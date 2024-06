Brandan: "Nosotros estamos con Milei desde el minuto cero, y ahora Treffinger nos quiere robar el partido"

En diálogo con ADNSUR, el promotor de “La Libertad Avanza” y candidato a intendente de Rawson en las elecciones del 2023, Diego Brandan, repasó “hoy al mediodía, se realizó una audiencia en el Juzgado Federal de Rawson donde participó el diputado nacional César Treffinger, la Secretaria de la Presidencia Karina Milei, Martín Menem, dos integrantes de un partido libertario en conformación en Chubut, otro conformado de San Juan y yo”.

“Cada uno expuso su parte. César Treffinger dijo solicitaba el cambio de nombre de su partido político a “La Libertad Avanza”. Cuando me tocó el turno de hablar fue porque presenté una ‘oposición’ por la denominación que él estaba solicitando ya que nosotros teníamos un expediente presentado con ese mismo nombre”, precisó.

“Nosotros venimos desde el minuto 0 acompañando y siguiendo a Milei antes que César Treffinger cierre un trato político a nivel nacional. Yo fui el vicepresidente del partido libertario en la provincia de Chubut y después nos abrimos cuando Milei acordó con César para acompañarlo en una alianza”, recordó.

“Ahí empezamos a conformar “La Libertad Avanza Chubut” donde el expediente que presentamos tiene fecha y hora y con mucho tiempo de anticipación antes que Treffinger presente algo. Cuando empezamos con este armado, él no tenía nada que ver con Milei”, señaló.

“El reclamo nuestro justo para fomentar un espacio puro con las ideas y no que un espacio político decida cambiar de identidad cuando no comparte ninguna ideal”, agregó.

“Ciudadanos por Chubut” es un rejunte de ‘algunos caídos’ del kirchnerismo que quedaron y así se conformó ese espacio que no tiene nada que ver con los libertarios”, distinguió.

“Estamos en la etapa de entregar los avales y las adhesiones porque eso fue lo que hablé con el juez. Ibamos a entregar las fichas y surgió este tema del cambio de nombre de “Ciudadanos por Chubut” y fue que se frenó todo. Ahora depende de la respuesta del juez (dentro de cinco días hábiles) que se nos autoriza a presentar avales o a seguir con el nombre. Todo se va a presentar porque los tenemos y luego seguir promoviendo el espacio para conformarlo”, anticipó.

“Treffinger quiere robarnos el partido porque la mayoría de las voluntades de los libertarios de la provincia acompañan y apoyan nuestra decisión de fomentar un espacio puro. No comparto que Milei esté representado en la provincia por él ya que es un partido político totalmente distinto”, afirmó.

“En Buenos Aires, me reuní con Treffinger -previo a la reunión que tuve con la diputada nacional Lucía Montenegro- donde me comentó que ellos iban a solicitar el cambio de nombre y que lo mantenga en silencio. Mi respuesta fue ‘¿para qué me hiciste comprar fichas?’. Me fui con un trago amargo, hicimos un encuentro provincial, tiramos el tema de la mesa, hubo tres o cuatro que lo apoyaban, el resto decidió seguir fomentando un espacio puro y otros manteniendo el silencio”, reveló.

“En las elecciones del año pasado, no pudimos hacer alianza porque no teníamos el partido conformado. Fuimos ‘invitados a participar’ en las elecciones. La realidad es que César no tenía militancia. Los libertarios le dieron la estructura y el armado político en toda la provincia”, puntualizó.

“Para poder participar en las elecciones, César nos necesitó y nos hicimos cargo de la fiscalización de todos los fiscales y de mover la estructura dentro de cada localidad”, indicó.

Detalles de la audiencia en el Juzgado Federal

“Al principio de la audiencia, Martín Menem dijo que venía a hablar la formación de ‘La Libertad Avanza’ con Treffinger. Luego de las declaraciones que yo hice, Milei y Menem no emitieron comentarios. Entiendo que están esperando la respuesta del juez para poder seguir avanzando pero no hubo nada nada concreto”, relató.

“Yo me mantuve firme y -al final de la audiencia- Treffinger me dijo que retire la oposición del nombre como dando una orden. Y yo le dije ‘no voy a retirar nada’ porque yo vengo con la verdad. Le dije al juez que tenía la las pruebas en formato digital en un pendrive, me las tomaron, las dejaron asentadas en un acta. El juez va a valorar las declaraciones de cada uno, las pruebas y luego tomará una decisión”, consideró.

“Me pareció un poco desubicado que el diputado nacional me pida que retire una oposición delante de Karina Milei, Martín Menem y el juez” subrayó.

Acusaciones cruzadas

“Decir que yo trabajo para el gobierno de Ignacio Torres es pobre excusa del diputado porque no tiene otra cosa de dónde agarrarse. No tiene nada que ver que yo esté trabajando para el gobierno de Torres, se ve reflejado también este funcionamiento a nivel nacional con integrantes de otro espacio político dentro de ‘La Libertad Avanza’ y le dejé en claro a Karina Milei y a Martín Menem que nosotros estamos acompañando al gobierno nacional”, aseveró.

“Lo seguimos apoyando Javier mire como corresponde desde el minuto 0 antes que él y que hoy sea funcionario del gobierno provincial no tiene -absolutamente- nada que ver con una pelea o con un engaño para poder quedar mejor en el espacio”, reiteró.

“Actualmente, soy Subsecretario de Pesca de la provincia. Treffinger sabe -desde noviembre- que yo estaba trabajando en la provincia y nunca dijo nada. Son las únicas excusas que tiene para para agarrarse. En el gobierno provincial con Torres, venimos trabajando muy bien y no mezclamos los colores políticos. Él sabe cuáles son mis ideales y a dónde apunto y así todo podemos trabajar bien porque es de cara a la gente es la realidad y lo que digo siempre”, explicó.

“Karina Milei y Martín Menem me escucharon, esto no es una estafa ni un engaño. Nosotros venimos promoviendo el espacio -desde mucho tiempo antes- y apoyando siempre a Javier Milei”, completó Diego Brandan.