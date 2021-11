El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, habló de la visita de funcionarios nacionales -que incluyó al Presidente de la Nación Alberto Fernández - en las últimas semanas en la provincia, y explicó que no correspondía un encuentro de gestión ya que todas esas visitas estaban enmarcadas en la campaña política de cara a las Elecciones Legislativas de este domingo 14 de noviembre.

Arcioni señaló que "sabía que iba a venir" el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro porque se lo comunicó telefónicamente días atrás. Sin embargo, descartó una reunión durante su paso por Chubut.

"Están con unas reuniones más que nada políticas y de campaña. Me parece bien que vengan a apoyar a sus espacios políticos. Es campaña. Las gestiones de la provincia las hacemos en Buenos Aires". Y mencionó que el ministro del Interior se comprometió a venir antes de fin de año o principio de año para trabajar en las gestiones. "No mezclo la gestión con la campaña”, aclaró.

Arcioni anunciará "propuestas" para el pago de la deuda a Policía y Salud

A continuación, el gobernador aclaró que "las gestiones" que se realizan en Buenos Aires "siempre obtenemos respuestas, cuesta un poquito más pero siempre obtenemos respuestas". Y agregó que si se ven las obras que se están llevando adelante hoy por hoy en Chubut son “las que ha gestionado este gobierno provincial”.

ELECCIONES

Por otro lado, destacó la campaña que llevaron adelante los candidatos de Chubut Primero y anticipó que las expectativas "son muy buenas".

"Es una campaña excelente de los candidatos recorriendo la provincia y diferenciándose de lo que es un proyecto nacional, con lo que es un proyecto netamente provincial y con candidatos que van a responder exclusivamente a la provincia"

El mandatario provincial indicó que fue "una campaña con propuestas, diciendo la verdad sin mentiras y agravios, y me parece que eso va a tener sus réditos el domingo próximo".

Minería, Superior Tribunal y cambios en el gabinete: la agenda que dejará el escenario poselectoral en Chubut

Finalmente, señaló que seguramente "vamos a andar muy bien" porque esta campaña "no habrán escuchado jamás un agravio , un insulto y jamás ninguna mentira. Hemos visto candidatos que van a encabezar la lista de senadores pero no aparecen ni en los carteles. Si el mismo partido no lo puede mostrar, imagínese lo que nos espera para la provincia de Chubut. Yo me preocupo como chubutense".