que se lo pudo ver posando al vice con la camiseta de su querido club.

Se complicó la interna petrolera en Neuquén

El candidato opositor Walter Zozaya impugnó las recientes elecciones del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa que dieron por ganador con una amplia ventaja a Marcelo Rucci, quien garantiza la continuidad del oficialismo de Guillermo Pereyra. La lista verde denunció serias irregularidades, como “obstrucción para la fiscalización y amedrentamiento de votantes”. Pidieron que se realice un nuevo proceso electoral y que el sindicato quede acéfalo hasta tanto ese momento. Ahora, el Ministerio de Trabajo deberá resolver si hace plazo a la impugnación o si confirma el resultado, por lo que en los próximos 15 días se conocerá la resolución. “Esta vez no va a poder mirar hacia otro lado porque ellos mandaron a sus veedores y vieron que el acto no se cumplió como debía ser”, afirmó Zozaya, según publicó el sitio Infogremiales.