Este miércoles amaneció convulsionado el municipio de Esquel tras la salida del secretario de Hacienda, Matías Taccetta. La noticia fue dada a conocer por el propio intendente, Sergio Ongarato, a través de sus redes sociales quien argumentó que el funcionario anunció obras violando así el código electoral.

Ongarato, precandidato a senador nacional por Juntos Por el Cambio, confirmó a que echó de su cargo al secretario de Hacienda, Matías Taccetta, quien además es su compañero de lista como precandidato a senador suplente.

Según explicó en Twitter, la decisión obedece a que anunció obras el día martes violando el "código electoral". "Los anuncios de obras y compras de la municipalidad de Esquel realizados por el contador público Matias Taccetta en el día de ayer son bajo su exclusiva responsabilidad y no son avalados por mi, toda vez que considero que violan el código electoral vigente", comenzó explicando.

Y agregó en la publicación: "El gabinete municipal tiene instrucciones de no realizar anuncios públicos sin mi autorización lo que no fue respetado por el cdor. Taccetta, razón por la cual no continuará como secretario de coordinación de gestión y finanzas de la Municipalidad de Esquel".

La decisión de Ongarato causó sorpresa ya que Taccetta integra la lista que lo lleva como candidato a senador nacional en las próximas PASO, según publica EQS. Hasta el momento el funcionario despedido no ha salió a hablar con la prensa.