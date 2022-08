El Poder entre Bambalinas: la "bala de plata" y sus efectos en la política chubutense

Si no hay selfie con Sergio, vamos con Malena…

Como era de esperar, el presidente del Frente Renovador de Chubut, Alejandro Sandilo, participó de la asunción del referente de su espacio político, Sergio Massa, como nuevo ministro de Economía de la Nación. La oportunidad fue propicia para que el también secretario general de la Gobernación de Chubut se hiciera una selfie, aunque al parecer no llegó a sacarla con Massa, pero sí con su esposa, Malena Galmarini, con quien charlaron y al parecer, la presidente de AySA le reveló una de las verdades peronistas: “Como dijo ella días atrás, primero la Patria, después el Movimiento y luego los hombres (y mujeres)”, fue el inclusivo mensaje del funcionario chubutense en su cuenta de Facebook. Eso sí, hubo una ligera contradicción, si de igualdad de géneros se trata, ya que la llamó por el apellido del esposo, “#MalenaMassa”.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

El reconocimiento de Arcioni hacia Batakis

Lógicamente, también el gobernador Mariano Arcioni estuvo en primera durante la asunción de su amigo Massa. Cuentan los presentes que fue el primero que se paró para dar un abrazo a Silvina Batakis, la efímera ministra de Economía, que no llegó a completar el mes luego de la salida de Martín Guzmán, demostrando que se trató de una salida de emergencia ante otras negativas en aquel dramático domingo de principios de julio. El chubutense le reconoció a la ahora presidenta del Banco Nación su gesto de valor y compromiso, al haber aceptado el cargo en un momento tan difícil, lo que luego fue también imitado por otros gobernadores presentes hacia la saliente funcionaria.

Cambios en el reintegro de $ 700 para AUH y jubilados

¿Taboada candidato?

Los carteles comenzaron a aparecer en distintos puntos de la provincia y son visibles en rutas, con la propuesta “Taboada 2023”. Hasta ahora, el líder camionero ha venido participando en el armado de distintos frentes electorales, tanto con el PJ como, en 2015 para luego romper, con el Chusoto. Son clásicos y recordados los cierres de listas para elecciones legislativas en las que sufrió el desplazamiento de sus aspiraciones, según se cuenta a manos de la propia Cristina Kirchner, quien siempre se reservó el poder de veto desde Buenos Aires. Así pasó en 2011, cuando el camionero impulsaba el nombre de su propia hija como candidata a diputada nacional y no pasó el filtro de la presidenta.

Y también en 2019, cuando aspiraba a repetir su propio mandato en la banca de diputado nacional y su nombre se tachó a último momento para imponer el de Santiago Igón. Ahora, al parecer, el camionero está decidido a hacer más ruido. Cuenta con una herramienta electoral propia, a través del partido de la Cultura, Educación y Trabajo (CET) y fue uno de los que expresaron fuertes críticas tras la derrota electoral que sufrió el Frente de Todos en 2021, especialmente en Chubut, donde los líderes sindicales salieron a cuestionar la falta de protagonismo de ese sector en el armado de listas. ¿Habrá entonces, esta vez, una candidatura propia de Jorge Taboada a la gobernación de Chubut en 2023?

Alberto Fernández sobre minería: "Logramos que en la meseta de Chubut se explote oro y plata"

Tranquilos, chicos, no hay apuro, si total está todo bien

Los diputados provinciales volvieron a sesionar la semana pasada después de un receso de 40 días, pero al parecer el esfuerzo fue demasiado, ya que no volverán a sesionar hasta fines de agosto. ¿Qué pasó? Los representantes del pueblo tuvieron sesión los días martes y jueves, sin llegar a tratar ninguno de los temas pendientes y de fondo en la agenda legislativa, salvo por la insistencia para que concurran los ministros Grazzini y Aguilera a dar explicaciones sobre los problemas en educación, algo en lo que no guardan mucha expectativa ni siquiera quienes impulsan ese planteo, como la diputada Tatiana Goic. Pero además, entre los temas sin resolver siguen sin tratamiento la renta hídrica, la reforma de la ley de Fiscalía de Estad, la ley de Pesca y la creación de un foro contencioso administrativo, entre otros que esperan definición. ¿Lo tratarán en las sesiones que deberían hacerse el martes 18 y jueves 20 de agosto? No.

Confirmaron cuándo finalizan las clases y el inicio del ciclo lectivo 2020 en Chubut

El motivo es que en esa semana sesionará el Parlamento Patagónico en la ciudad de Puerto Madryn, por lo que esa convocatoria, en la que sólo participan 5 ó 6 diputados provinciales, fue la excusa para volver a ‘patear’ las nuevas sesiones legislativas para la última semana de agosto. Así, volverán a reunirse más de 20 días después de la última sesión… Al parecer, los legisladores no tienen urgencia a la hora de trabajar por la provincia.

Republicanos activos en Comodoro

El radicalismo de Comodoro está trabajando de forma muy intensa desde su línea ‘Republicanos’, de mucha cercanía con en el núcleo duro de Juntos por el Cambio, según reflejaron en una reciente jornada de trabajo junto a la diputada nacional Ana Clara Romero y el senador Ignacio Torres. En la foto posteada en twitter se observa, entre otros, al presidente de la UCR local, Miguel Echaniz y la concejal Digna Hernando. Precisamente Echaniz fue uno de quienes salió a cuestionar fuertemente la contratación de Federico Massoni en Legislatura, por parte del diputado Manuel Pagliaroni, al considerar que “no podemos permitir que el radicalismo siga vendiendo servicios a favor del peronismo”. En el mismo tono, aclaró que si bien la participación de Massoni en el radicalismo en la interna radical de Trelew es una cuestión en la que no corresponde opinar desde Comodoro, sí criticó con dureza la designación como asesor por parte del ex ministro.

Salió el nuevo DNU en Chubut: la circulación en Comodoro y Rada Tilly será hasta las 19 horas

Por otra parte, entre quienes saludaron el tuit posteado tras la reunión de Republicanos con los legisladores nacionales, se contó un conocido para los comodorenses: Fernando Álvarez De Celis, ex funcionario nacional de Mauricio Macri, quien trabaja en el equipo de Nacho Torres y respondió: “Vamos Comodoro. Vamos Chubut”.

“Estaban en un 15”

La crítica fue de la concejal Natalia Guerreiro, durante la hora de preferencias de la última sesión en el Concejo Deliberante, en réplica al concejal Tomás Buffa, quien disparó nuevamente sus críticas hacia el Ejecutivo municipal, confundiendo irónicamente, en varias oportunidades, al secretario de Hacienda con el viceintendnete, en referencia a que “están en campaña permanente”.

Dónde voto este domingo: consultá el padrón electoral

La respuesta de Guerreiro fue en relación a que “para ellos algunas cosas son campañas y otras no”, para cuestionar de inmediato la reunión que habían tenido en el Concejo los legisladores nacionales Romero y Torres, de quienes dijo: “Nosotros estábamos en una reunión de trabajo y tuvimos que salir a pedirles que bajaran un poco el tono, porque estaban en un 15”, señaló la edil, en referencia al clima de fiesta de cumpleaños que, al parecer, predominó durante la visita de los referentes nacionales al Concejo.

La transversalidad de Othar hace ruido…

A propósito de “viceintendentes”, quien se reunió con Torres y Romero no fue otro que Othar Macharashvilli, quien no oculta sus simpatías y comodidad en los encuentros con referentes de Juntos por el Cambio, quienes suelen valorar su “transversalidad”. Esta vez el motivo del encuentro fue para interesar al vice en el proyecto de “dólar petrolero” que impulsan Tacetta y Torres en el Congreso de la Nación, algo que JxC buscó plasmar en una Expresión de Deseos el jueves último, sobre tablas, lo que no fue aceptado por el FDT, que pidió remitir el proyecto a comisión “para ver si podemos hacer agregados”. Quien salió a poner palabras a los encuentros de Othar con los referentes del macrismo local fue la concejal Viviana Navarro, quien dijo que “es su forma de ser, pero yo no lo haría. No me imagino a Cristina reuniéndose con María Eugenia Vidal o con Horacio Rodríguez Larreta”, expresó la edil, quien no disimuló las molestias que ocasiona la amabilidad de Othar hacia un sector que permanentemente tilda al kirchnerismo de corrupto y dispara fuertes críticas hacia la gestión de Juan Pablo Luque.

Suspendieron las horas extras, subsidios y eliminaron las licencias gremiales

“Si piden adelantar, es porque quieren despegarse y confían en la bala de plata”

La diputada Romero tomó primero con humor las elocubraciones que se hacen a sus reuniones con Othar Macharashvilli, al responder sobre el posteo de Carlos Linares la semana pasada, cuando le dio la “bienvenida al peronismo”, sobre la foto que ella había tuiteado junto al viceintendente en una reunión con alumnos de una escuela de zona norte. “Calos Linares me tiene alquilada, pero yo trato de correr el ojo y llevar la discusión a otro eje, porque estas roscas no son las que le interesan a la gente”, dijo la diputada nacional, para aclarar de inmediato que las participaciones “son siempre institucionales”. La ex concejal también se refirió al pedido del intendente Luque para adelantar las elecciones en Chubut, tal como reflejó ADNSUR en la última semana: “Por un lado, entiendo que no es el tema de agenda hoy, con el país en llamas y salir a hablar de esto está desocplado de la realidad de la gente. Por otro lado, para alguien que es kirchnerista y llegó al Ejecutivo a través de ese sector, salir a hablar de esto se puede leer como una falta de confianza en esta apuesta fuerte que implica la designación de Massa, que es ‘una bala de plata’ para su proyecto político. Claramente es una forma de despegarse del gobierno nacional”.

Dónde voto: mirá el padrón electoral de Chubut

El hombre que nunca estuvo, pero que podría llegar a estar…

Aunque probablemente algunos saldrán a negarlo, lo cierto es que hubo un llamativo encuentro entre uno de los dirigentes del peronismo que genera interés en varios sectores con miembros del Ejecutivo municipal. Se trata de Guillermo Almirón, ex pre candidato a intendente, que perdió en la interna con Juan Pablo Luque y que tal como ha reflejado esta columna, concita llamados desde distintos sectores políticos. Esta vez el encuentro fue con integrantes del círculo rojo de Moreno 815, en un encuentro en el que probablemente se habló de una posible incorporación de Almirón al gabinete municipal. No es conveniente avanzar en especulaciones, ya que se trató de una conversación y todo está en veremos, pero el dato político confirma el posicionamiento de un dirigente que tuvo encuentros con el sorpresivo César Treffinger (tercero en la carrera a la senaduría del año pasado) y también cultiva buenos vínculos con Othar Macharashvilli, ya que es visto no pocas mañanas, en los pasillos legislativos, para reunirse con el vice.

Saldrá por ley el aumento especial para jubilaciones y la AUH

Manes viene a Comodoro y Rada Tilly el 31 de agosto

El anuncio lo formuló Damián Biss días atrás, al confirmar que Facundo Manes llegará a Chubut el 30 de agosto, con actividades que ese día día se concentrarán en Trelew y Rawson, mientras que al día siguiente viajará por tierra hacia Comodoro Rivadavia, para mantener actividades con la militancia, aunque también habrá una actividad extrapartidaria. “Probablemente haga una visita también a Rada Tilly, teniendo en cuenta que es una de las ciudades gobernada por el radicalismo”, dijo el presidente del Comité Provincia de la UCR.