Treffinger: "Si entramos entre los primeros cinco distritos vamos a ser uno de los fundadores de LLA"

El diputado nacional por Chubut, César Treffinger, fue el encargado de darle la bienvenida a la provincia a Karina Milei y a su par, Martín Menem este martes, con el objetivo de avanzar en los trámites para obtener Chubut la personería y estar a solo una de obtener el reconocimiento como partido nacional previo a las elecciones de 2025.

“Muy contento de estar acá, recibiendo una visita de orden de Estado”, resaltó ante la llegada este martes por la mañana de la secretaria general de la presidencia y apoderada de La Libertad Avanza, y del presidente del partido en La Rioja.

Y a continuación, destacó que “en toda la Argentina, tanto en los 23 distritos más Caba, estamos trabajando fuertemente en el armado de tener el sello propio, para darle la herramienta que le permita mayor libertad y a la hora de tomar decisiones, tener mayores posibilidades y más elementos al presidente, al señor Javier Milei”.

Treffinger confirmó que el próximo martes recibirá en Trelew a Karina Milei y Martín Menem

“En todas las provincias todos los días se levanta gente que se autopercibe libertaria, que en realidad todavía la provincia se está preguntando quiénes son, porque no los conocen ni siquiera de nombre”, reconoció.

Sobre las oposiciones que puedan surgir en todas las provincias ante el armado del partido, Treffinger sostuvo que “es normal. En algunos lugares hay 2, 4, 6, 8 expedientes de todo lo que se autopercibe en la Libertad Avanza y bueno, todo termina en una audiencia donde el artículo 62 del Código Electoral Nacional le da el poder concedente al primer distrito que haya formado el partido de la Argentina y ese distrito es el de La Rioja, el doctor Martín Menem, es un trámite de 10 minutos y bueno, cualquier opositor que quiera presentarse, ya sea por cualquier tipo de mala intención o direccionado tal vez del poder de turno”.

La puja interna por el nombre de La Libertad Avanza que obliga a Karina Milei a venir Chubut

Y a continuación, contó que "tenemos acá un funcionario de la pesca del gobierno de Torres, con lo cual si tiene cuatro patas mueve la cola y ladra es perro, pero bueno, el que quiera ser un papelón nos vamos a ver en el jugo de un rato".

“Nosotros mientras podamos llegar entre los 5 primeros distritos es importante para los chubutenses porque si entramos entre los primeros 5 distritos vamos a ser uno de los partidos fundadores de lo que representa el partido nacional en la Argentina, la libertad avanza y eso la verdad sería un honor para todos los chubutenses”, valoró el legislador nacional.

Y en este marco, reconoció que “nosotros vamos a enfrentar a todo lo que se ponga enfrente, la provincia necesita salir adelante después de una decadencia de 20 años y estamos comprometidos con que sabemos que la provincia, tenemos que barrer los bandidos que hay en la provincia".

"En todos lados cuando uno visita, la gente te dice que hay 5 personas que manejan cada localidad y cada región y cada zona de la provincia, con lo cual esto es el dominio público de todos los ciudadanos”, agregó.

“Nosotros estamos comprometidos con realmente terminar con las malas prácticas políticas, con terminar con la corrupción, con realmente empezar a hacer las cosas bien, bajar el sobredimensionamiento del Estado, que es lo que estamos haciendo a nivel nacional y bueno, empezamos por la macro, ahora a partir del 25 vamos a empezar por la micro y vamos a continuar en el 27”.

LEY BASES

Sobre la aprobación de la ley bases en el Senado de la Nación, Treffinger adelantó que “vamos a darle tratamiento a las modificaciones y las observaciones que salieron del Senado, que ya tenemos los votos y vuelve a nuestra Cámara ya la semana que viene”.

Y señaló que a partir de este regreso al recinto, será “ya para consolidar y definir cómo va a salir finalmente la ley de bases, pero ya es un hecho. Si Dios quiere, la semana que viene le tenemos que estar dando tratamiento. Estimamos que va a ser en la semana del lunes 24, con lo cual puede llegar a ser el miércoles 26 o el martes 25, todo dependiendo de la agenda del presidente y como él lo determine”.

El legislador por la LLA destacó que “ estamos convencidos de que hemos dado un gran paso, teniendo en cuenta que hace unos meses, en enero, cuando presentamos toda la ley de bases, muchos diputados y mucha gente de la política pensaba que no íbamos a tener oportunidad, dado que teníamos solamente 7 senadores, 40 diputados, en ese momento 38, de hecho. Y fíjate vos que ya pasó por la Cámara de Diputados, pasó por la Cámara de Senadores y vuelve con el voto positivo en el Senado, pero con algunas observaciones que le daremos tratamiento para ya definirla”.

“Ojalá que pronto los argentinos podamos contar con la ley de bases, que esté efectiva Para empezar a darle el apuntalamiento que necesita el presidente y que empiece a tomar una reactivación económica la Argentina, como todos esperamos”.

A continuación, recordó que “agarramos un país en una hiperinflación y el último mes ya el registro dio 4.2, más allá de todos los indicadores y todas las cuestiones que fuimos saneando, mejorando y resolviendo en el camino, y eso hace que hoy no solo se mantenga el apoyo masivo de los argentinos por gran mayoría, sino que también están convencidos de que este es el único camino, que la Argentina se va a poner de pie y es con Javier Milei y es con este gobierno”.

“Tenemos los brazos abiertos a todos aquellos que quieran realmente compartir el camino y este rumbo, pero este rumbo no se cambia, este rumbo es poner de pie a la Argentina, es ir para adelante, es dejar de hacer todo lo que se venía haciendo mal en la Argentina por muchas décadas, y bueno, en ese camino, los invitó el presidente desde el primer momento, que asumió, y en el camino seguramente muchos van a seguir sumándose, y bueno, nosotros los vamos a aceptar de buen agrado”, afirmó.

El legislador por Chubut manifestó que “la política necesita refundarse, necesita recuperar la credibilidad, no solo a nivel municipal, sino a nivel provincial, sino a nivel nacional. La política ha llegado a un punto donde ha perdido la credibilidad y bueno, es responsabilidad de todos los que hoy hacemos política y estamos dentro del espectro de la política, independientemente del partido que integremos, realmente trabajar para volver a amistar, a amistar a la política con la sociedad, pero eso se hace sin mentiras, se hace sin mentiras”.

“Hoy, 3 años después, les vuelvo a pedir a los medios de comunicación exactamente lo mismo. Yo entiendo que los medios de comunicación tienen la necesidad de la pauta municipal, de la pauta provincial, y que hoy nuestro gobierno nacional precisamente ha cortado las pautas a los medios, porque realmente era algo insostenible la forma en que se venían manejando. Y hoy todavía sigue eso en los municipios, en las provincias, entonces vuelvo a apelar a los medios de comunicación, seamos parte de la solución”.

" Y la solución es diciéndole la verdad al que lee, al que se informa mediante la radio, mediante los portales, mediante los diarios, no podemos poner tapas vendiendo humo y mentiras todo el tiempo cuando sabemos que esta provincia cada día está peor. Están esperando soluciones los docentes, están esperando soluciones el personal de la salud, el personal de la seguridad, la provincia está en una situación delicada", agregó.

CRÍTICAS A TORRES

El legislador reconoció que para cambiar la política hay que ir de frente diciendo la verdad y gestionando. “Hay que dejar de pasear por los canales de televisión, dejando de mentir, dejando de hacer operaciones berretas. Los chubutenses estamos cansados de esto y lo que necesitamos es una política seria, de frente a la gente, con transparencia, con claridad y con gestión por sobre todas las cosas”.

Y a continuación, aseguró “para mí el gobernador Torres es un mitómano compulsivo, es un chico que no está preparado para gobernar esta provincia. Es lo mismo que mi hijo que tiene 9 años se escape con la camioneta 4x4 automática de mi señora. En ese caso, no tiene experiencia, no está preparado, tenemos que mirar el servicio técnico, la fecha del seguro, tenemos que llamar al 101 y tenemos que rezar para que no le pase nada.

“Hoy apelo a que el gobernador Torres tenga la madurez que no ha demostrado, que deje de mentirle a la gente y que empiece a trabajar como corresponde para los chubutenses”, agregò.

"En dos oportunidades me junté con el gobernador Torres, una reunión me la pidió en el año 2021, creo que fue el 12 de agosto, la elección pasó había sido el 9, me fue a visitar a mi oficina en Comodoro Rivadavia, yo le dije lo que pensaba. También hice pública mi opinión objetiva sobre el gobernador, en este caso Torres, que también lo dije claramente, un chico soberbio, inmaduro, que está sobrevalorado y que realmente no está preparado para la función que en ese momento se postulaba”.

"Se lo dije a todos los chubutenses y lamentablemente algunos por ahí no tienen la llegada en los medios como puede tener el que maneja la caja y les paga los medios de comunicación. Entonces la gente por ahí se deja llevar por los carteles, por las tapas de los diarios, por los portales, por las radios y demás, y después tenemos un gobernador que con 36 años no está preparado y que no ha tenido gestión de ningún tipo, no ha tenido experiencia familiar, personal, de trabajo, ni gestión pública ni privada."

"Y es gobernador, creo yo que necesitamos que reflexionemos y que madure y que empiece a trabajar con seriedad de forma urgente porque la provincia de Chubut tiene muchas necesidades y los chubutenses estamos urgidos de que realmente se empiecen a hacer las cosas bien”, concluyó.