Un dúo en gira por los barrios inundados y la forzada comparación con el inquisidor Torquemada en Comodoro

SE HA FORMADO UNA PAREJA

Como cada vez que ocurre una tormenta que sacude a Comodoro Rivadavia, la Hora de Preferencia de la sesión en la Legislatura se convierte en un pase de facturas entre el justicialismo y Juntos por el Cambio respecto a la falta de obras en la ciudad y quién tiene la responsabilidad.

Le vamos a hacer un favor a los diputados de no reproducir un debate de sordos que se repite como una cinta rallada hace meses, y que ninguna solución aporta a los vecinos de la ciudad, tapados por barrio, agua o nieve.

El único dato a aportar como novedoso, es que en la sesión del último miércoles, dos legisladores que están en las antípodas terminaron acordando ir en conjunto a recorrer los barrios y a hablar con los vecinos.

En efecto, el joven del PRO, Emanuel Fernández desafió a su colega justicialista, Gustavo Fita -que formó parte de la gestión del intendente Juan Pablo Luque- a armarle una agenda de reuniones en los barrios, para que la gente le cuente lo que le hace falta.

Fita recogió el guante y dijo que con gusto se suma a la recorrida y que él también tiene vecinos que quieren hablar. Por lo tanto, si ambos cumplen con su palabra, se los verá recorrer juntos las zonas más afectadas para escuchar las demandas de la gente. ¿Cumplirán?

LA POLÉMICA DE LAS CALDERAS

El lunes pasado, durante la visita del ministro de Educación, José Luis Punta y su par de Infraestructura, Nicolás Cittadini al auditorio de la Legislatura para responder consultas de los diputados, surgió un manto de dudas sobre el accionar del área de obras públicas respecto a una compra de calderas de la gestión anterior, que estaban guardadas en un depósito.

Luego del cruce con los diputados del PJ, Cittadini dijo a través de una gacetilla oficial que se encontró “con calderas que no habían sido inventariadas por la gestión anterior, pero la buena noticia es que ya colocamos algunas, por ejemplo, en El Maitén. Fueron compradas hace tres años y estaban guardadas en un galpón”.

El secretario de Infraestructura también hizo hincapié en que “lo grave es que se compraron diez calderas de 20 millones de pesos cada una y las dejaron tiradas”, y agregó: “Acá lo importante es que las encontramos y las empezamos a colocar”.

Luego, el diputado provincial de "Arriba Chubut", Emanuel Coliñir, le pidió al secretario de Infraestructura, Nicolás Cittadini, que explique los alcances de la denuncia, ya que “debe tener plena comprensión de lo que establece el Código de procedimiento Penal de la provincia en su artículo 262 inciso 1”.

Pero el tema no termina allí, ya que el empresario Gabriel Caneo, propietario de la firma Fior Can SRL, respondió las acusaciones que sobre su persona descargó el secretario de infraestructura de la provincia, Nicolás Cittadini.

En una entrevista con Radio Chubut, reconoció que él tenía componentes de las calderas que eran parte del stock para hacer reposiciones, pero de ninguna manera se trató de un ilícito toda vez que él mismo les pidió, por carta documento, que retiren los implementos.

Caneo prometió iniciar acciones legales al responsable de Infraestructura y dijo que su vinculación con el gobierno fue tras ganar una licitación para la colocación de calderas, trabajo que realizó, a pesar de lo cual no recibió un peso.

REAPARICIÓN

El terrible temporal que azotó a Chubut en los últimos días provocó el corte de varias rutas y la coordinación por parte de las autoridades viales. Así como la nieve generó enormes problemas en los accesos a Comodoro, desde Trelew se cortó en varios momentos la circulación por la ruta 25.

Quien ofició de vocero como coordinador regional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, no fue otro que Leonardo Das Neves, ex ministro de Seguridad de la gestión de Mariano Arcioni, y durante años titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. De este modo, fue la reaparición pública como funcionario, ya que había debido renunciar en medio de una situación compleja, nada menos que por un accidente vial.

Das Neves fue protagonista de un siniestro cuando conducía un vehículo oficial el 24 de marzo de 2022 y atropelló a un ciclista que circulaba por ruta 7. La víctima se llama Hugo Gallardo, quien estuvo 40 días en coma y como consecuencia, quedó cuadripléjico.

Muchos se sorprendieron al verlo de nuevo, a Das Neves, como funcionario público en un organismo vial, cuando había sido protagonista de semejante accidente con lesiones gravísimas. Pero en política, ya se sabe, nadie tiene fecha de vencimiento; todos se transforman y reciclan.

NUEVA POLÉMICA POR LA COOPERATIVA DE RAWSON

Esta semana se vivió un capítulo más del enfrentamiento entre el Municipio de Rawson y la Cooperativa de Servicios Públicos; todo fue a raíz de la incorporación de una mujer al Consejo de Administración.

La decisión se llevó adelante el día viernes 14 de junio, en donde se designó a la nueva consejera, Sandra Alonso, en reemplazo de la renunciante y expresidente de la entidad cooperativa, Cynthia Sanz. En este marco, el delegado municipal, Luis Ramírez; y los vocales Fabián Moyano y Patricia Gallegos, se expresaron “en total desacuerdo” con la designación, ya que no cumple con lo establecido en el Estatuto Social.

Al respecto, el delegado municipal, Luis Ramírez, se mostró molesto debido a la decisión tomada por la Sindicatura de la prestataria, e indicó que “estamos realmente sorprendidos y en contra de la designación de una nueva consejera al Consejo de Administración”, y explicó que "tal decisión no respeta lo que se establece en el Estatuto Social”.

“La Sindicatura -remarcó- no llamó a elecciones ni convocó a Asamblea para tal nombramiento” y añadió que “para nosotros esto es totalmente violento, porque no es el primer caso, sino que la actual conducción del consejo, viene actuando de esta forma, de manera reiterada, resultando ser un abuso el uso de la facultad que supuestamente establece el estatuto al síndico”.

Asimismo, mencionó que “el día martes se llevó adelante una reunión en donde se trataron distintos temas. En este punto, se dejó totalmente establecido la nulidad absoluta de todo lo que se ha decidido en la misma, debido a la situación que generó la designación de una nueva consejera”.

“Esa nulidad se va a plantear a nivel administrativo a la Subsecretaría de Asociativismo y Economía Social de la Provincia del Chubut y en caso de que se requiera, se iniciará la vía judicial”, añadió Ramírez.

Reiteró que “no podemos dejar que sigan atropellando los derechos del resto de los integrantes del Consejo de Administración”, y señaló que “al día de hoy, siguen incorporando personas de las formas incorrectas sin llamar a elecciones ni convocar a asamblea, como debería de realizarse”.

Para finalizar, expresó que “se configura una abierta defraudación al electorado de los socios que concluyó en las elecciones del año pasado -octubre 2023- porque el grupo que conduce actualmente los destinos de una de las empresas más importantes de Rawson no tiene absolutamente nada que ver con la lista que resultó legítimamente ganadora, dejando el manejo de la misma a personas que no responden a los intereses y a la elección de los vecinos de la ciudad”.

Como dato de color a modo de cierre, podemos agregar que no se sabe si la nueva consejera tiene manejo de empresas o de servicios públicos, pero sí una profusa carrera como cantante de tangos. Hay videos que así lo acreditan en Youtube, y un currículum que la ubica viajando para cantar en distintas partes del mundo, especialmente en Japón.

MÁS MIOPÍA CENTRALISTA NO SE CONSIGUE

Los ecos del temporal que afectó fuertemente a Chubut y Santa Cruz todavía resuenan en cientos de historias y percances, aunque hubo un estruendoso silencio a partir de una inexplicable decisión de LRA 1, por órdenes del gobierno nacional, de cerrar la transmisión de las radios de AM provinciales durante el fin de semana: Ni LU4, ni Radio Nacional Comodoro y Esquel, ni tampoco las respectivas emisoras de Río Mayo, Senguer ni otras localidades pudieron funcionar. Tal vez en la city porteña no se sabe, o ni siquiera se preocupan por saber, pero en gran parte del territorio patagónico una de las escasas vías de comunicación, se establecen a través de las radios de amplitud modulada.

Así, pobladores aislados en el campo patagónico se enteraron de los paros de subte y otras novedades del tránsito porteño durante el fin de semana largo, pero ignoraban si había operativos en marcha para llevarles ayuda.

Al parecer, alguien alcanzó avisarles algo a quienes se enorgullecen del ajuste más grande en la historia de la humanidad, porque el viernes 21 hubo una autorización para Nacional Esquel, para transmitir 3 horas de contenido local y difusión de mensajes para pobladores rurales.

LA EXTRAÑA PARÁBOLA DE UN DEFENSOR EN LA EMERGENCIA CLIMÁTICA

Tras haber concluido el juicio por la emergencia climática de 2017, se espera para los próximos días (probablemente la semana próxima, ya que el tribunal tiene 10 días hábiles para expedirse luego de los alegatos finales, que se produjeron entre el 12 y 14 de junio) sobre la responsabilidad penal de los 13 imputados.

Tras el alegato de cierre del fiscal Olazábal, quien reiteró su convicción de autoría de los imputados y anticipó que a su criterio debería haber un segundo juicio, con más funcionarios involucrados, llegó el turno de las defensas.

Una de ellas fue la del abogado Guillermo Iglesias, quien defiende al ex secretario de Infraestructura del Municipio, Abel Boyero. En su presentación final, Iglesias hizo un relato histórico y llegó a comparar a la fiscalía con el inquisidor Tomás de Torquemada, repudiable personaje que persiguió a quemó en hogueras a miembros de la comunidad judía en el siglo XV.

En su rebuscada parábola, el abogado comparó a los empresarios comodorenses con los judíos perseguidos, torturados y asesinados por la inquisición española, para quitarles los bienes que necesitaba la corona, según el relato histórico trazado por el defensor:

“A estos 5 empresarios los vapulearon, le mintieron a la sociedad que habrían vaciado la tierra, que cobraron trabajos que no hicieron de forma sistemática, como si fuera un plan. El fiscalía sabía que no tiene pruebas sin embargo insistió en hacer creer a la gente que usaron mal su plata. Esto no puede terminar de otra manera que no sea mal. La sociedad se comió el verso de que acá pasó algo oscuro, turbio, pero la prueba es tan categórica que estamos haciendo discusión chiquita, sobre partes y horas de trabajo. El fiscal quería ver a Boyero en el banquillo de los acusados y logró, aún a su pesar, porque varias veces estuvo al borde del sobreseimiento y de la suspensión del juicio a prueba para los empresarios”.

Para Iglesias, el cierre del juicio encontró a las defensas “en una posición mucho más favorable que lo esperado”, al criticar la falta de pruebas concretas para sostener la acusación contra su defendido. El tribunal tendrá la última palabra.