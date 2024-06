Analizar la manera en que se construye política desde el espacio del presidente Javier Milei es todo un desafío, porque rompe los lugares comunes y la lógica histórica, en un estilo que desentona con todo lo conocido. Frente al histrionismo del líder, su hermana Karina -su mano derecha- es la antítesis, y fiel a su costumbre, en su reciente visita a Chubut no emitió una sola palabra, ni siquiera en la audiencia a la que concurrió en el juzgado electoral.

Sólo vino a marcar presencia, porque nadie desconoce el peso que “El Jefe” (como se la conoce) tiene en las decisiones del hombre más importante del país, y porque es la encargada del diseño electoral para lo que viene, con un objetivo claro: que La Libertad Avanza se convierta en un partido nacional, con reconocimiento en todos los distritos, y la posibilidad de presentar listas sin la necesidad de alianzas con otras fuerzas.

Brandan: "Nosotros estamos con Milei desde el minuto cero, y ahora Treffinger nos quiere robar el partido"

Así como está gestionando este sello en otros distritos, su primera visita a Chubut como secretaria general de la presidencia no fue por un tema de gestión, ni para atender demandas sociales o económicas de los chubutenses: fue para resolver un tema interno, una disputa por el nombre del partido que se dirimió en el despacho del juez Hugo Sastre en Rawson.

Todo es raro, porque es difícil creer que la mujer más fuerte de la Nación, junto al presidente de la Cámara de Diputados, hayan tenido que venir en persona, dejando sus agendas ocupadas de lado, para aclarar un asunto de papeles, la carátula de un expediente electoral.

Menem: “Venimos a ratificar LLA a Chubut y el objetivo es tener el sello propio para las próximas elecciones”

No es que el tema sea menor: por supuesto que al poder se llega a través de las urnas y hay que tener todo ordenado. Pero cuesta imaginarse a la mano derecha de otros líderes mostrándose en un trámite de este tipo. Más aún, siendo parte de una visita con poca movida militante, con apenas un puñado de seguidores libertarios, que no tuvo el peso de un acto político.

Está claro y no hace falta explicar que la figura que moviliza en el espacio es únicamente Javier Milei, y volvió a quedar demostrado aquí. En las seis horas en la provincia, tres horas llevó el arribo al aeropuerto y el traslado a Rawson, y luego las tres horas siguientes se ocuparon en un encuentro con militantes en un salón de un hotel en el centro del Trelew, del que no trascendieron demasiadas fotos.

Chubut puede convertirse en el cuarto distrito para La Libertad Avanza y restaría sólo uno para ser partido nacional

Una visita que pasó bastante desapercibida, en la que -un dato no menor- no hubo ningún contacto formal con el gobernador chubutense, Ignacio Torres, quien estuvo a la mañana en la Cámara de Comercio en Trelew y luego armó una agenda en Buenos Aires, cruzándose en el aire. Una muestra más de la relación Nación-Chubut, que es apenas un vínculo institucional, pero donde no hay simpatía desde lo político.

Toda la movida “Karina en Chubut” fue organizada por el referente del espacio en la zona, César Treffinger, un personaje nuevo de la política que merece un análisis aparte, porque tiene una historia particular y hoy representa el discurso más duro contra el gobernador Torres, buscando convertirse en la principal figura opositora a mediano plazo.

Raidan, el bombero para el incendio del STJ de Chubut: un outsider con la misión de ordenar el caos anárquico de disputas internas

Un bicho raro

La historia de Treffinger, un empresario de 48 años que llegó por primera vez a la política en 2021 como candidato a senador del Pich, puede ser uno de los tantos ejemplos de los referentes de un espacio libertario que se fue armando sobre la marcha y un poco de casualidad.

Él mismo se presenta en las reuniones privadas como “un millonario que no necesita hacer política”, en un discurso autorreferente que también ha mostrado en el recinto de la Cámara de Diputados, y que hace que muchos lo vean como un ególatra y narcisista.

Resistido por algunos sectores, Milei llegó a España para reunirse con Díaz Ayuso y ser premiado

Tiene una carrera desde abajo en diferentes puestos que han pasado por el petróleo, la gerencia local de supermercados La Anónima, y luego el armado de la firma Autocrédito, un plan de ahorros que sortea autos entre sus adherentes. También es dueño de una cadena de radios en la región.

Su llegada a la primera escena política se la debe al dirigente de la UTA, José Pérez, líder del Pich hace años, quien lo ungió como candidato a senador en 2021, pero que ahora lo defenestra cada vez que puede, ya que se siente decepcionado.

En aquella primera experiencia electoral obtuvo un tercer lugar con un número considerable de 40 mil votos, que luego mantuvo como candidato a gobernador de la alianza Plich -ya con su partido político Ciudadanos por Chubut- dos años más tarde.

El presidente Javier Milei hizo un nuevo llamado para firmar un pacto amplio

Evidentemente, ese número era su techo, como tercera fuerza, pero llegó a diputado nacional cuando fue “colgado” de la boleta encabezada por Javier Milei, que en agosto y octubre fue la más votada en Chubut. A pesar de haberse diferenciado del libertario en un primer momento, según consta en entrevistas de archivo de hace dos años atrás, luego cerró un acuerdo electoral en noviembre de 2022, e incluso lo trajo a Comodoro y Puerto Madryn.

Treffinger le prestó el partido a Milei y se convirtió en su candidato, lo que le valió llegar al Congreso Nacional. Pero en ese camino, hasta que asumió la banca, rompió lazos con todos aquellos que lo habían apoyado: con toda la estructura del Pich (los hoy diputados provinciales Andrea Toro y Marcelo Rubia) e incluso con los propios, como el diputado Daniel Casal.

Tras la polémica, desde la Iglesia se cuestionaron los cantos críticos contra el gobierno en misas

También se distanció de quien fuera su compañera de fórmula, Laura Mirantes, que hoy integra el gobierno de Ignacio Torres, así como con un protagonista central de esta historia, que es el rawsense Diego Brandán, quien fue su socio desde el espacio libertario en las últimas elecciones, y hoy es funcionario provincial, siendo la piedra en el zapato que busca mantener para sí el nombre de La Libertad Avanza.

César Treffinger casi no pisa la provincia, no recorre el interior ni cierra acuerdos con ningún espacio: por ejemplo, decidió mantenerse en su circulo rojo al elegir a empleados de su firma Autocrédito para que sean designados en las delegaciones de las oficinas nacionales en Chubut, una oportunidad que pudo haber aprovechado para sumar adeptos de otras latitudes políticas.

Javier Milei encabezará el acto central por el Día de la Bandera en Rosario y luego partirá hacia Europa

Ante los desastres climáticos que afectan a su propia ciudad, como es Comodoro Rivadavia, nunca se mostró gestionando asistencia ni brindando algún tipo de apoyo para ayudar a los vecinos. Apenas un posteo este último fin de semana para destacar el rol del ejército en asistir a los varados por la nieve en la ruta.

La vocación de servicio que todo político busca mostrar a sus votantes, le pasa desapercibida a Treffinger, quien ocupa sus redes en publicaciones autorreferenciales o reposteos de opiniones del Presidente y de las principales figuras del gobierno.

El actual diputado es un bicho raro que no da entrevistas al periodismo local -salvo a su propia emisora radial- y que defenestra a todos los medios de comunicación de Chubut cada vez que puede, al denunciar que están comprados por Ignacio Torres, a quien hacen ver con mayores méritos de los que en realidad tiene.

Karina Milei llega este martes a Chubut para respaldar el armado local de La Libertad Avanza

Armado sui géneris

Más allá de este repaso por un perfil bastante bizarro, hay que decir que no hay dudas de que Treffinger es la principal referencia del espacio de Javier Milei en Chubut. Así lo mostró la visita de Karina Milei junto a Martín Menem y otro diputado libertario como Lisandro Almirón.

Sin embargo, para muchos esta bajada a la provincia fue un papelón, porque mostró que tuvo que venir la N° 2 en persona a ordenar el territorio que el mismo Treffinger no pudo solucionar, porque la figura de Diego Brandán se negó a acordar la cesión del nombre La Libertad Avanza, algo que ahora quedó en manos de la justicia.

Treffinger: "Si entramos entre los primeros cinco distritos vamos a ser uno de los fundadores de LLA"

Hay versiones que dicen que la decisión de venir a Rawson surgió ante la alerta planteada por el mismo Treffinger de que Ignacio Torres les quería “chorear” el partido con el caballo de troya de Brandán, que es funcionario suyo en el área de pesca. Cuentan que la audiencia en el juzgado tuvo cruces picantes entre ambos, y que el juez debió intervenir para decirle que los temas personales los hablen afuera.

En esa reunión, Menem emitió apenas pocas palabras y Karina, emulando la imagen de La Gioconda, no abrió la boca y se mantuvo con su media sonrisa, pero marcando su presencia, que no es poco. Ahora durante esta semana se conocerá la definición, que muy probablemente sea a favor de que el partido de Treffinger, Ciudadanos por Chubut, cambie de nombre y pase a ser La Libertad Avanza.

Torres anunció que envía a la Legislatura un proyecto que declara la emergencia para las pymes de Chubut

Si esto se confirma, será el cuarto distrito con reconocimiento de ese espacio en el país, restando sólo uno para la personería nacional. Algo que Treffinger espera que el gobierno de Mieli le deba como un enorme favor pensando en 2025.

Se viene una disputa electoral de medio término que dependerá en Chubut de la suerte del gobierno de Milei y la aceptación popular, pero que además tendrá el gran desafío de trasladar su intención de voto a otras figuras: Milei no va en la boleta y hasta aquí nunca pudo generar ese “contagio” a sus bendecidos.

Además, ¿quiénes formarán parte de la propuesta de este armado en Chubut? Es una incógnita. Treffinger no avanza en acuerdos con nadie y hasta aquí sólo se ha peleado con sus aliados originales. Por eso en el gobierno provincial afirman que les conviene tenerlo en la vereda de enfrente: no le tienen miedo, y lo consideran “un papaleón”.

Torres: "Dejamos de ser el ejemplo de lo que estaba mal para pasar a ser la provincia modelo de lo que está bien"

Circula una versión de un llamado telefónico de Menem a Torres “desconociendo” a Treffinger. Según este comentario de pasillo, se habría disculpado por toda la movida buscando no tensar la relación con el gobernador, y no habría tenido muchos elogios con el diputado libertario que representa a Chubut.

¿Estarán cometiendo un error al subestimar a un outsider que no cumple ninguna regla básica? La política nacional ha dado muestras de cambios rotundos de era: Milei llegó a la presidencia sin tener un partido propio, sin fiscales, y sin carteles ni publicidades. Sólo con su personalidad y el uso de redes sociales.

Es muy probable que La Libertad Avanza obtenga de la mano de Treffinger su personería en Chubut, y que tenga sello propio para 2025. Tal como vienen las cosas, da la sensación de que los próximos candidatos podrían estar en algunas de las empresas que son propiedad del diputado. La hipótesis es que el nombre que vaya en la lista será lo de menos, ya que la única estrategia es confiar en el respaldo popular a “la boleta de Milei”.